iRobot Juni Deals im Check: Saugroboter zu Bestpreisen!

Saugroboter sind mittlerweile in vielen Haushalten zu finden. Aktuell könnt Ihr von der iRobot-Aktion bei Amazon profitieren und sichert Euch hier verschiedene Modelle des Herstellers zu einem deutlich günstigeren Preis. Dabei gilt das Angebot noch bis Dienstag, den 07.06.2022. Ihr solltet Euch also beeilen, wenn Ihr eines der Angebote wahrnehmen möchtet.

Normalerweise bin ich bei Herstelleraktionen immer recht vorsichtig. Denn häufig sind die Angebote nicht so gut, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Beim Anbieter iRobot sieht das gut aus. Denn so gut wie alle angebotenen Saugroboter sind zum Bestpreis bei Amazon erhältlich und im Netz findet sich kein besserer Deal. Um einen gerechten Vergleich zu nutzen, haben wir mit verschiedenen Preissuchmaschinen gearbeitet und die Angebote geprüft.

Seid Ihr also gerade auf der Suche nach einem starken Haushaltshelfer, dann lohnt sich ein Blick in den Produktkatalog des Herstellers. Neben den reduzierten Saugrobotern, findet Ihr hier auch weitere Modelle. Allerdings sind nicht alle smarten Staubsauger günstiger zu haben, achtet also unbedingt auf den aktuellen Preis.

Die iRobot-Aktion bei Amazon

Seit dem 30. Mai könnt Ihr Euch bereits die Angebote sichern. Darunter sind unter anderem die beliebten Roomba i7 und Roomba i3, aber auch der Wischroboter Braava jet m6 findet sich in der Liste wieder. Alle Geräte lassen sich perfekt in Euer Smart-Home integrieren und können durch verschiedene Stärken und Schwächen glänzen. Darüber hinaus könnt Ihr die Saugroboter mit der iRobot-App steuern und bedienen.

Nachfolgend findet Ihr alle Deals aufgelistet. Um Euch einen direkten Vergleich zu ermöglichen, haben wir die bisherigen Bestpreise aus dem Netz über den Angebotspreisen von iRobot platziert. So habt Ihr alles wichtige auf einen Blick.

Affiliate Angebot iRobot Roomba 692

Affiliate Angebot iRobot Roomba e6

Affiliate Angebot iRobot Roomba 981

Affiliate Angebot iRobot Rooma i3

Affiliate Angebot iRobot Roomba i3+ Mit Absaugstation!

Affiliate Angebot iRobot Roomba i7

Affiliate Angebot iRobot Roomba i7+ Mit Absaugstation!

Affiliate Angebot iRobot Braava jet m6

Das sind sie, die Angebote von iRobot. Lediglich für den Roomba 692 konnte sich kein passendes Vergleichsangebot finden, allerdings ist das Gerät mit einem Kostenpunkt von 145,50 Euro doch sehr günstig. Wollt Ihr Euch also sowieso einen neuen Saugroboter zulegen, lohnt sich ein Blick in den Angebotskatalog von iRobot. Und ich versichere Euch, dass sie nicht versuchen wollen, die Weltherrschaft zu erlangen!

Worauf Ihr beim Kauf von Saugrobotern achten solltet und welche smarten Staubsauger sich wirklich lohnen, erfahrt Ihr übrigens in unserer Bestenliste rund um Saugroboter. Reinschauen lohnt sich also.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist ein interessanter Haushaltshelfer für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.