Isocell HP1 mit 200 Megapixeln: Ist das der Kamerasensor des Galaxy S22?

Samsung präsentiert Kamerasensoren Isocell HP1 und GN5

Isocell HP1 bietet 200 Megapixel und drei Pixel-Binning-Optionen

Erstes Gerät mit diesem Sensor könnte von Xiaomi kommen

108 Megapixel – das war bislang das Limit für Samsungs eigene Kamerasensoren und kam beispielsweise beim Samsung Galaxy S21 Ultra zum Einsatz. Jetzt legen die Südkoreaner nach mit neuen Sensoren, von denen es der Isocell HP1 sogar auf 200 Megapixel bringt.

Samsung präsentiert den Isocell HP1 stolz vor als "ersten mobilen 200-Megapixel-Bildsensor, der die höchstmögliche Auflösung für ein Smartphone bietet." Angesichts dieses nicht neuen Kamera-Wettrüstens wissen wir aber natürlich auch, dass mehr Megapixel nicht automatisch eine bessere Kamera versprechen. Das weiß man bei Samsung auch und hat mehr zu bieten als nur knackige Marketingsprüche.

Mit dem neuen Sensor will Samsung den Markt aufmischen / © Samsung

Neben den 200 Megapixeln bietet der Sensor 0,64 Mikrometer große Pixel. Standardmäßig knipst Ihr mit dieser Kamera aber nicht mit 200 MP, sondern mit 50 MP. Es werden also vier Pixel im 2x2-Format zusammengefasst. Samsung präsentiert hier mit "ChameleonCell" eine neue Pixel-Binning-Technologie. Die ermöglicht es, die Pixelanordnung zu variieren, so dass neben 2x2 auch 4x4 oder eben das vollständige 200-MP-Raster genutzt werden kann.

Laut Samsung profitieren wir besonders unter Low-Light-Bedingungen von den neuen Möglichkeiten. In einer schwach beleuchteten Umgebung, erklärt Samsung, verwandelt sich der Isocell HP1 in einen 12,5-MP-Bildsensor mit großen 2,56μm-Pixeln, indem 16 benachbarte Pixel zusammengeführt werden. Die neu gebildeten 2,56μm-Pixel seien dann in der Lage, mehr Licht zu absorbieren und empfindlicher zu sein, was zu helleren und klareren Fotos in Innenräumen oder am Abend führen soll.

Zudem kann der HP1 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, alternativ sind auch 4K-Videos mit 120 fps oder Full-HD-Videos mit 240 fps möglich.

Neue Sensoren im Galaxy S22?

Neben dem Isocell HP1 hat Samsung außerdem den Isocell GN5 mit 50 Megapixeln vorgestellt. Der Sensor mit 1 Mikrometer großen Pixeln kommt mit neuer "Dual Pixel Pro"-Technologie und soll damit außergewöhnlich schnell fokussieren können. Beide Sensoren sind bereits als Muster verfügbar, allerdings wissen wir noch nicht, wann die Massenproduktion beginnt. Möglich ist es dennoch, dass wir bereits in diesem Jahr erste Hardware sehen, die auf einen der neuen Sensoren setzt.

Natürlich drängt sich das Samsung Galaxy S22 als potenzieller Kandidat für Samsungs 200-MP-Sensor auf. Das Smartphone wird früh im nächsten Jahr erwartet, sodass der Isocell HP1 bis dahin mit Sicherheit bereitstehen wird. Persönlich bin ich aber nicht davon überzeugt, dass Samsung diesen Schritt geht und vielleicht eher bei den 108 MP bleibt.

Vermutet wird aber, dass mit Xiaomi ein anderes Unternehmen als Erstes einen der neuen Kamerasensoren integrieren könnte. Seit Monaten gibt es nämlich bereits Gerüchte, dass Xiaomi auf einen 200-MP-Sensor der Südkoreaner setzen könnte. Im November erwarten wir das Xiaomi 12 Ultra und ganz frisch gibt es dazu auch ein weiteres Gerücht des Leakers Digital Chat Station. Das besagt, dass in diesem 12 Ultra der 50-MP-Sensor Samsungs zum Einsatz kommt.

Ob Xiaomi jetzt nun einen oder sogar beide neuen Isocell-Sensoren in seinem Spitzen-Smartphone unterbringt, werden wir spätestens im November erfahren. Die Chancen stehen jedenfalls gut, dass Samsungs neue Kameratechnik bei Xiaomi debütiert und nicht auf einem eigenen Smartphone.

