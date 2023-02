Ist "Job-Boomeranging" gut für die Karriere?

Es gab während der Corona-Zeit erst die große Kündigung, dann kam das große Bedauern – und jetzt steigt die Zahl der "Bumerang-Beschäftigten". Das sind Arbeitnehmer/innen, die ihren Job gekündigt haben, um ein neues Betätigungsfeld zu finden, und dann feststellen mussten, dass die neuen Möglichkeiten nicht das waren, was sie zu sein schienen. Daraufhin kehren sie zu ihrem früheren Arbeitgeber zurück – quasi als Bumerang.

Auf den ersten Blick scheint das "Boomeranging" der Karriere zu schaden – schließlich vermittelt die Rückkehr zu einem Arbeitgeber auf den ersten Blick nicht gerade den Eindruck von Erfolg.

Aber was ist, wenn das der falsche Denkansatz ist, und dieser Move Eurer Karriere sogar nützen kann?

Jüngste Berichte des US Bureau of Labor Statistics zeigen, dass im Jahr 2022 50,5 Millionen Menschen ihren Job kündigen werden. Das ist ein Anstieg gegenüber den 47,8 Millionen Kündigungen im Jahr 2021. Diese Massenkündigungen führten zu einem angespannten Arbeitsmarkt, auf dem die Unternehmen Schwierigkeiten hatten, Talente zu finden. Diese Situation wurde noch verschärft durch Entlassungen in der globalen Tech-Branche und durch eine Krise der Lebenshaltungskosten, die dazu führte, dass die finanzielle Entschädigung zu einem wichtigen Faktor für die Entscheidung der Arbeitnehmer/innen wurde.

Was bedeutet das für diejenigen, die einen Jobwechsel bereuen? Wenn die Zahl der Kündigungen bei Eurem vorherigen Arbeitgeber gestiegen ist, könnt ihr jetzt mit verbesserten Fähigkeiten und vorhandenem Wissen zurückkehren. Außerdem ist die Einarbeitungszeit verkürzt und Ihr könnt kurzfristig zu größeren Gewinnen führen. Außerdem steigt Euer Gehalt, wenn Ihr mit mehr Erfahrung zurückkehrt.

Wie könnt ihr also erfolgreich einen "Boomerang" durchführen?

In gutem Einvernehmen gehen

Einen Job unter guten Bedingungen zu verlassen, ist immer der professionellste Ansatz, egal ob ihr zurückkehren wollt oder nicht. Auf praktischer Ebene bedeutet das, dass ihr eine umfassende Übergabe durchführt, alle offenen Fragen klärt und bis zu Eurem Ausscheiden Euren Beitrag leistet.

Auf der zwischenmenschlichen Ebene bedeutet das, dass ihr vor Eurem Ausscheiden keine schmutzige Wäsche bei Euren Teamkollegen waschen, bei neuen Kollegen nicht schlecht über Euren Chef reden und sicherstellen müsst, dass ihr alle sensiblen Unternehmensinformationen vertraulich behandelt. Alle Branchen sind klein, und der Ruf ist Euer größtes Kapital.

Seid strategisch

Wenn Ihr eine Rückkehr zu einem früheren Arbeitgeber in Betracht zieht, solltest Ihr Euch eine Strategie überlegen. Ihr möchtet nicht in die Rolle zurückkehren, die Ihr verlassen habt – vor allem nicht, wenn Ihr das Unternehmen verlassen habt, um die nächste Stufe zu erklimmen. Präsentiert stattdessen die Vorteile, die eine Rückkehr eines ehemaligen Mitarbeiters mit besseren Fähigkeiten mit sich bringt.

Ihr kennt bereits die Unternehmenskultur, die Mitarbeiter/innen und wisst, wie die Dinge laufen – und Ihr kehrt mit Insiderwissen darüber zurück, wie die Konkurrenten des Unternehmens arbeiten, sodass Ihr eine neue Perspektive einbringt. Eine Rückkehr ermöglicht es Euch, das Beste aus beiden Welten mitzubringen.

Erkennt das Nötige

Wie lange seid ihr schon bei Eurem jetzigen Arbeitgeber und hat sich Eure Karriere weiterentwickelt? Leider ist es im Berufsleben oft so, dass ihr ein Unternehmen verlassen müsst, um anderswo Erfahrungen zu sammeln, bevor Ihr in die Chefetage aufsteigen könnt.

Außerdem besteht die Gefahr, dass ihr selbstgefällig werdet, wenn ihr zu lange beim selben Arbeitgeber bleibt. Überprüft Eure Fähigkeiten und schätzt ein, welchen Job Ihr in fünf Jahren haben wollt. Ermittelt die Lücken und recherchiert dann in der Branche, um einen Job zu finden, mit dem Ihr diese Lücken füllen könnt, mit der Aussicht, auf einem höheren Niveau zurückzukehren.

Dieser Artikel wurde von Aisling O'Toole geschrieben.