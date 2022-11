Jackery-Aktionswochen: Powerstations mit Solar bis zu 200 Euro günstiger

Passend zum Singles Day hat Jackery nun auch einige Powerstations im Preis reduziert und gleichzeitig mit der Aufwärmwoche begonnen. Hierbei könnt Ihr einen von insgesamt vier Gutscheinen gewinnen und somit bis zu 90 Prozent sparen. Was es mit den Angeboten auf sich hat und wie Ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check!

Jackery startet Aufwärmwoche mit spannenden Deals.

Unter anderem ist der Solargenerator 2000 Pro um 200 Euro reduziert zu haben.

Dazu gibt es ein Gewinnspiel für starke Jackery-Rabattgutscheine.