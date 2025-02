Jackery Explorer 2000 v2 im Test: Camping-Powerstation mit 2.000 Watt

So viel Leistung bringt die Jackery Explorer 2000 v2

Die Leistung der Explorer 2000 v2 überzeugt. Die Powerstation versorgt Verbraucher mit bis zu 2.200 W. Wer eine Leistungserhöhung benötigt, um etwa schweres Gerät auf Baustellen zu betreiben, kann bis zu 4.400 W aus dem Gerät holen.

Akku und Leistung Ausgangsleistung 2.200 W Kapazität 2.042 Wh Akkutechnologie LiFePO4

Die Explorer 2000 v2 ist eine der effizientesten Powerstations, die nextpit zum jetzigen Stand im Test hatte. Sie wird nur von der kompakteren Explorer 1000 v2 um Haaresbreite geschlagen. In der Praxis nimmt die Powerstation 2.141 Wh auf. Davon konnte ich 1.920 Wh nutzen, um Endverbraucher mit Strom zu versorgen. Die Effizienz liegt somit bei 89,6 Prozent. Hier halten die Konkurrenten Bluetti und EcoFlow nicht mal ansatzweise mit!

Das Modell schafft bis zu 2.200 W. © nextpit Fürs Camping ist die Jackery Explorer 2000 v2 eine solide Wahl. © nextpit

Jackery setzt auf die neueste und sicherste Akku-Technologie: LiFePO4. Jackery setzt auf die neueste und sicherste Akku-Technologie: LiFePO4. Der Hersteller verspricht 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität nach 4.000 Ladezyklen.

Eine weitere Möglichkeit ist das Laden über ein Solarpanel (Bestenliste). An die Explorer 2000 v2 könnt Ihr zwei Jackery Solarsaga 200 (Test) anschließen. Mehr geht bei der Powerstation nicht. Die Stromkiste kann nur mit maximal 400 W Solarstrom geladen werden. Das ist verglichen mit anderen Top-Powerstations sehr wenig. Bei der neuen EcoFlow Delta 3 Plus, mit einer Kapazität von 1 kWh, ist die Solareingangsleistung 2,5x so hoch! Klar, Jackery richtet sich an Kunden, die an Camping-Powerstations interessiert sind. Dennoch muss der Leistungsunterschied in meinen Augen nicht so hoch ausfallen.