Der DJ auf Eurer letzten Party konnte die Rolling Stones nicht von den Kastelruther Spatzen unterscheiden? Dann könnt Ihr mit diesem Angebot von Cyberport auf der nächsten Party selbst für die richtige Stimmung sorgen. Denn aktuell bekommt Ihr hier den JBL Xtreme 4 dank eines Gutscheins zum absoluten Bestpreis. Was der Bluetooth-Lautsprecher bietet und wie Ihr an den Rabatt kommt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.