Jetzt aber schnell: Playstation 5 mit God of War Ragnarök für 619 Euro!

Bei Media Markt, Amazon und Saturn gibt es aktuell einen echten Knaller für alle Gamer da draußen. Ihr könnt Euch die Playstation 5 in der Disc-Edition zusammen mit dem neuen God of War Ragnarök für gerade einmal 619 Euro sichern. Die Konsole ist auch nach 2 Jahren immer noch recht schwer zu bekommen, daher solltet Ihr Euch wirklich beeilen, wenn Ihr das Angebot wahrnehmen wollt. In unserem Deal-Check gibt es alle Infos für Euch.

Playstation 5 im "God of War"-Bundle bei Media Markt, Saturn und Amazon erhältlich.

Die Händler garantieren eine Auslieferung bis zum 31. Januar 2023.

Beeilt Euch, das Angebot kann jederzeit enden.