Jetzt aber schnell: Samsung Galaxy S22 nur 1 Euro!

Möchtet Ihr Euch das Samsung Flaggschiff des vergangenen Jahres günstig bestellen, solltet Ihr unbedingt einen Blick auf Deinhandy.de werfen. Denn hier gibt es das Samsung Galaxy S22 mit passendem Tarif für gerade einmal 19,99 Euro monatlich. Ob sich das Angebot auch im Jahr 2023 lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Das Samsung Galaxy S22 zählt definitiv auch heute noch zu den besten Smartphones für weniger als 1.000 Euro, gäbe es da nicht bereits das Nachfolgemodell. Allerdings sind die Neuerungen so marginal, dass sich ein Upgrade in den meisten Fällen kaum lohnt, während Ihr für das Flaggschiff von 2022 deutlich weniger zahlt. Bei Deinhandy.de bekommt Ihr das Smartphone nun mit passendem Mobilfunktarif im o2-Netz richtig günstig.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Mit o2 Basic 20 | 13 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s Download-Bandbreite | Allnet-Flatrate | 24 Monate Laufzeit

Das Samsung Galaxy S22 nutzt einen 6,1 Zoll großen AMOLED-2x-Bildschirm mit einer variablen Bildwiederholfrequenz zwischen 10 und 120 Hertz. Auf der Rückseite findet sich ein Triple-Kamerasystem, bei dem die Hauptkamera Bilder mit 50 Megapixeln auflöst. Zusätzlich findet sich noch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10-MP-Telekamera. Als Prozessor dient bei dem hier angebotenen Modell ein Exynos 2200 von Samsung mit einer Speicherkonfiguration von 128 GB internem Speicher und 8 GB RAM. Mehr Infos gibt es in unserem Test zum Galaxy S22.

Darum lohnt sich das Deinhandy-Angebot zum Samsung Galaxy S22

Zusätzlich zum Galaxy S22 schließt Ihr noch einen Mobilfunkvertrag ab. Dabei handelt es sich um den o2 Basic 20, bei dem Ihr 13 GB Datenvolumen im 4G-Netz der Telefónica zur Verfügung habt. Dabei surft Ihr mit einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s und habt eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Das Ganze kostet Euch gerade einmal 19,99 Euro im Monat und Ihr müsst noch mit einem Euro für das Smartphone und einer Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro rechnen.

Deal-Übersicht Eigenschaft Samsung Galaxy S22 + o2 Basic 20 Datenvolumen 13 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 520,75 Euro Reguläre Gerätekosten 550,90 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 1,26 Euro Zum Angebot*

Möchtet Ihr Euch den Deal sichern, könnt Ihr einfach den oben angegebenen Link nutzen. Hier müsst Ihr den o2 Basic 20 heraussuchen, allerdings werden auf der Produktseite noch höhere Kosten angegeben. Sobald sich das Bundle dann in Eurem Warenkorb befindet, seht Ihr den hier angegebenen Preis. Und der hat es echt in sich, denn das Smartphone kostet Euch derzeit mehr, als Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit für diesen Deal zahlt und so spart Ihr jeden Monat rund 1,26 Euro gegenüber dem Neupreis.

Leider fehlt Euch hier der Zugang zum 5G-Netz der Telefónica, allerdings sollte Euch das nicht vor wirkliche Probleme stellen. Dementsprechend ist das Angebot auch im Jahr 2023 wirklich interessant, da Ihr das Samsung Galaxy S22 für effektiv einen Euro erhaltet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das S22 auch in diesem Jahr noch interessant für Euch, vor allem im direkten Vergleich zum Nachfolger? Lasst es uns wissen!