Einen Cloudspeicher wie pCloud könnt Ihr ähnlich wie eine externe Festplatte nutzen, nur dass alle Daten online gesichert werden. Der Vorteil: Ihr habt jederzeit und von überall Zugriff auf Eure gespeicherten Dateien. Gleichzeitig schützt die Cloud Eure Daten vor Verlust, falls ein Gerät kaputt geht oder gestohlen wird. Ob Urlaubsbilder, wichtige Dokumente oder große Videodateien – mit pCloud lassen sich Daten sicher ablegen und bequem mit Familie oder Freunden teilen.

Darum ist pCloud eine smarte Wahl

Wer sensible Dokumente oder persönliche Bilder schützen möchte, braucht einen verlässlichen Cloud-Dienst. pCloud überzeugt mit hohen Sicherheitsstandards und modernem Datenschutz. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz speichert Daten in eigenen Rechenzentren in Luxemburg und setzt auf eine 256-bit-AES-Verschlüsselung, kombiniert mit einem sicheren TLS/SSL-Kanalschutz. Damit sind Eure Dateien mehrfach abgesichert – selbst pCloud hat keinen Zugriff darauf, da die Daten verschlüsselt gespeichert werden (Zero-Knowledge-Verschlüsselung). Zudem erfüllt der Dienst sämtliche DSGVO-Richtlinien.

pCloud funktioniert auf allen gängigen Betriebssystemen, darunter Windows, macOS, iOS und Android. Ihr könnt also sowohl vom Laptop als auch vom Smartphone oder Tablet jederzeit auf Eure Dateien zugreifen. Neben individuellen Nutzern profitieren auch Familien von der Möglichkeit, sich einen Speicherplatz zu teilen. Dabei hat jeder seine eigene Cloud. Ein weiteres Highlight: Statt monatliche Abogebühren zu zahlen, reicht eine einmalige Zahlung – welche derzeit auch noch stark reduziert ist. Außerdem entfällt damit die langfristige Bindung an teure Cloud-Abos. Mehr als 21 Millionen Nutzer weltweit vertrauen bereits auf den Service, der seit über elf Jahren besteht.

Valentinstags-Deals: Cloudspeicher zu Spitzenpreisen sichern

Rund um den Valentinstag lassen sich die verschiedenen Lifetime-Cloudspeicher-Pakete mit hohen Rabatten erwerben. Welche Variante sich am meisten lohnt, hängt vom individuellen Speicherbedarf ab. Wer vor allem Dokumente und Fotos sichern möchte, kommt mit 1 TB Speicherplatz gut aus. Wer jedoch 4K-Videos, hochauflösende Bilder oder sonstige große Mediendateien speichern will, sollte eine größere Kapazität wählen. Hier sind die aktuellen Preise und Rabatte:

Habt Ihr auch immer wieder Speicherplatz-Probleme und was haltet Ihr von einem Lifetime-Cloudspeicher als Lösung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!