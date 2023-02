Jetzt schon sparen: Samsung Galaxy S23 bei Sparhandy für 29,99 € monatlich

Auch wenn wir in unserer Vorbesteller-Übersicht zur neuen Samsung-Galaxy-Reihe bereits viele Angebote abgedeckt haben, gibt es aktuell einen Deal, der so gut ist, dass ich ihm einen eigenen Artikel widme. Ihr könnt Euch das Standardmodell, das Samsung Galaxy S23, mit 256 GB internem Speicher hier mit passendem Mobilfunktarif noch bis zum 16. Februar sehr günstig sichern.

Das Samsung Galaxy S23 ist das neueste Flaggschiff des Südkoreanischen Unternehmens. Mit gewohnt schickem Design und bereits bekanntem bekanntem Kamera-Setup auf der Rückseite setzt der Hersteller auf Altbewährtes. Allerdings hat sich auch einiges getan. Zum einen kann die Selfie-Kamera nun Bilder mit ordentlichen 12 Megapixeln schießen und die größte Änderung betrifft den Prozessor. Denn mit dem S23 hat sich Samsung von der Länderdifferenzierung verabschiedet und bringt global den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 auf den Markt. Worum es sich dabei handelt, verrät Euch Stefan in seinem Hands-On zum Samsung Galaxy S23.

Darum lohnt sich der Samsung Galaxy S23 Deal von Sparhandy

Neben dem neuesten Samsung-Gerät (zur Übersicht) gibt es hier auch einen Tarif. Bei Sparhandy habt Ihr die Qual der Wahl der Tarife und auch des Modells, aber genau dieses Angebot, das Ihr in diesem Artikel findet, hat es wirklich in sich. Denn Ihr erhaltet nicht nur die 256-GB-Variante, dank des Vorbestellerbonus, sondern spart auch noch beim Gerätepreis 200 Euro ein. Beim Tarif selbst handelt es sich um den o2 Free M Boost mit satten 40 GB Datenvolumen und einer Bandbreite von maximal 300 MBit/s im 5G-Netz der Teléfonica. Die Tarifdetails findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Samsung-Übersicht Eigenschaft Samsung-Galaxy-S23-Angebot Tarif o2 Free M Boost Datenvolumen 40 GB Bandbreite max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 Euro Einmalige Gerätekosten 299,00 Euro 99,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 858,75 Euro Reguläre Gerätekosten 949,00 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 3,76 Euro Zum Angebot

Was den Deal ausmacht, dürfte hier nun ersichtlich werden. Denn Ihr spart monatlich 3,76 Euro im Vergleich zum aktuellen Einzelpreis für das Samsung Galaxy S23. Dabei haben wir mit dem aktuellen Preis gerechnet, der für das hier angebotene Gerät ab dem 17. Februar sogar noch einmal steigt. Außerdem könnt Ihr die effektiven Kosten noch einmal senken, wenn Ihr ein Altgerät zu Sparhandy schickt.

Regulär kostet Euch der Tarif momentan 29,99 Euro aufgrund einer Aktion bei o2. Dadurch zahlt Ihr bereits für den Mobilfunktarif diesen Preis, wodurch das Angebot wirklich spannend ist. Denn, egal wie Ihr es rechnet, hier könnt Ihr richtig Geld sparen. Auch der Tarif ist mit sattem Datenvolumen und einer guten Bandbreite definitiv eine Empfehlung wert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr Euch das Samsung Galaxy S23 bereits gekauft oder wartet Ihr lieber noch etwas? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!