Jetzt zugreifen: 6 kostenlose Handy-Spiele für Android und iOS

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Legende der Mond ( 2,39 Euro ) – Mit "Legende der Mond" ist dem Entwickler ein schlichtes, jedoch fesselndes Jump-’n’-Run-Erlebnis gelungen, das bei den Spielern gut ankam. Vor allem Liebhaber klassischer Spiele könnten daran ihre Freude haben. (4,4 Sterne, 4.920 Bewertungen)

(4,1 Sterne, 3.470 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Ninja Boy Adventures – Bomberman edition ( 1,99 Euro ) – Dieses Spiel lehnt sich stark an den Arcade-Klassiker Bomberman an – mit einem entscheidenden Twist: Statt eines Bombenlegers schlüpft man in die Rolle eines Ninjas. Zudem sind die Level sind etwas raffinierter gestaltet. Das Gameplay ist jedoch nach wie vor unterhaltsam. (3,4 Sterne, 8 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.