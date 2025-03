Bitte beachtet, dass dies eine neue Serie hier bei nextpit ist. Wenn Ihr jedoch App- und Spielefans seid, könnt Ihr auch auf unsere Serien Free Apps der Woche und Top 5 Apps blicken. Schauen wir uns also ohne Umschweife an, was es heute im Epic Games Store gibt.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

Cat Quest

Cat Quest ist ein episches Katzenabenteuer, das Euch durch das Land Felingard führt. Auch wenn Ihr als Katze spielt, seid Ihr ganz sicher keine gewöhnliche Hauskatze. Ihr seid auf der Suche nach Eurer Schwester, die von dem bösen Drakoth entführt wurde und auf Rettung wartet. Um Euch Euren Weg durch diese tückische Welt zu bahnen, müsst Ihr Leib und Leben riskieren, in gefährliche Verliese eintauchen und nach epischer Beute suchen.

Normalerweise kostet Cat Quest knapp 12 Euro im Epic Games Store. Diese Woche jedoch könnt Ihr dieses schnurrige RPG kostenlos herunterladen. Die Spieler von Epic Games haben das Spiel mit satten 4,6 von 5 Sternen bewertet, was für die Qualität des Spiels spricht.

Ladet Cat Quest aus dem Epic Games Store herunter.

Cat Quest sieht vielleicht niedlich aus, aber es steckt voller Action. / © Steam

Neko Ghost, Jump!

Neko Ghost, Jump! ist ein schrulliger Puzzle-Plattformer, in dem Ihr als Katze durch gefährliche Level manövrieren müsst. Das Spiel ist so etwas wie ein verstecktes Juwel und wurde noch nicht im Epic Games Store bewertet. Auf Steam konnte das Spiel jedoch 92 Prozent der Spieler überzeugen.

Es scheint, als sei der Epic Games Store in diesem Frühjahr in katzenfreundlicher Stimmung. Aber Katzen sind nicht die einzige Ähnlichkeit zwischen den Spielen dieser Woche, denn auch dieses Spiel könnt Ihr diese Woche kostenlos herunterladen. Neko Ghost, Jump! kostet Euch sonst 8,99 Euro.

Ladet Neko Ghost, Jump! aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick sieht. / © Steam

Ein Vorgeschmack auf das geheimnisvolle Spiel der nächsten Woche

Für die nächste Woche bereitet sich der Epic Games Store darauf vor, ein geheimnisvolles Spiel kostenlos zu verschenken. Da das Spiel noch nicht enthüllt wurde, wissen wir nicht, welcher Titel sich hinter diesem geheimnisvollen Vorhang verbirgt. Wann immer Epic Games das kostenlose Spiel der nächsten Woche auf diese Weise bewirbt, könnt Ihr mit unglaublich hochwertigen Titeln rechnen. Wenn weitere Informationen über das Spiel auftauchen, werden wir Euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wahrscheinlich müsst Ihr Euch aber bis nächste Woche gedulden, um herauszufinden, welches Spiel zum Download zur Verfügung stehen wird.

Werdet Ihr die kostenlosen Spiele dieser Woche herunterladen? Wenn ja, seid Ihr Katzenliebhaber oder mögt Ihr lieber Hunde? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen!