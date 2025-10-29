Der Amazon-Retourenkauf gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Versandriesen. Muss es nicht zwingend ein Neugerät sein, lohnt sich ein Blick in die riesige Auswahl an B-Ware durchaus. Aktuell bewirbt Amazon den Retourenkauf wieder mit einer großen Rabattaktion.

Egal, ob Ihr Euch ein neues Smartphone oder PC-Hardware kaufen möchtet – neue Technik ist einfach teuer. Obwohl der Black Friday bereits mit den Hufen scharrt, ändert das nichts an der Tatsache, dass ein viele Geräte mehrere hundert Euro kosten. Müsst Ihr nicht zwingend die Luftpolsterfolie zum Platzen bringen oder die Plastikfolie vom Display abziehen, ist der Amazon Retourenkauf die perfekte Anlaufstelle für Euch.

Amazon Retourenkauf: Große Rabattaktion gestartet

Was es genau mit dem Retourenkauf auf sich hat und worauf Ihr hier unbedingt achten solltet, erfahrt Ihr etwas später in diesem Artikel. Wir schauen uns erst einmal die aktuelle Aktion an. Denn hier reduziert Amazon zahlreiche Produkte um weitere 15 Prozent. Dies betrifft jedoch nur Retour-Produkte und die Aktion endet am 12. November. Um Euch einen kleinen Einblick zu geben, haben wir nachfolgend einige Deals für Euch herausgesucht.

Razer DeathAdder Essential Ab 14,31 € Zustand: Gut | Noch 1 auf Lager | Vergleichspreis: 21,35 Euro Zum Angebot

HyperX Cloud III Ab 41,93 € Zustand: Akzeptabel | Nur noch 1 auf Lager | Vergleichspreis: 119,00 Euro Zum Angebot

Apple USB-C-Ladegerät 35W Ab 39,15 € Zustand: Sehr gut |Nur noch 14 auf Lager | Vergleichspreis: 49,00 € Zum Angebot

Cosori Turboblaze Ab 110,15 € Zustand: Akzeptabel | Nur noch 1 auf Lager | Vergleichspreis: 124,95 Euro Zum Angebot

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Ab 43,30 € Zustand: Sehr gut | Nur noch 1 auf Lager | Vergleichspreis: 53,06 Euro Zum Angebot

Hierbei handelt es sich lediglich um eine kleine Auswahl der „großen Rabattaktion“. Dennoch könnt Ihr Euch jetzt zahlreiche retournierte und gebrauchte Produkte mit dem Zusatzrabatt schnappen. Stöbert also am besten selbst einmal durch die Auswahl von Amazon.

Amazon Retourenkauf Ab 0,01 € Jetzt zur Rabattaktion im Amazon-Retourenkauf wechseln! Zur Aktion

Hierauf solltet Ihr beim Amazon Retourenkauf unbedingt achten!

Zuerst einmal, solltet Ihr Euch überlegen, ob es wirklich nötig ist, immer Neuware im Haus zu haben. Retouren können sich durchaus lohnen, da es sich häufig um Geräte handelt, die einmal ausgepackt, aber nie benutzt wurden. Um den Retourenkauf zu nutzen habt Ihr zudem zwei Möglichkeiten: Entweder, Ihr wählt in der Suche über das Drop-Down-Menü die Option aus oder Ihr navigiert direkt zur Übersichtsseite. Zusätzlich solltet Ihr noch immer Preise vorab vergleichen.

Unzählige Retouren führen zu starken Deals bei Amazon

Bevor Ihr jetzt wie wild das nächstbeste Mega-Angebot durchstöbert, solltet Ihr vorab einige Dinge beachten. Zum einen ist es wichtig, auf den jeweiligen Verkäufer zu achten. Im Normalfall handelt es sich um Amazon selbst. Hierbei könnt Ihr davon ausgehen, dass die Geräte einer Prüfung unterzogen wurden, damit Ihr keine kaputten Dinge kauft. Dennoch kann es vorkommen, dass Händler versuchen, zurückgeschickte Ware noch zu veräußern. Hier ist dann etwas Vorsicht geboten.

Der Pfeil markiert die Stelle: Über diese Schaltfläche könnt Ihr den Retourenkauf auswählen.

Außerdem ist es wichtig, vor dem Kauf auf den Artikelzustand zu achten. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich zu allem raten, was mindestens den Zustand „Sehr gut“, oder „Wie neu“ aufweist. Produkte, die mit „Gut“ bewertet sind, haben häufig optische Mängel. Allerdings wird das in der Regel explizit erwähnt. Ist das Gerät nur „Akzeptabel“ könnt Ihr Euch auf Zusatzkosten oder Bastelarbeiten einstellen. Amazon hat für die verschiedenen Zustände auch klare Richtlinien:

Artikelzustand im Amazon Retourenkauf erklärt

Zustand Erklärung „Wie neu“ „Ein Artikel in einwandfreiem Zustand; die Verpackung kann beschädigt sein. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.“ „Sehr gut“ „Ein Artikel in sehr gutem Zustand, der möglicherweise geringfügig benutzt wurde und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann kleinere Schönheitsmängel aufweisen. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein, und nicht funktionsrelevante Zubehörteile können fehlen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt.“ „Gut“ „Ein Artikel in gutem Zustand, der möglicherweise mäßige Gebrauchsspuren aufweist und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann kleinere optische Beschädigungen, z. B. einen kleinen Kratzer, aufweisen. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt.“ „Akzeptabel“ „Ein Artikel weist möglicherweise deutliche Gebrauchsspuren auf, erfüllt jedoch weiterhin seine Hauptfunktion. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann Schönheitsmängel oder andere Anzeichen einer vorherigen Verwendung aufweisen. Gebrauchsspuren können Kratzer, Dellen und abgenutzte Ecken oder Kanten sein. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, Komponenten oder Ersatzteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlende Teile werden im Artikelzustand erwähnt.“

Was sonst noch wichtig ist

Als weiteren Punkt solltet Ihr auf die genaue Beschreibung schauen. Damit meine ich, dass Ihr Euch den Artikelzustand genau anschauen sollt. Hier steht in der Regel, welches Problem das Produkt aufweisen könnte. Zudem werden Retourenkauf-Produkte nur selten wirklich sicher verschickt. Glas oder Keramik könnte also problematisch sein. Genauso wie kleinere Elektronikprodukte. Wird ein Gerät in der Originalverpackung verschickt, besteht zudem die Chance, dass Ihr es nie erhalten werdet – ohne mit dem Finger auf jemanden Zeigen zu wollen, ist dies leider ein offenes Geheimnis der Paketdienste.

Solltet Ihr wider Erwarten dennoch nicht zufrieden mit dem Gerät sein, gelten die Amazon-Rückgaberichtlinien. Bedeutet, Ihr habt ein 30-tägiges Rückgaberecht. Geht das Produkt nach dem Erlöschen dieser Garantie zu Bruch, repariert Euch der Versandriese das Gerät. Ihr seid also auf der sicheren Seite. Allerdings nur dann, wenn der Defekt nicht vorher bekannt war. Zu guter Letzt solltet Ihr bedenken, dass es in der Regel nur sehr wenige Geräte zu dem jeweiligen Preis gibt. Interessiert Ihr Euch für eines der Angebote aus der aktuellen Aktion, solltet Ihr Euch also beeilen.

Abschließend lässt sich nur sagen, dass Ihr dem Retourenkauf unbedingt eine Chance geben solltet. Vor allem hochpreisige Technik könnt Ihr mit etwas Glück zum richtig guten Kurs schießen. Schaut Euch also auf der Retourenkauf-Übersichtsseite in Ruhe um. Ihr seht also, dass sich der Retourenkauf so gut wie immer lohnt. Dank der Rabattaktion aber noch einmal etwas spannender geworden ist.

Amazon Retourenkauf Ab 0,01 € Jetzt zur Rabattaktion im Amazon-Retourenkauf wechseln! Zur Aktion

Was haltet Ihr vom Amazon-Retourenkauf? Nutzt Ihr die Option schon fleißig oder müssen es zwangsweise neue Produkte für Euch sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!