Wer bietet den besten Saugroboter mit Wischfunktion? Seit geraumer Zeit gilt Roborock als der Marktprimus. Dank jahrelanger Erfahrung und vielen technischen Neuheiten hat sich das Unternehmen über Jahre hinweg einen Namen im Saugroboter-Markt gemacht. In diesem Artikel verraten wir Euch, welcher Roborock-Saugroboter der beste ist.

Die besten Saugroboter von Roborock im Vergleich

Testsieger: Roborock Saros Z70

Das ist der beste Saugroboter mit Wischfunktion von Roborock: Saros Z70 / © nextpit

Der Roborock Saros Z70 ist der beste Saugroboter des Unternehmens. Der Hersteller hat bei diesem Gerät wirklich alles in die Waagschale gelegt, was technisch möglich war: eine neue Navigationstechnologie, höhere Saugkraft und natürlich das absolute Highlight, der Roboter-Greifarm, der per Update sogar verbessert wurde.

Die Reinigungsleistung des Saros Z70 ist auf absolutem Top-Niveau. Die Station trumpft mit zahlreichen Wartungsfeatures auf, die den Nutzern fast alle Aufgaben abnehmen. Einziger Wermutstropfen ist der extreme Kaufpreis von 1.799 Euro*.

Pro Bärenstarke Saug- und Wischleistung

Flache Bauweise

Absurde Akkulaufzeit

Vergleichsweise leiser Roboter Contra Der Preis: satte 1.799 Euro!

Greifarm enttäuscht

Navigation mit überraschenden Fehlern

Beste Testsieger-Alternative: Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Das ist der Roborock Qrevo Curv 2 Pro / © nextpit / Thomas Kern

Der Qrevo Curv 2 Pro ist die beste Alternative zum Saros Z70. Auch er besticht mit einer Top-Saug- und Wischleistung. Roborock verbaut auch bei diesem Modell eine ausfahrbare Seitenbürste und einen erweiterbaren Wischmopp. Somit ist auch die Eckenreinigung kein schweres Unterfangen. Am besten ist die Navigation des Saugroboters – er fährt gegen keine Hindernisse und erkennt auch Kabel zuverlässig.

Die Station sieht spektakulär aus und bietet zahlreiche Reinigungsfunktionen für den Saugroboter. Das Einzige, was Ihr hier nicht finden werdet, sind Zusatztanks für Putzmittel. Er ist zu einem Preis von 1.299 Euro erhältlich.

Pro Starkes Saugergebnis

Fehlerfreie Navigation

Flache Bauweise

Gute App

Wartungsstation mit vielen Features

Matter-kompatibel Contra Keine Tanks für Putzmittel

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Roborock Qrevo Slim

Beim Roborock Qrevo Slim ist alles kompakter. Kleiner Roboter und eine vergleichsweise kleine Basisstation. / © nextpit

Der Roborock Qrevo Slim gehört zu den einzigartigsten Saugrobotern auf dem Markt. Nur wenige Modelle auf dem Markt haben eine ähnliche technische Zusammenstellung. Roborock verbaut eine erweiterbare Seitenbürste und ein ausfahrbares Wischpad. Das Spektakulärste ist die flache Bauweise. Denn: Roborock verzichtet auf den klassischen Navigations-Turm. Die Navigation ist dank des neuen “StarSight”-Systems spitzenmäßig.

Dass der Sauger bei der Saug- und Wischleistung ebenfalls einen fabelhaften Eindruck hinterlässt, rückt dabei fast schon in Vergessenheit. Der Roborock Qrevo Slim liegt preislich mittlerweile bei unter 1.000 Euro bei Amazon*.

Pro Flache Bauweise, Gesamthöhe von 8,2 cm

Ausfahrbare Seitenbürste und schwenkbarer Wischmopp verbaut

Hervorragende Saugleistung, gute Wischleistung

Fantastische Navigation, obwohl kein LiDAR-Turm verbaut wurde

Klasse App-Support mit zahlreichen praktischen Einstellungen Contra Keine automatische Putzmittel-Zufuhr

Kleiner Staub- und Wasserbehälter im Roboter

