Der Black Friday ist in vollem Gange. Obwohl das eigentliche Event erst am Freitag startet, bieten unzählige Händler den gesamten November über krasse Deals an. Nun spitzt sich die Angebotslage zu und auch AliExpress geht in die finale Phase. Da die Zahl „Acht“ eine Glückszahl in der asiatischen Numerik darstellt, haben wir Euch acht „glückliche“ Deals herausgesucht.
Die besten AliExpress-Angebote zum Black Friday
Den Anfang macht ein echter Top-Deal. In den nächsten Tagen könnt Ihr Euch die SONY WF-1000XM5 für 148,22 Euro schnappen. Nutzt Ihr den Code BFDE20 zahlt Ihr den bisherigen Tiefpreis für die In-Ear-Kopfhörer mit ANC. Zudem bietet das Sony-Modell eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und ermöglicht auch Multipoint-Bluetooth.
Als nächstes haben wir die globale Version des Xiaomi Redmi Note 14 5G für Euch ausgewählt. Das Mittelklasse-Smartphone bietet 256 GB Flash-Speicher, ein 120-Hz-AMOLED-Display und kann mit einer starken 108-MP-Hauptkamera glänzen. Aktuell liegt der Vergleichspreis bei 159 Euro.
Klemmbausteine zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Muss es nicht immer der dänische Gigant sein, gibt es am Markt zahlreiche richtig spannende Anbieter. Einer davon ist Mould King. Den riesigen Sternenzerstörer der Eclipse-Serie (über 10.000 Teile!) bekommt Ihr jetzt bei AliExpress im Angebot.
Möchtet Ihr nicht mehr als 300 Euro für ein Modell ausgeben, gibt es auch einige spannende Deals für den kleineren Geldbeutel. Bestes Beispiel ist die elektrische Fahrradpumpe von anoutway, die Euch derzeit nicht einmal mehr 25 Euro kostet.
Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt die 70mai T800E allemal. Die 3-Wege-Dashcam kostet Euch jetzt nicht einmal mehr 90 Euro im Black-Friday-Deal bei AliExpress, liefert dafür aber gestochen scharfe Bilder in 4K-Qualität.
Etwas spezieller ist das nächste Angebot aus dem Hause Allpowers. Derzeit bekommt Ihr eine Powerstation mit einer satten Kapazität von 1.152 Wh und einer 1.800 W starken Leistung zum Schnäppchenpreis geboten. Egal, ob als Notstromaggregat oder zum nächsten Campingausflug – dieser Deal lohnt sich für alle, die ohne technische Vorzüge nicht leben können.
Das Honor Magic V2 zählt auch im Jahr 2025 zu einem der beliebtesten faltbaren Smartphones, die Ihr Euch kaufen könnt. Während Ihr es in Deutschland für mindestens 700 Euro bekommt, zahlt Ihr bei AliExpress mit dem Code BFDE80 deutlich weniger als 600 Euro.
Wir haben die Liste mit Marken-Kopfhörern begonnen und schließen sie auch mit welchen ab. Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds bieten eine der besten ANC-Funktionen auf dem Markt. Im Zusammenspiel mit den Bluetooth-Codecs und der genialen Soundqualität, konnten uns die Bose-In-Ears schon in unserem Test überzeugen.
Ist AliExpress vertrauenswürdig?
Kurzum: Ja. Der Versandriese dient als Handelsplattform für zahlreiche Drittanbieter. Diese erhalten eine Wertung aufgrund ihrer Zuverlässigkeit. Zusätzlich müsst Ihr keine Zollgebühren befürchten, da die gekauften Produkte aus Lagerhäusern in der EU versandt werden. Dadurch müsst Ihr Euch auch keine Sorgen um lange Lieferzeiten machen. Falls Ihr Euch für ein bestimmtes Smartphone oder Tablet interessiert, erhaltet Ihr in der Regel globale Varianten, die sich problemlos auf Deutsch umstellen lassen.
Dementsprechend ist AliExpress in der Regel durchaus vertrauenswürdig. Negativerfahrungen gibt es natürlich auch hier, aber vor so etwas ist auch Amazon nicht gefeit. Schaut also unbedingt auch auf die Aktionsseite zur Black Week des Unternehmens.
Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr bereits etwas im AliExpress-Shop entdeckt und zugeschlagen? Lasst es uns wissen!
