Die Black Week lockt mit unzähligen Deals. Ein Anbieter, der ohnehin schon mit starken Rabatten um sich wirft, ist AliExpress. Der chinesische Versandriese bietet nicht nur Marken-Kopfhörer unter 150 Euro, sondern auch Top-Smartphones, Akkusauger und mehr zum absoluten Schnäppchenpreis.

Der Black Friday ist in vollem Gange. Obwohl das eigentliche Event erst am Freitag startet, bieten unzählige Händler den gesamten November über krasse Deals an. Nun spitzt sich die Angebotslage zu und auch AliExpress geht in die finale Phase. Da die Zahl „Acht“ eine Glückszahl in der asiatischen Numerik darstellt, haben wir Euch acht „glückliche“ Deals herausgesucht.

Die besten AliExpress-Angebote zum Black Friday

Den Anfang macht ein echter Top-Deal. In den nächsten Tagen könnt Ihr Euch die SONY WF-1000XM5 für 148,22 Euro schnappen. Nutzt Ihr den Code BFDE20 zahlt Ihr den bisherigen Tiefpreis für die In-Ear-Kopfhörer mit ANC. Zudem bietet das Sony-Modell eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und ermöglicht auch Multipoint-Bluetooth.

SONY WF-1000XM5 148,22 € Die Sony WF-1000XM5 bieten hervorragendes Noise Cancelling, sehr kräftigen, detailreichen Klang und eine starke Akkulaufzeit. Zusätzlich überzeugen sie mit Bluetooth-Multipoint, Hi-Res-/LDAC-Support und einem bequemen, leichten Tragekomfort. Aktueller Vergleichspreis: 175,00 Euro. Mit Code BFDE20 sparen!

Als nächstes haben wir die globale Version des Xiaomi Redmi Note 14 5G für Euch ausgewählt. Das Mittelklasse-Smartphone bietet 256 GB Flash-Speicher, ein 120-Hz-AMOLED-Display und kann mit einer starken 108-MP-Hauptkamera glänzen. Aktuell liegt der Vergleichspreis bei 159 Euro.

Xiaomi Redmi Note 14 5G 140,13 € Das Xiaomi Redmi Note 14 5G mit 256 GB Speicher bietet ein großes 120-Hz-AMOLED-Display, ausreichend Leistung mit 5G-Chip und viel Speicherplatz. Dazu kommen eine 108-MP-Hauptkamera und ein kräftiger 5.110 mAh Akku mit Schnellladen. Mit dem Code BFDE20 sparen

Klemmbausteine zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Muss es nicht immer der dänische Gigant sein, gibt es am Markt zahlreiche richtig spannende Anbieter. Einer davon ist Mould King. Den riesigen Sternenzerstörer der Eclipse-Serie (über 10.000 Teile!) bekommt Ihr jetzt bei AliExpress im Angebot.

Mould King Sternenzerstörer Eclipse 333,99 € Der Mould King Sternenzerstörer Eclipse bietet ein riesiges UCS-Modell mit über 10.000 Teilen und rund 1,1 m Länge für maximalen Schaueffekt. Dazu kommen viele detailreiche Innen- und Außensektionen und eine hohe Kompatibilität mit anderen Klemmbausteinen. Denkt an den Code BFDE60! Mit dem Code BFDE60 sparen

Möchtet Ihr nicht mehr als 300 Euro für ein Modell ausgeben, gibt es auch einige spannende Deals für den kleineren Geldbeutel. Bestes Beispiel ist die elektrische Fahrradpumpe von anoutway, die Euch derzeit nicht einmal mehr 25 Euro kostet.

anoutway AT1 Pro 23,99 € Die anoutay AT1 Pro Mini ist eine extrem kompakte, leichte Mini-Elektropumpe mit bis zu 120 PSI Druck und digitalem Display zur exakten Druckanzeige. Sie bietet automatische Abschaltung, USB‑C-Schnellladung und ist ideal zum Aufpumpen von Fahrradreifen und Bällen unterwegs. Mit dem Code BFDE04 sparen

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt die 70mai T800E allemal. Die 3-Wege-Dashcam kostet Euch jetzt nicht einmal mehr 90 Euro im Black-Friday-Deal bei AliExpress, liefert dafür aber gestochen scharfe Bilder in 4K-Qualität.

70mai 4K T800E 75,99 € Die 70mai T800E bietet eine 3-Kanal-Dashcam mit 4K-Auflösung vorne, Aufzeichnung von Front, Innenraum und Heck und starkem Nachtmodus. Dazu kommen gepufferte Notfallaufnahmen, Parküberwachung mit KI-Bewegungserkennung und App-Anbindung über 4G/Wi‑Fi 6. Mit dem Code BFDE09 sparen

Etwas spezieller ist das nächste Angebot aus dem Hause Allpowers. Derzeit bekommt Ihr eine Powerstation mit einer satten Kapazität von 1.152 Wh und einer 1.800 W starken Leistung zum Schnäppchenpreis geboten. Egal, ob als Notstromaggregat oder zum nächsten Campingausflug – dieser Deal lohnt sich für alle, die ohne technische Vorzüge nicht leben können.

Allpowers R1500 Powerstation 349,69 € Die Allpowers R1500 bietet eine Leistung von 1.800 W und eine große Kapazität von 1.152 Wh für viele Geräte. Zusätzlich punktet sie mit langlebigem LiFePO4-Akku, schneller AC- und Solarladung und USV-Funktion für Notstrom zuhause. Mit dem Code BFDE60 sparen

Das Honor Magic V2 zählt auch im Jahr 2025 zu einem der beliebtesten faltbaren Smartphones, die Ihr Euch kaufen könnt. Während Ihr es in Deutschland für mindestens 700 Euro bekommt, zahlt Ihr bei AliExpress mit dem Code BFDE80 deutlich weniger als 600 Euro.

Honor Magic V2 542,23 € Das Honor Magic V2 ist mit nur 9,9 mm Dicke eines der dünnsten Foldables. Es verfügt über ein großes 7,92-Zoll-OLED-Falt-Display, einen starken Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor und einen 5.000-mAh-Akku mit schnellem Laden. Aktueller Vergleichspreis: 717,59 Euro. Mit dem Code BFDE80 sparen

Wir haben die Liste mit Marken-Kopfhörern begonnen und schließen sie auch mit welchen ab. Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds bieten eine der besten ANC-Funktionen auf dem Markt. Im Zusammenspiel mit den Bluetooth-Codecs und der genialen Soundqualität, konnten uns die Bose-In-Ears schon in unserem Test überzeugen.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds 132,82 € Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds bieten erstklassiges Active Noise Cancelling (ANC), bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit und 360-Grad-Surround-Sound. Sie unterstützen aptX Adaptive, haben Bluetooth 5.3 und bieten komfortablen Sitz mit IPX4-Spritzwasserschutz. Mit dem Code BFDE20 sparen

Ist AliExpress vertrauenswürdig?

Kurzum: Ja. Der Versandriese dient als Handelsplattform für zahlreiche Drittanbieter. Diese erhalten eine Wertung aufgrund ihrer Zuverlässigkeit. Zusätzlich müsst Ihr keine Zollgebühren befürchten, da die gekauften Produkte aus Lagerhäusern in der EU versandt werden. Dadurch müsst Ihr Euch auch keine Sorgen um lange Lieferzeiten machen. Falls Ihr Euch für ein bestimmtes Smartphone oder Tablet interessiert, erhaltet Ihr in der Regel globale Varianten, die sich problemlos auf Deutsch umstellen lassen.

Dementsprechend ist AliExpress in der Regel durchaus vertrauenswürdig. Negativerfahrungen gibt es natürlich auch hier, aber vor so etwas ist auch Amazon nicht gefeit. Schaut also unbedingt auch auf die Aktionsseite zur Black Week des Unternehmens.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr bereits etwas im AliExpress-Shop entdeckt und zugeschlagen? Lasst es uns wissen!