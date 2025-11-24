Während der Black Week reduziert so ziemlich jeder Online-Shop sein Sortiment. Schwierig, hier den Überblick zu behalten. Damit Ihr nicht auf seltsame Rabattversprechen hereinfallt, habe ich 22 spannende Angebote für Euch herausgesucht.

Der Black Friday gilt als wichtigster Tag im Online-Shopping. Mittlerweile streckt sich das Deal-Festival jedoch über den gesamten November und einige Unternehmen fahren in dieser Zeit einen Großteil ihres Jahresumsatzes ein. Ich selbst erledige während dieser Zeit das große Weihnachts-Shopping. Allerdings sind manche Angebote deutlich schlechter, als man vielleicht denkt. Aus diesem Grund, habe ich mir die Angebote von Amazon, MediaMarkt & Co. etwas näher angeschaut und verrate Euch meine 22 Favoriten!

Meine Empfehlungen zum Black Friday: Apple, DAZN, Adobe & mehr!

Den Anfang macht einer der aktuell wohl begehrtesten Deals von MediaMarkt und Amazon. Denn aktuell bekommt Ihr die Apple AirPods 4 mit ANC (Test) endlich wieder für 139 Euro. Benötigt Ihr keine aktive Geräuschunterdrückung, gibt’s die In-Ear-Kopfhörer schon für 111 Euro.

Für Energiesparer gibt’s bei Kleines Kraftwerk mit dem „Duo“-Komplettpaket ein Balkonkraftwerk mit 900 Wp jetzt für deutlich weniger als 300 Euro.

Anzeige Kleines Kraftwerk Duo 269,00 € Balkonkraftwerk mit 900 Wp, die sich auf zwei bifazialen Full-Black-Solarpanels aufteilt. Inklusive Anschlussleitung nach Wahl und Hoymiles-Wechselrichter. Made in Germany. Zum Angebot

Auch DAZN nimmt am Black Friday teil. Das „Super Sports Abo“ gibt’s jetzt schon für 9,99 Euro pro Monat. Mit dabei sind neben der Bundesliga Samstagskonferenz auch Spiele der LaLiga aus Spanien, UFC, der SuperBowl und vieles mehr.

DAZN Super Sports Abo 9,99 € Streamt mit dem Super Sports Abo die Samstagskonferenz der Bundesliga, spannende Kämpfe in der UFC, die World Darts Championship, alle Spiele der Serie A und noch vieles mehr für nur 9,99 Euro pro Monat. Direkt zum Sport-Abo

Ganz ohne Abonnement kommt ein aktueller Amazon-Deal aus. Denn hier könnt Ihr Euch die Adobe Creative Cloud Pro in der Version für Studierende und Lehrer für einmalig 79 Euro schnappen. Diese kostet Euch normalerweise rund 30 Euro pro Monat!

Adobe Creative Cloud Pro 79,00 € Sichert Euch jetzt Zugang zu Photoshop, Premiere Pro, Lightroom & mehr – ohne jegliche Abonnementkosten. Es handelt sich hier um die EDU-Variante! Zum Angebot

Als nächstes Highlight findet sich aktuell was für alle Gamer unter Euch. Denn die Playstation 5 Slim in der Digital Edition ist aktuell für nur 349 Euro erhältlich. Zockt Ihr zudem Fortnite, könnt Ihr Euch jede Menge Goodies für den Battle-Royale-Shooter schnappen, wenn Ihr Euch die Playstation 5 im Erblühendes-Chaos-Bundle bei MediaMarkt zum selben Preis sichert.

Keine Lust auf lange Texte? Die besten Deals im Ticker

Möchtet Ihr einfach nur einige spannende Deals entdecken? Dann folgt hier eine Liste an Angeboten, die sich jetzt besonders lohnen.

Logitech G305 Lightspeed 28,99 € HERO-Sensor bis 12.000 DPI, kabellose LIGHTSPEED-Technologie mit 1 ms Reaktionszeit und 250 Stunden Batterielaufzeit. Dazu 6 programmierbare Tasten und leichtes Design (99 g). Zum Angebot

BlueBrixx Pro Pirateninsel 38,97 € 1455 Teile, 4 Minifiguren, modulare Pirateninsel-Hafenkneipe als Teil der erweiterbaren „Legenden der Schatzküste“-Serie. Ideal zum Sammeln und Spielen. Zum Angebot

Garmin Fenix 7 Pro Solar 399,99 € Garmin Fenix 7 Pro Solar bietet bis zu 37 Tage Akkulaufzeit mit Solarladung, ein 1,3 Zoll großes MIP-Display und ist wasserdicht bis 10 ATM. Sie verfügt über GPS mit Multi-Band und mehr als 80 Sport-Apps sowie eine integrierte LED-Taschenlampe für beste Outdoor-Performance.​ Direkt zum Angebot

Amazon Fire TV Stick 4K 19,00 € Der Fire TV Stick 4K Select unterstützt 4K Ultra HD und HDR10+, bietet eine flüssige Performance mit 1,7 GHz Quad-Core und 8 GB Speicher. Der Fire TV Stick 4K hat zusätzlich Dolby Vision und 2 GB RAM. Der Fire TV Stick 4K Max bietet mehr Leistung mit Wi-Fi 6E, 16 GB Speicher und einem integrierten Smart-Home-Hub. Zur Select-VarianteZur Standard-VarianteZur Max-Variante

Lenovo Tab M11 118,00 € Lenovo Tab M11 mit 4 GB RAM, MediaTek Helio G88 Prozessor und 11 Zoll Full-HD Display (1920×1200, 90 Hz). Der Akku hat 7040 mAh mit 15 W Schnellladung. Es bietet 128 GB Speicher (erweiterbar), Dolby Atmos Lautsprecher und läuft mit Android 13. Zum Angebot

Samsung Galaxy Watch 7 129,00 € Samsung Galaxy Watch 7 in Grün mit 1,5\“ sAMOLED Display (480×480), Exynos W1000 Prozessor, 2 GB RAM, 32 GB Speicher. Sie bietet präzises Tracking mit Dual-GPS, 13-LED-Herzfrequenzsensor, EKG, Blutsauerstoffmessung und ist wasserdicht (5 ATM, IP68) Zum Angebot

TCL 75T8C 669,00 € Der TCL 75T8C ist ein 75 Zoll QLED 4K Fernseher mit 144 Hz Bildwiederholrate, Dolby Vision & HDR10+ und Onkyo 2.1 Sound. Er läuft mit Google TV, unterstützt Sprachsteuerung und bietet FreeSync für flüssige Bilder. Die Quantum Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben und klare Details. Zum Angebot

Cherry KC 200 MX MX2A 44,00 € Die CHERRY KC 200 MX MX2A ist eine mechanische kabelgebundene Tastatur mit leisen MX2A-Schaltern, eloxierter Metallplatte und minimalistischem Design. Sie bietet 4 Hotkeys (Lautstärke, Taschenrechner), Anti-Ghosting, N-Key-Rollover und eine lange Lebensdauer der Tasten. Ideal fürs Büro und Gaming Zum Angebot

Microsoft 365 69,99 € Microsoft 365 bietet Office-Apps (Word, PowerPoint, Excel etc.), 1 TB Cloudspeicher und regelmäßige Updates. Single ist für eine Person mit Nutzung auf bis zu 5 Geräten. Family teilt dieselben Funktionen für bis zu 6 Personen und beinhaltet zusätzliche Family Safety-Features für gemeinsame Kontrolle und Sicherheit. Für 6 Nutzer… oder für 1 Nutzer

Jackery Home Power 2000 Ultra + 2 x500Wp Bifaziales Solarmodul 550,00 € Der Jackery HomePower 2000 Ultra liefert regulär bis zu 800 Watt und bietet sogar bis zu 1.500 W AC-Leistung im Inselbetrieb. Der Heimspeicher bietet eine flexible Solareingangsleistung von bis zu 2.800 W und ist mit bis zu 8 kWh erweiterbar.​ Zertifiziert nach IP65. Für kurze Zeit zahlt Ihr nur 1 Euro zusätzlich für zwei Solarmodule im Bundle-Deal. Zum Angebot

3i G10+ Saugroboter 218,49 € Kompakter Saugroboter mit 18.000 Pa Saugleistung, LiDAR-Navigation und ausziehbaren Bürsten für eine hohe Reinigungsleistung. Patentiertes Schmutzkomprimierungssystem ermöglicht bis zu 60 Tage wartungsfreien Betrieb ohne Basisstation. Preis mit Gutscheincode G10DESAVE5 218,49 € bei Amazon

SwitchBot Smart Lock Ultra 229,99 € Das SwitchBot Smart Lock Ultra mit Vision Keypad bietet innovative 3D-Gesichtserkennung für schnelles und sicheres Entriegeln der Tür. Es unterstützt zudem Fingerabdruck, PIN-Code, NFC und Sprachsteuerung via Alexa, Google Assistant und Siri, sowie eine Integration mit Matter. Die Auto-Kalibrierung sorgt für präzise und leise Bedienung, mit einem Upgrade für europäische Türen, inklusive Nachtmodus und robuster Backup-Stromversorgung. Direkt zu Amazon

Baseus EnerFill FM12 28,49 € Die Baseus EnerFill FM12 ist eine kompakte Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität und Qi2-zertifiziertem 15W MagSafe Wireless Charging. Sie bietet außerdem 22,5W schnelles kabelgebundenes Laden per USB-C und starke Magnetkraft für eine sichere Befestigung an MagSafe-kompatiblen Geräten. Die Powerbank unterstützt gleichzeitiges Laden von zwei Geräten und hat intelligente Temperaturkontrolle für sichere Nutzung unterwegs. Jetzt mit 41 Prozent Rabatt bei Amazon! Zum Angebot

Lenovo Legion Y27h-30 180,99 € Der Lenovo Legion Y27h-30 ist ein 27 Zoll QHD IPS Gaming-Monitor mit 2560×1440 Pixeln, 180 Hz Bildwiederholrate und 1 ms Reaktionszeit. Er unterstützt HDR 400, Adaptive Sync/FreeSync, hat integrierte Lautsprecher und ist ergonomisch mit Höhenverstellung, Neigung, Schwenk- und Pivot-Funktion ausgestattet. Zum Angebot

Eqiva smarte Thermostate 5er-Set 49,85 € Das Eqiva Model N ist ein intuitives Heizkörperthermostat mit Wochenprogramm, Boost- und Frostschutzfunktion, Kindersicherung und Montage ohne Werkzeug. Es passt auf die meisten Ventile, hat ein leises Getriebe und eine Batterielaufzeit von bis zu 3 Jahren. Zum Angebot

Ninja Crispi 129,99 € Tragbare Heißluftfritteuse mit einem 3,8-Liter-Korb und 4-in-1-Funktion. So bekommt Ihr immer frisches Essen direkt aus dem Air Fryer. Zum Angebot

Das war’s! Habt Ihr weitere Deals entdeckt, die wir uns unbedingt einmal genauer anschauen sollten? Dann packt sie uns in die Kommentare!