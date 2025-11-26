Die Black Week nähert sich allmählich ihrem Höhepunkt. Angebote, die Ihr jetzt schon finden könnt, werden auch in den nächsten Tagen nicht mehr unbedingt günstiger. Bei der reinen Vielzahl an Deals ist es jedoch schwierig, keine echten Schnäppchen zu verpassen. Aus diesem Grund haben wir Euch 22 echte Top-Deals herausgesucht und verraten Euch zudem unsere absoluten Highlights des Black Friday 2025.
Unsere Empfehlungen zum Black Friday: Apple, DAZN, Adobe & mehr!
Den Anfang macht einer der aktuell wohl begehrtesten Deals von MediaMarkt und Amazon. Denn aktuell bekommt Ihr die Apple AirPods 4 mit ANC (Test) endlich wieder für 139 Euro. Benötigt Ihr keine aktive Geräuschunterdrückung, gibt’s die In-Ear-Kopfhörer schon für 111 Euro.
Für Energiesparer gibt’s bei Kleines Kraftwerk mit dem „Duo“-Komplettpaket ein Balkonkraftwerk mit 900 Wp jetzt für deutlich weniger als 300 Euro.
Auch DAZN nimmt am Black Friday teil. Das „Super Sports Abo“ gibt’s jetzt schon für 9,99 Euro pro Monat. Mit dabei sind neben der Bundesliga Samstagskonferenz auch Spiele der LaLiga aus Spanien, UFC, der SuperBowl und vieles mehr.
Ganz ohne Abonnement kommt ein aktueller Amazon-Deal aus. Denn hier könnt Ihr Euch die Adobe Creative Cloud Pro in der Version für Studierende und Lehrer für einmalig 79 Euro schnappen. Diese kostet Euch normalerweise rund 30 Euro pro Monat!
Als nächstes Highlight findet sich aktuell was für alle Gamer unter Euch. Denn die Playstation 5 Slim in der Digital Edition ist aktuell für nur 349 Euro erhältlich. Zockt Ihr zudem Fortnite, könnt Ihr Euch jede Menge Goodies für den Battle-Royale-Shooter schnappen, wenn Ihr Euch die Playstation 5 im Erblühendes-Chaos-Bundle bei MediaMarkt zum selben Preis sichert.
Der Fire TV Stick 4K Select unterstützt 4K Ultra HD und HDR10+, bietet eine flüssige Performance mit 1,7 GHz Quad-Core und 8 GB Speicher. Der Fire TV Stick 4K hat zusätzlich Dolby Vision und 2 GB RAM. Der Fire TV Stick 4K Max bietet mehr Leistung mit Wi-Fi 6E, 16 GB Speicher und einem integrierten Smart-Home-Hub.
