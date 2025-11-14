Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch jetzt über 170 Geräte von Top-Hersteller Logitech mit 20 Prozent Rabatt schnappen. Wir verraten Euch alles, was Ihr zur Aktion wissen müsst und präsentieren Euch unsere Top-Deals.

Das Schweizer Unternehmen Logitech ist nicht nur bei Gamern beliebt. Die Tastaturen, Mäuse und Headsets finden vor allem bei Menschen Anklang, die viel im Home-Office sitzen. Vor allem die MX- und Lift-Serien sind hier äußerst beliebt. Bis zum 17. November reduziert Mediamarkt über 170 Produkte des Herstellers um 20 Prozent und entfernt kurzerhand die Versandkosten – zumindest für einige Kunden.

Logitech-Aktion: 20 % Rabatt auf Tastaturen, Mäuse & Co.

Möchtet Ihr Euch die Angebote schnappen, bekommt Ihr einen Direktrabatt auf die jeweilige UVP geboten. Doch das ist noch nicht alles. Denn myMediaMarkt-Mitglieder profitieren von einem zusätzlichen Rabatt, wodurch Ihr teilweise echte Bestpreise geboten bekommt. Seid Ihr noch nicht Teil des Treueprogramms, könnt Ihr das in 5 Minuten erledigen und nicht nur von dieser Rabatt-Aktion, sondern auch weiteren Events, wie der Mehrwertsteuer-Aktion, profitieren. MediaMarkt greift immer häufiger zur Exklusivität, wodurch sich die kostenlose Mitgliedschaft durchaus lohnen kann.

Auch die beliebte Logitech G502 Hero ist aktuell am günstigsten bei MediaMarkt erhältlich. Image source: Erstellt mit Perplexity AI

Ein Großteil der Geräte ist nur über das kommende Wochenende (14.11. bis 17.11.) reduziert. Allerdings gibt es manche Produkte, die Teil einer weiteren Aktion sind und somit auch länger erhältlich sind. Einen entsprechenden Hinweis findet Ihr auf den jeweiligen Produktseiten. Aus der riesigen Menge haben wir uns drei Angebote zu besonders beliebten Geräten herausgesucht und verraten Euch, wie viel Ihr hier sparen könnt.

Logitech MX Keys S – Perfekt für Euer Home-Office

Seid Ihr auf der Suche nach einer neuen Tastatur für den heimischen Arbeitsplatz, dürfte Euch die Logitech MX Keys S sicherlich schon einmal begegnet sein. Das Bluetooth-Keyboard zeichnet sich durch ein besonders angenehmes Schreibgefühl, eine lange Laufzeit und eine gute Ergonomie aus. Dank der vielfältigen Personalisierungsmöglichkeiten könnt Ihr hier auch Makros einbinden oder sie gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden. Aktuell gibt’s die Logitech MX Keys S für 74,39 Euro bei MediaMarkt am günstigsten. Aber auch die MX Keys Mini in der Mac-Variante gibt’s jetzt für 63,99 Euro.

Logitech MX Keys S Ab 74,39 € Kabellose Tastatur mit NUM-Block. Besonders auf Ergonomie ausgelegt. Die MX Keys S bietet eine lange Akkulaufzeit und kann dank besonders angenehmen Schreibgefühl punkten. Aktueller Rabatt: 37 %! Direkt zum Angebot

Logitech Brio 4K (2025) – Hochauflösend in jedem Meeting

Auch Webcams gibt’s bei MediaMarkt jetzt günstiger. Eines der interessantesten Angebote bietet hier die Logitech Brio 4K. Wie der Name es vermuten lässt, bietet das Gerät eine Auflösung in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde. Dank 5-fach digitalem Zoom seid Ihr zudem auch aus der Entfernung gut zu erkennen. Eine Abdeckblende ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und dank Autofokus seid Ihr zudem gestochen scharf in jedem Meeting. Jetzt gibt’s die Logitech Brio 4K für 110,39 Euro nach Abzug des myMediaMarkt-Rabattes. Der nächstbeste Preis liegt im Netz bei 133,90 Euro.

Logitech G502 HERO – Budget-Maus für Gamer

Bei einem Logitech-Sale dürfen natürlich auch Gamer nicht zu Kurz kommen. Die Logitech G502 Hero gilt aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses als eine der beliebtesten Gaming-Mäuse. Gerade einmal 31,99 Euro zahlen MyMediaMarkt-Mitglieder gerade. Auch hier handelt es sich um den aktuell besten Preis. Die kabelgebundene Maus hingegen bietet elf programmierbare Tasten, Tuning-Gewichte und eine Abtastrate von bis zu 16.000 dpi.

Logitech G502 HERO Ab 31,99 € Gaming-Maus mit 16.000 dpi, 11 programmierbaren Tasten, wiederstandsfähigem USB-Kabel, anpassbarem Gewicht und Lightsync-Technologie. Aktueller MediaMarkt-Rabatt: 64 %! Zum Angebot

Bei der obigen Auswahl handelt es sich lediglich um unsere drei Favoriten. Während der Aktion könnt Ihr Euch natürlich noch viel mehr Deals schnappen. Ein Blick in die Übersicht lohnt sich also in jedem Fall. Bedenkt allerdings, dass nur myMediaMarkt-Mitglieder von hohen Rabatten profitieren. Außerdem ist die Stückzahl der jeweiligen Geräte stark limitiert. Einige weitere spannende Deals haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgeführt:

Was haltet Ihr von der Aktion? Nutzt Ihr Logitech-Produkte oder bevorzugt Ihr andere Hersteller? Lasst es uns wissen!