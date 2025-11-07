Logitech gilt als einer der Top-Hersteller im Bereich der Computer-Peripherie. Egal, ob Wecams, Tastaturen, Mäuse oder ganze Lautsprecher-Systeme – viele Menschen setzen auf das Schweizer Unternehmen. Ab sofort findet Ihr rund 190 Geräte mit einem Direktabzug und zusätzlichen 20 Prozent Rabatt bei MediaMarkt.
Logitech-Aktion: 20 % Rabatt auf Tastaturen, Mäuse & Co.
Möchtet Ihr Euch die Angebote schnappen, bekommt Ihr einen Direktrabatt auf die jeweilige UVP geboten. Doch das ist noch nicht alles. Denn myMediaMarkt-Mitglieder profitieren von einem zusätzlichen Rabatt, wodurch Ihr teilweise echte Bestpreise geboten bekommt. Seid Ihr noch nicht Teil des Treueprogramms, könnt Ihr das in 5 Minuten erledigen und nicht nur von dieser Rabatt-Aktion, sondern auch weiteren Events, wie der Mehrwertsteuer-Aktion, profitieren. MediaMarkt greift immer häufiger zur Exklusivität, wodurch sich die kostenlose Mitgliedschaft durchaus lohnen kann.
Ein Großteil der Geräte ist nur über das kommende Wochenende (07.11. bis 10.11.) reduziert. Allerdings gibt es manche Produkte, die Teil einer weiteren Aktion sind und somit auch länger erhältlich sind. Einen entsprechenden Hinweis findet Ihr auf den jeweiligen Produktseiten. Aus der riesigen Menge haben wir uns drei Angebote zu besonders beliebten Geräten herausgesucht und verraten Euch, wie viel Ihr hier sparen könnt.
Logitech MX Master 3S – Die perfekte Home-Office-Maus?
Den Anfang macht direkt ein Angebot, dass Ihr Euch sogar bis zum 20.11. schnappen könnt. Die Logitech MX Master 3S gehört zur beliebten MX-Serie und ist vor allem für Menschen gedacht, die einen hohen Wert auf Produktivität am Arbeitsplatz legen. Dank justierbarem Sensor, sieben Funktionstasten und einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Tagen ist sie der perfekte Begleiter für Euer Home-Office. Die kabellose Maus kostet Euch gerade nur 63,20 Euro, wodurch MediaMarkt rund 20 Euro weniger verlangt, als der nächstbeste Anbieter. Auch der bisherige Bestpreis, der bei 64,90 Euro lag, wird unterboten.
Kabellose Maus für Euer Home-Office. Bis zu 8.000 dpi, extra leise Klicks, Magspeed-Scrollen und besonders ergonomisches Design.
Logitech MX Keys Mini – Beliebte Tastatur wieder im Angebot
Seid Ihr auf der Suche nach einer neuen Tastatur für den heimischen Arbeitsplatz, dürfte Euch die Logitech MX Keys Mini sicherlich schon einmal begegnet sein. Das Bluetooth-Keyboard zeichnet sich durch ein besonders angenehmes Schreibgefühl, eine lange Laufzeit und eine gute Ergonomie aus. Dank der vielfältigen Personalisierungsmöglichkeiten könnt Ihr hier auch Makros einbinden oder sie gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden. Aktuell gibt’s die Logitech MX Keys Mini für 59,99 Euro bei MediaMarkt am günstigsten, was auch dem bisherigen Tiefpreis entspricht. Die Mac-Variante gibt’s jetzt für 63,99 Euro.
Logitech G502 HERO – Budget-Maus für Gamer
Bei einem Logitech-Sale dürfen natürlich auch Gamer nicht zu Kurz kommen. Die Logitech G502 Hero gilt aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses als eine der beliebtesten Gaming-Mäuse. Gerade einmal 35,20 Euro zahlen MyMediaMarkt-Mitglieder gerade. Auch hier handelt es sich um den aktuell besten Preis. Die kabelgebundene Maus hingegen bietet elf programmierbare Tasten, Tuning-Gewichte und eine Abtastrate von bis zu 16.000 dpi.
Gaming-Maus mit 16.000 dpi, 11 programmierbaren Tasten, wiederstandsfähigem USB-Kabel, anpassbarem Gewicht und Lightsync-Technologie.
Noch mehr Angebote bei MediaMarkt entdecken
Bei der obigen Auswahl handelt es sich lediglich um unsere drei Favoriten. Während der Aktion könnt Ihr Euch natürlich noch viel mehr Deals schnappen. Ein Blick in die Übersicht lohnt sich also in jedem Fall. Bedenkt allerdings, dass nur myMediaMarkt-Mitglieder von hohen Rabatten profitieren. Außerdem ist die Stückzahl der jeweiligen Geräte stark limitiert. Einige weitere spannende Deals haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgeführt:
- Logitech M185 Maus für 9,59 Euro
- Logitech Lift Ergonomische Maus für 50,39 Euro
- Logitech Lift für Linkshänder für 43,99 Euro
- Logitech MX Keys S für 74,39 Euro
- Logitech G733 Light Speed Gaming-Headset für 95,99 Euro
- Logitech Wave Keys for Mac für 50,39 Euro
- Logitech G Yeti Mikrofon für 98,39 Euro
Was haltet Ihr von der Aktion? Nutzt Ihr Logitech-Produkte oder bevorzugt Ihr andere Hersteller? Lasst es uns wissen!
