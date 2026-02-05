Passend zum nahenden Superbowl hat MediaMarkt seine beliebte Mehrwertsteuer-Aktion erneut ins Leben gerufen. Wie in den vergangenen Jahren profitieren allerdings nicht alle Kunden vom Rabatt. Wie Ihr spart und welche Deals Ihr nicht verpassen dürft, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Mit der Mehrwertsteuer-Aktion leitet MediaMarkt das Deal-Jahr 2026 offiziell ein. Es handelt sich um die erste großangelegte Rabattschlacht im Online-Shopping, bei der ihr zahlreiche Bestpreise geboten bekommt. Um Euch die Rabatte zu schnappen, müsst Ihr allerdings eine Bedingung erfüllen. Doch zuerst schauen wir uns die aktuell besten Angebote genauer an.

Die besten Deals der Rabatt-Aktion

Seit dem Morgen des 05. Februar könnt Ihr bereits sparen. Allerdings bekommt Ihr den Rabatt derzeit nur über die MediaMarkt-App geboten. Erst am Abend werden die Rabatte dann auch auf der Website zugänglich. Dennoch möchten wír Euch bereits jetzt einige Highlights präsentieren. Ist in der nachfolgenden Liste nichts für Euch dabei lohnt sich definitiv ein Blick in die Aktionsübersicht.

Google Pixel Watch 4 260,30 € Die Google Pixel Watch 4 (45 mm) überzeugt durch ihr extrem helles Display mit bis zu 3.000 Nits Helligkeit, das selbst bei Sonne perfekt lesbar bleibt. Sie lädt in nur 15 Minuten von 0 auf 50% und integriert Wear OS 6.0 mit Gemini-Assistenz für smarte Funktionen sowie präzise Gesundheitsüberwachung inklusive EKG, Schlaftracking und Satelliten-Notruf. Zum Angebot

Philips Hue im Doppelpack 42,01 € Die Philips Hue White & Color Ambiance bieten über 16 Millionen Farben und dimmbares Weißlicht von warm bis kühl mit hellem 1100-Lumen-Ausstoß. Die Philips Hue White & Color Ambiance überzeugen durch App- und Sprachsteuerung sowie perfekte Sync mit TV und Musik. Perfekt, um das optimale Ambiente in Eurem Zuhause zu schaffen. Zum Angebot

Garmin Forerunner 55 109,24 € Die Garmin Forerunner 55 ist eine kompakte GPS‑Laufuhr mit präziser Lauf‑ und Herzfrequenzmessung, integriertem GPS, Gesundheits‑Tracking (Body Battery, Schlaf) und langer Akkulaufzeit. Wichtige Features sind PacePro‑Pacing, tägliche Trainingsvorschläge, mehrere Sportprofile sowie Smart‑Notifications. Zum Angebot

Apple AirTags 79,99 € Die Apple AirTag (1. Generation) hilft euch, Gegenstände wie Schlüssel oder Rucksack über die „Wo ist?“‑App und das „Wo ist?“‑Netzwerk zu finden. Wichtige Funktionen sind präzise Ortung per Bluetooth und Ultrabreitband‑Chip (U1) sowie die Genaue Suche mit Richtungs‑ und Abstandsanzeige. Nicht Teil der MwSt-Aktion, sondern der Apple Week. Angebot gilt für alle Kunden! Zum Angebot

Xiaomi Scooter Elite 252,09 € Der Xiaomi Scooter Elite ist ein Elektro‑Roller mit bis zu 45 km Reichweite, 20 km/h Höchstgeschwindigkeit und 400‑W‑Motor. Wichtige Features sind Doppelfederung, schlauchlose 10‑Zoll‑Reifen, Doppelbremse (Trommelbremse + E‑ABS) und drei Fahrmodi für unterschiedliche Fahrbedingungen. Zum Angebot

Nothing Phone (3a) Pro 276,47 € Das Nothing Phone (3a) Pro (256 GB) ist ein hochwertiges Mittelklasse‑Smartphone mit 6,77‑Zoll‑AMOLED‑Display und 120‑Hz‑Bildwiederholrate. Wichtige Features sind der Snapdragon 8s Gen 3, eine 50‑MP‑Triple‑Kamera mit Tele‑Zoom, ein 5000‑mAh‑Akku mit 80‑W‑Schnellladen, 5G, NFC und die markante Glyph‑LED‑Leiste auf der Rückseite. Zum Angebot

Mova P50 Pro Ultra 453,78 € Der Mova P50 Pro Ultra ist ein hochwertiger Saug‑Wisch‑Roboter mit 19.000‑Pa‑Saugkraft, lasergestützter Navigation und KI‑Hinderniserkennung. Wichtige Features sind automatische Entleerung, selbstreinigende Wischpads mit Heißwasser, App‑Steuerung, Live‑Mapping, Mehr‑Etagen‑Karten und fünf Saugstufen für unterschiedliche Reinigungsbedürfnisse. Zum Angebot

Philips EP5547/90 495,79 € Der Philips EP5547/90 ist ein kompakter Kaffeevollautomat der Series 5500 mit 15‑bar‑Pumpendruck und keramischem Scheibenmahlwerk. Wichtige Features sind das LatteGo‑Milchsystem, bis zu 20 wählbare Spezialitäten, AquaClean‑Filter für bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken sowie individuelle Einstellungen für Aroma, Mahlgrad, Temperatur und Volumen. Zum Angebot

Sony Playstation 5 Fortnite-Bundle 399,16 € Die PlayStation 5 Slim Digital Fortnite Bundle ist eine kompakte PS5‑Konsole ohne Laufwerk mit leistungsstarkem AMD‑Prozessor, 16 GB RAM und schneller SSD. Wichtige Features sind 4K‑Gaming, Ray‑Tracing, Tempest‑3D‑Audio und das Fortnite‑Bundle mit exklusiven In‑Game‑Inhalten sowie einem DualSense‑Controller im Lieferumfang. Zum Angebot

Das solltet Ihr zur Mehrwertsteuer-Aktion wissen

Das großangelegte Event beginnt am Donnerstag, dem 05. Februar und endet am Montag, dem 09. Februar. Sparen könnt Ihr seit 9 Uhr morgens in der App oder ab 20 Uhr auf der MediaMarkt-Website. Möchtet Ihr lieber in einen Markt in Eurer Nähe, müsst Ihr Euch bis Freitag gedulden. Während der Rabattschlacht gewähren MediaMarkt und Saturn einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, also 15,966 Prozent, auf eine große Vielzahl von Produkten. Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch dieses Mal einige Ausschlüsse. Diese findet Ihr, wie üblich, auf der Aktionsseite von MediaMarkt.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Aktion eine Besonderheit, denn sie gilt nur für Mitglieder der Treueprogramme myMediaMarkt und mySaturn. Neben dem Zugang zum Deal-Event bietet die Mitgliedschaft allerdings noch weitere Vorteile. So könnt Ihr unter anderem Punkte sammeln, mit denen Ihr Euch zusätzliche Gutscheine sichern könnt oder erhaltet abseits solcher Angebotstage exklusive Rabatte geboten, wie ein aktueller Deal zur Google Pixel Watch 4 zeigt. Die Anmeldung ist gratis, dauert gerade einmal zwei Minuten und läuft wie folgt:

So werdet meldet Ihr Euch bei myMediaMarkt oder mySaturn an

Erstellt ein kostenloses Konto auf myMediaMarkt oder mySaturn

Loggt Euch nach der Bestätigung Eurer Mail-Adresse auf der jeweiligen Website ein

Legt die gewünschten Produkte in den Warenkorb – der Rabatt wird an der Kasse angezeigt

Der große Vorteil zu anderen Sparschlachten liegt bei MediaMarkt darin, dass Ihr keinen Cent für die Mitgliedschaft zahlt und dennoch profitieren könnt. Seid Ihr Euch unsicher, ob Ihr Euch wirklich anmelden sollt, schaut auf der Aktionsseite vorbei, sobald diese beginnt. Entdeckt Ihr ein Angebot, das Euch interessiert, könnt Ihr die Anmeldung noch immer durchführen.

Wie ist es bei Euch? Nutzt Ihr die Mehrwertsteuer-Aktion? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!