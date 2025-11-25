Bei dem Überangebot an Saug- und Wischrobotern verliert man schnell den Überblick, welche Modelle sich wirklich lohnen. Unterschiede gibt es nämlich zahlreiche hinsichtlich der Reinigungsleistung und App-Funktionen.

Der Black Friday steht vor der Tür. Bedeutet: Hersteller schmeißen nur mit Rabatten um sich. Besonders Geräte aus dem Smart-Home-Bereich werden zu deutlich niedrigeren Preisen im Handel verkauft. So auch Saugroboter mit Wischfunktion. Nachdem ich im Jahr 2025 mehr als 30 Staubsaugerroboter getestet habe, sind es vor allem drei Modelle, die ich jedem Haushalt empfehle.

Top-Empfehlung: Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Das ist der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Image source: nextpit

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ist meine Top-Empfehlung aus 2025. Zeitgleich führt dieses Modell unsere Saugroboter-Bestenliste an. Der Dreame-Sauger hat wirklich keine Schwäche. Die Saugleistung ist fantastisch, wie auch das Wischergebnis. Besonders hierbei ist der Einsatz einer Wischwalze, die man sonst von Akku-Wischsaugern (Bestenliste) kennt.

Obendrein gibt es eine modische Basisstation mit Absaugfunktion, Walzenwäsche- und Trocknung und zwei Mini-Tanks mit unterschiedlichen Putzmitteln. Auch die unterstützende App beeindruckt in der Praxis. Die Dreame-Home-App ist meiner Meinung nach die aktuell beste Software auf dem Saugroboter-Markt. Kostenpunkt für den Alleskönner: 1.499 Euro bei Amazon. Zum Black Friday stürzt der Preis auf 949 Euro ab.

2. Wahl: Mova Z60 Ultra Roller Complete

Mova Z60 Ultra Roller Complete, ein schwarzer Roboter-Reiniger vor einer dunklen Wand. Image source: nextpit / Thomas Kern

Der Mova Z60 Ultra Roller Complete ist für mich eine der größten Überraschungen in 2025. Nicht nur, performt er fast so gut wie der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, auch aus technischer Sicht gibt es kaum Unterschiede. Auch hier bekommt Ihr eine erstklassige Reinigung, mit einzigartigen Features. Wie bei Dreame, hat auch der Z60 Ultra Roller Complete eine Schutzabdeckung für die Wischwalze, damit es zu keinem Kontakt mit Euren Teppichen kommt.

Hinzu kommt eine Station, die verhältnismäßig kompakt ist, aber nicht an Funktionen spart. Kunden können sich auf eine Absaugfunktion und die Wäsche und Trocknung der Wischausrüstung freuen. Preislich liegt der Mova Z60 Ultra Roller Complete bei 1.499 Euro. Zum Black Friday fällt der Preis auf 999 Euro bei Amazon.

3. Wahl: Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Ein Roborock Qrevo Curv 2 Pro Saugroboter auf einem Holzboden. Image source: nextpit / Thomas Kern

Zu guter Letzt empfehle ich den Roborock Qrevo Curv 2 Pro. In typischer Roborock-Manier ist die Reinigungsleistung auf dem Niveau von Dreame. Einzigartig am Qrevo Curv 2 Pro ist der absenkbare Navigationsturm, der sich hinten am Roboter befindet. Wenn heruntergefahren, kommt die Navigationstechnologie dank eines freien Spalts dennoch voll zum Einsatz.

Dementsprechend ist die Navigation auf Spitzenniveau. Obendrein gibt es auch hier eine Wartungsstation mit Absaugfunktion und Funktionen für die Reinigung der Wischpads. Die UVP liegt bei 1.299 Euro. Und auch diesen Saugroboter könnt Ihr am Black Friday günstiger erwerben. Der Preis fällt auf 999 Euro bei Amazon.

