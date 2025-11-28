Der Black Friday ist jedes Jahr die beste Gelegenheit, Euer Smart Home weiter auszubauen – und SwitchBot liefert passend dazu besonders starke Angebote. Für kurze Zeit bekommt Ihr gleich mehrere Geräte des Herstellers drastisch reduziert, sodass Ihr ohne großes Budget in die smarte Welt einsteigen könnt. Neben Thermostaten und Saugrobotern fällt vor allem die SwitchBot Video Doorbell auf, die es aktuell für rund 100 Euro gibt – ganze 38 Prozent günstiger als sonst. Wir schauen genauer hin.
Smarte Türklingel von SwitchBot: Darum lohnt sich das Gadget
Normalerweise sind Video-Türklingeln recht schnell erklärt: Sie nehmen Videos direkt vor Eurer Haustür auf und informieren Euch auf dem Smartphone, wenn sich Besuch oder der Paketzusteller nähert. Daraufhin könnt Ihr dann die Tür öffnen, wenn dies per Fernzugriff möglich ist. Bei der SwitchBot-Variante funktioniert das im Prinzip genauso. Der größte Unterschied findet sich jedoch im Lieferumfang. Denn der Hersteller packt hier noch ein 4,3-Zoll großes Farb-Display hinein, über das Ihr nicht nur die Bilder direkt einseht, sondern auch mit Eurem Besuch sprechen oder diesen direkt den Eintritt in Eure Wohnung gewähren könnt. Dadurch müsst Ihr nicht erst Euer Handy suchen, falls es an der Tür klingelt.
Ansonsten ist das Modell auch recht spannend. Es deckt einen Bereich von 165° ab und lässt sich zudem mit Alexa verbinden. Bilder werden hier mit einer 2K-Auflösung übertragen und die Klingel funktioniert kabellos. Lediglich der Monitor benötigt ein Netzkabel. In der Videotürklingel ist zudem ein 5.000-mAh-Akku verbaut, der für eine lange Laufzeit sorgen soll. Über die Bewegungsalarme wisst Ihr zudem immer, was vor Eurer Haustür passiert. Ein Abo, wie es bei anderen Modellen häufig der Fall ist, muss ebenfalls nicht abgeschlossen werden, da eine 4-GB-SD-Karte im Lieferumfang enthalten ist, wodurch Ihr Videos lokal abspeichern könnt.
Videotürklingel unter 100 Euro: So sieht das Gerät im Preisvergleich aus
Das Gerät ist noch relativ neu auf dem Markt. Allerdings lag der bisherige Bestpreis bei 149,95 Euro. Das ändert sich zum Black Friday. Denn SwitchBot reduziert die Kosten jetzt deutlich, wodurch Ihr nur noch 99,99 Euro für die Videotürklingel hinlegen müsst. Selbst im Vergleich zu Modellen der Konkurrenz ist das ein echter Kracher-Deal.
Das Gerät ist als Standalone zwar bereits spannend, doch gerade in Verbindung mit weiteren Smart-Home-Produkten aus dem SwitchBot-Ökosystem zeigt sie, warum sie sich wirklich lohnt.
SwitchBot am Black Friday: Hier solltet Ihr zuschlagen
Wie eingangs erwähnt, hat der Hersteller aktuell einige Deal-Highlights auf Lager. Die besten Angebote, die Ihr jetzt im SwitchBot-Shop und bei Amazon entdecken könnt, haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet:
- Smart Lock Ultra Vision bei Amazon für 229,99 Euro (-23 %)
- Smart Lock Ultra Touch bei Amazon für 179,99 Euro (-28 %)
- AI Art Frame 7,3 Zoll bei SwitchBot für 119,99 Euro (-20 %)
- AI Art Frame 13,3 Zoll bei SwitchBot für 279,99 Euro (-20 %)
- Smartes Thermostat mit digitalem Panel bei Amazon für 69,99 Euro (-36 %)
- Saugroboter K11+ bei Amazon für 239,99 Euro (-40 %)
- Saugroboter S20 bei Amazon für 449,99 Euro (-44 %)
- Luftreiniger-Tisch bei Amazon für 139,99 Euro (-53 %)
- Smarter Luftreiniger bei Amazon für 99,99 Euro (-58 %)
- RGBICWW Boden-Lampe bei Amazon für 49,99 Euro (-44 %)
Wie ist es bei Euch? Kennt Ihr SwitchBot bereits oder überzeugen Euch diese Deals sogar, dem Hersteller eine Chance zu geben? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!
