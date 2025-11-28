Zum Black Friday fährt SwitchBot große Rabatte auf sein Smart-Home-Sortiment auf – von Videotürklingeln bis hin zu Thermostaten und Robotern bekommt Ihr viele Geräte für kurze Zeit sogar über 50 Prozent günstiger.

Der Black Friday ist jedes Jahr die beste Gelegenheit, Euer Smart Home weiter auszubauen – und SwitchBot liefert passend dazu besonders starke Angebote. Für kurze Zeit bekommt Ihr gleich mehrere Geräte des Herstellers drastisch reduziert, sodass Ihr ohne großes Budget in die smarte Welt einsteigen könnt. Neben Thermostaten und Saugrobotern fällt vor allem die SwitchBot Video Doorbell auf, die es aktuell für rund 100 Euro gibt – ganze 38 Prozent günstiger als sonst. Wir schauen genauer hin.

SwitchBot Video-Türklingel 99,99 € Die SwitchBot Video-Türklingel mit Farbdisplay bietet eine klare 2K-Auflösung mit einem 165° Weitwinkel. Im Set ist ein 4,3 Zoll großer Monitor enthalten, der eine direkte Kommunikation per Gegensprechanlage ermöglicht – auch ohne Smartphone. Die Türklingel speichert Videos lokal und verzichtet auf Abo-Kosten. Zum Angebot

Smarte Türklingel von SwitchBot: Darum lohnt sich das Gadget

Normalerweise sind Video-Türklingeln recht schnell erklärt: Sie nehmen Videos direkt vor Eurer Haustür auf und informieren Euch auf dem Smartphone, wenn sich Besuch oder der Paketzusteller nähert. Daraufhin könnt Ihr dann die Tür öffnen, wenn dies per Fernzugriff möglich ist. Bei der SwitchBot-Variante funktioniert das im Prinzip genauso. Der größte Unterschied findet sich jedoch im Lieferumfang. Denn der Hersteller packt hier noch ein 4,3-Zoll großes Farb-Display hinein, über das Ihr nicht nur die Bilder direkt einseht, sondern auch mit Eurem Besuch sprechen oder diesen direkt den Eintritt in Eure Wohnung gewähren könnt. Dadurch müsst Ihr nicht erst Euer Handy suchen, falls es an der Tür klingelt.

Das Display der smarten Videotürklingel bietet 4,3-Zoll und zeigt die Bildinhalte klar und deutlich. Image source: SwitchBot

Ansonsten ist das Modell auch recht spannend. Es deckt einen Bereich von 165° ab und lässt sich zudem mit Alexa verbinden. Bilder werden hier mit einer 2K-Auflösung übertragen und die Klingel funktioniert kabellos. Lediglich der Monitor benötigt ein Netzkabel. In der Videotürklingel ist zudem ein 5.000-mAh-Akku verbaut, der für eine lange Laufzeit sorgen soll. Über die Bewegungsalarme wisst Ihr zudem immer, was vor Eurer Haustür passiert. Ein Abo, wie es bei anderen Modellen häufig der Fall ist, muss ebenfalls nicht abgeschlossen werden, da eine 4-GB-SD-Karte im Lieferumfang enthalten ist, wodurch Ihr Videos lokal abspeichern könnt.

Videotürklingel unter 100 Euro: So sieht das Gerät im Preisvergleich aus

Das Gerät ist noch relativ neu auf dem Markt. Allerdings lag der bisherige Bestpreis bei 149,95 Euro. Das ändert sich zum Black Friday. Denn SwitchBot reduziert die Kosten jetzt deutlich, wodurch Ihr nur noch 99,99 Euro für die Videotürklingel hinlegen müsst. Selbst im Vergleich zu Modellen der Konkurrenz ist das ein echter Kracher-Deal.

Das Gerät ist als Standalone zwar bereits spannend, doch gerade in Verbindung mit weiteren Smart-Home-Produkten aus dem SwitchBot-Ökosystem zeigt sie, warum sie sich wirklich lohnt.

SwitchBot am Black Friday: Hier solltet Ihr zuschlagen

Wie eingangs erwähnt, hat der Hersteller aktuell einige Deal-Highlights auf Lager. Die besten Angebote, die Ihr jetzt im SwitchBot-Shop und bei Amazon entdecken könnt, haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Wie ist es bei Euch? Kennt Ihr SwitchBot bereits oder überzeugen Euch diese Deals sogar, dem Hersteller eine Chance zu geben? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!