Auf Eurem Schreibtisch oder Nachtkästen herrscht ein unübersichtliches Kabel-Durcheinander? Abhilfe schaffen da Ladestationen. Bei MediaMarkt kommt Ihr jetzt richtig günstig – für nur rund 27 Euro – an ein Modell von Ugreen, mit dem Ihr zwei Geräte gleichzeitig laden könnt.

Mit dieser Ladestation liegen Kopfhörer und Handy immer griffbereit neben Euch. Dabei ist alles ordentlich verstaut und kann gleichzeitig geladen werden. Besonders für Menschen, die nur eine einzige Steckdose neben dem Bett haben, ist dies ein regelrechtes Must-have. Klar, ein herkömmlicher Mehrfachstecker tut es auch, stylisher ist da allerdings die 2-in-1 Ladestation von Ugreen.

Der 2-in-1 Magnetic Wireless Charger

Der Hersteller Ugreen setzt hier so gut es geht auf kabelloses Laden. Die Station ist MagSafe kompatibel, sodass Ihr Euer Smartphone nur auf die Station legen müsst, wo es von einem Magneten gehalten wird. Die Gesamtleistung der Station teilt sich dann in 7,5 Watt für das Smartphone und 5 Watt für kabellose Kopfhörer auf. Wichtig: Ihr könnt diese Ladestation nicht nur mit Apple-Geräten verwenden. Mit einer passenden MagSafe-kompatiblen Hülle lassen sich laut Hersteller auch Smartphones von Samsung, Xiaomi und Co. damit aufladen.

Cool ist außerdem, dass der Winkel der Station um 70 Grad verstellbar ist. Ihr könnt Euer Smartphone außerdem horizontal oder vertikal anbringen und so beispielsweise während des Ladevorgangs weiterhin Serie schauen. Mit einem Gewicht von 220 Gramm ist die Ladestation zwar nicht wirklich schwer, bringt aber genug Eigengewicht mit, um nicht ständig umzukippen. Wenn Ihr verreist, könnt Ihr sie einfach komplett zusammenklappen. Mit einem Durchmesser von nur rund 2,4 cm (im gefalteten Zustand) lässt sie sich problemlos überallhin mitnehmen.

Für Eure Sicherheit sorgen eingebaute Schutzmechanismen, die vor Überhitzung und Kurzschlüssen schützen sollen. Einziger Wermutstropfen: Um die Ladestation in Betrieb zu nehmen, muss sie eingesteckt sein. Komplett ohne Kabel geht es also doch nicht. Im Lieferumfang ist dafür bereits ein passendes USB-C-Modell enthalten. Um das Maximum aus der Station herauszuholen, empfiehlt Ugreen einen Adapter mit einer Leistung von 30 Watt.

So gut ist der Preis wirklich

MediaMarkt schreibt einen UVP von 34,99 Euro für die Ladestation aus, was eigentlich ziemlich fair klingt. Werfen wir einen Blick auf den Preisvergleich sehen wir deutlich, dass die Station gerne mal im Preis springt. Die aktuellen Kosten von 26,99 Euro sind damit ziemlich gut, wenn auch nicht der beste Preis aller Zeiten. Dieser lag nämlich im Dezember bei rund 24 Euro. Wenn Ihr also Ordnung auf Schreibtisch, Nachttisch und Co. haben möchtet, könnt Ihr Euch hiermit ein praktisches und vor allem preiswertes Gadget zulegen.

Wie findet Ihr die Ladestation? Kommt so etwas für Euch infrage oder braucht Ihr das nicht?