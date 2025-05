Okay, genug die Werbetrommel gerührt. Bei MediaMarkt findet derzeit die Gutscheinheft-Aktion statt und Ihr könnt richtig teilweise richtig geniale Rabatte abgreifen. Der Deal zur Kenwood Go KZM35.040GY passt auch nicht unbedingt in das übliche nextpit-Portfolio, allerdings wollten wir ihn Euch einfach nicht vorenthalten. Günstiger gab es die Küchenmaschine mit Smoothie-Maker bisher nämlich noch nie.

Kenwood Go KZM35.040GY: Backen, kochen und sogar Smoothies

Kenwood zählt wohl zu den bekanntesten Marken, wenn es um Küchenmaschinen geht. Während der Thermomix bei Hobby- und Profiköchen extrem beliebt ist, kann Kenwood vor allem bei Hobbybäckern punkten. Das gilt auch für die hier angebotene Variante. Die große Rührschüssel fasst bis zu vier Liter, wodurch auch größere Back-Abenteuer kein Problem darstellen. Gepaart mit einer Leistung von bis zu 800 Watt knetet die Maschine den Teig durch – und das in sechs Geschwindigkeitsstufen. Auch Schlagen, also den Teig, und Rühren ist möglich.

Mit der Kenwood KZM35.040GY könnt Ihr Euch problemlos leckere Smoothies zubereiten. / © Kenwood

Maximal 14.000 Umdrehungen pro Minute erreicht die Küchenmaschine von Kenwood. Im Vergleich zu anderen Modellen ist sie allerdings etwas kleiner, wiegt dafür aber auch "nur" 6,3 Kilogramm. Dementsprechend eignet sie sich eher für den Hobbybereich. Spannend ist hier auch der Lieferumfang. Dieser besteht, neben der Maschine, auch aus extra Schutzteilen, damit nichts schmutzig wird, einem (Knet-)Haken, einem Ballonschneebesen, einem Messlöffel und dem Xtract Sport-Smoothie-Aufsatz, mit dem Ihr Euch problemlos ein Sportgetränk brauen könnt.

Preis-Leistungs-Tipp oder unnötiger Staubfänger?

Schauen wir uns zuerst einmal den Preis genauer an, bevor wir auf die Frage eingehen, ob sich das ganze wirklich lohnt. MediaMarkt verlangt normalerweise 329 Euro für die Kenwood Go KZM35.040GY und ist laut Preisvergleich der einzige Anbieter für dieses Modell. Während der Gutscheinheft-Aktion* zieht der Elektrofachmarkt allerdings 39 Prozent von diesem Preis ab, wodurch Ihr nur noch 199 Euro für die Küchenmaschine* zahlen müsst – Versandkosten entfallen hier ebenfalls.

Normalerweise bekommt Ihr das Gerät nicht unter 279 Euro. Der bisherige Bestpreis von 251,10 Euro wird ebenfalls deutlich unterschritten. Preislich könnt Ihr hier also einen echten Preis-Leistungs-Tipp ergattern. Allerdings gilt das Angebot nur für die graublaue Variante. Bevor Ihr hier zuschlagt, sollte Euch jedoch klar sein, dass Ihr hier ein Gerät bestellt, dass sich vor allem zum Backen eignet. Möchtet Ihr Euren eigenen Pizzateig kneten oder ein leckeres Sauerteigbrot essen, lohnt sich das Angebot definitiv. Möchtet Ihr jedoch eine Küchenmaschine, die ähnlich wie der Thermomix arbeitet, aber nicht ganz so viel kostet, lohnt sich eher ein Blick auf die Monsieur Cuisine von Lidl*.

Was haltet Ihr von dem Gerät? Nutzt Ihr bereits eine Kenwood? Wie sind Eure Erfahrungen? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!