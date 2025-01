Das Jahr startet für uns eigentlich alljährlich mit der CES in Las Vegas. Fabi war für uns vor Ort bei diesem bunten und spektakulären Tech-Event – und so konnten wir im nextpit-Podcast mit Infos und Eindrücken aus erster Hand aufwarten. Wir sprechen natürlich über ganz viel KI und Robotik, aber auch über die Messe an sich, über Las Vegas und die USA.