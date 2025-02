Entlastung für Bürger: Kommt ein neuer Gaspreisdeckel?

Die Gaspreise sind im letzten Jahr nur in eine Richtung gefahren – nach oben. Dabei haben sich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa verdoppelt und zahlreiche Haushalte an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Nun scheint die Europäische Kommission einen Gaspreisdeckel zu erwägen, um die hohen Kosten für Privathaushalte abzufedern. Doch nicht von allen Seiten stößt dieses Vorhaben auf Zustimmung.