Komplettpaket für Euer E-Auto von Süwag: Wallbox + Stromvertrag + Installation

Sich in das Thema "E-Auto zu Hause laden" einzuarbeiten, kann ganz schön mühsam sein. Genial also, dass der Anbieter Süwag Euch die meiste Arbeit abnimmt. Denn hier bekommt Ihr eine Wallbox inklusive Installation und Stromvertrag als Komplettpaket. Wir stellen Euch alle Leistungen und Angebote vor.

Die Anschaffung einer Wallbox ist mit einigen Umständen verbunden. Denn Ihr könnt sie nicht einfach an den Hausstrom anschließen, sondern Ihr benötigt zur Installation einen Fachmann. Hinzu kommt, dass sich die Wandladegeräte in einigen Aspekten unterscheiden und Ihr Euch häufig auf zusätzliche Kosten gefasst machen müsst. Bei Süwag bekommt Ihr nun aber ein Rundum-Sorglos-Paket und der Anbieter schenkt Euch sogar noch Geld bei zwei der Angebote.

Das Angebot umfasst hierbei zwei verschiedene Wallboxen. Die Süwag eBox connect und die Süwag eBox plus unterscheiden sich technisch nur in einigen wenigen Aspekten. Beide Wandladegeräte nutzen eine Ladeleistung von maximal 11 kW und einen Typ-2 Stecker. Sind sind ebenfalls nach IP54 zertifiziert und somit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Der mehrfarbige LED-Ring zeigt den Ladestatus, den Ladevorgang und eventuelle Fehlermeldungen an und die Authentifizierung erfolgt durch eine der drei mitgelieferten Chip-Karten.

Die Süwag eBox connect bietet noch etwas mehr als die eBox plus! / © Süwag

Der Hauptunterschied besteht hierbei darin, dass die eBox connect zusätzlich über eine Stromzähler-Schnittstelle verfügt, an der Ihr einen MID-konformen-Stromzähler anbringen könnt. Außerdem findet sich ein Ethernet-Anschluss und integriertes WLAN in der Wallbox. Mit der entsprechenden App überprüft Ihr außerdem den aktuellen Ladestatus, sowie Fehler.

Lohnen sich die Süwag-Angebote?

Die Angebote von Süwag sind durchaus interessant. Denn neben der Wallbox könnt Ihr noch verschiedene Pakete hinzubuchen. Dabei zahlt Ihr Preise ab 1.949 Euro für eines der Gesamtpakete. Die Wallbox selbst erhaltet Ihr ab einem Preis von 649 Euro. Aber Vorsicht: Denn die Installationspakete sind nicht in ganz Deutschland verfügbar. Ob Ihr das Angebot nutzen könnt, findet Ihr ganz einfach im Süwag-Konfigurator heraus. Folgt hierfür einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Alle wichtigen Infos zu den Paketen, findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Süwag-Deal-Übersicht Eigenschaft Wallbox-Paket S Wallbox-Paket M Wallbox-Paket L Paketinhalt Wallbox Wallbox

Installationspaket Wallbox

Installationspaket

Ökostrom Preis "eBox plus" ab 649 Euro ab 1.949 Euro ab 1.949 Euro Preis "eBox connect" ab 749 Euro ab 2.149 Euro ab 2.149 Euro Förderung durch Süwag - - 100 Euro Zum Angebot

Wie Ihr seht, bietet Süwäg verschiedenste Pakete an. Der Anbieter gibt die Preise mit dem kleinen Wörtchen "ab" an. Das bedeutet, dass noch weiter Kosten für den Strom und etwaige Umbauten anfallen können. Insgesamt sind die Pakete aber durchaus lukrativ. Denn kauft Ihr Euch nur eine Wallbox, müsst Ihr extra einen Fachmann engagieren und gleichzeitig einen Stromvertrag abschließen, was Euch durchaus mehr kosten kann.

Ob sich die Angebote wirklich für Euch lohnen, müsst Ihr natürlich wie immer selbst entscheiden. Da Süwag das größte Paket selbst mit einer Förderung unterstützt, könnt Ihr hierbei allerdings noch einmal etwas sparen.

Hinweis: Die eigentliche Wallbox-Förderung wurde bereits im vergangenen Jahr beendet. Allerdings gibt es noch einige Förderprogramme, die Euch weiterhin unterstützen. Informiert Euch also am besten vorab, ob eine Installation förderfähig ist. Wichtig ist dabei, in welchem Bundesland Ihr lebt. Alle Infos findet Ihr auch in unserer Wallbox-Bestenliste. Dort verraten wir Euch auch alles Weitere, auf das Ihr bei der Anschaffung denken müsst.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Angebote interessant für Euch oder engagiert Ihr lieber selbst Fachleute zur Installation einer Wallbox? Habt Ihr eventuell schon Erfahrungen sammeln können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!