Konsolentraum bei o2: Playstation 5 mit Zubehör für 1 Euro Zuzahlung!

Für die meisten Konsolen-Fans zählt die Playstation 5 zu den größten Wünschen. Allerdings ist es immer noch wirklich schwierig, die Konsole zu kaufen. Bei o2 habt Ihr allerdings bis zum 15. Mai die Möglichkeit, einen Deal abzugreifen, bei dem Ihr Euch nicht nur die Konsole, sondern auch noch zwei Controller und Gran Turismo 7 sichert. Im Tarif-Check schauen wir uns das Angebot mal genauer an!

Seit ihrem Erscheinen ist die Playstation 5 in puncto Rarität irgendwo zwischen Nessie und Bigfoot angesiedelt. Hier und dort tauchen zwar mal Exemplare der Konsole auf, allerdings sind die Angebote häufig mit Vorsicht zu genießen. Denn Scalper und Betrüger versuchen aufgrund der Produktknappheit, Geld zu verdienen. Allerdings hat o2 passend zum Firmengeburtstag nun ein heißes Playstation-5-Angebot für Euch auf Lager.

Ihr bekommt hier nicht nur die Konsole mit zwei Controllern, sondern auch noch das Rennspiel Gran Turismo 7. Dafür zahlt Ihr gerade einmal 1 Euro Anschlussgebühr und eine monatliche Gebühr von 49,99 Euro. Allerdings bekommt Ihr nicht nur die Playstation 5, sondern auch noch einen Mobilfunkvertrag dazu. Hierbei handelt es sich um den o2 Grow mit 40 GB Datenvolumen, das jährlich um 10 GB anwächst.

Lohnt sich der PS5-Deal bei o2?

Mit dem o2 Grow Tarif könnt Ihr ein besonderes Geburtstagsangebot des Anbieters nutzen. Ihr bekommt einen Mobilfunktarif mit einem Datenvolumen von 40 GB und einer Download-Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Der Vertrag hat allerdings eine Überraschung für Euch: Ihr bekommt jedes Jahr 10 GB Datenvolumen gratis dazu. Dadurch steigert sich das Datenvolumen nach zwei Jahren auf bereits 60 GB. Natürlich nutzt Ihr dabei das 5G-Netz der Teléfonica und profitiert gleichzeitig von einer Allnet-Flat. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten des Angebots in unserer Tarif-Check-Tabelle:

PS5-Bundle in der Übersicht Eigenschaft Playstation 5 + o2 Grow Datenvolumen 40 GB + 10 GB jährlich Bandbreite 300 MBit/s 5G? Ja Allnet-Flat? Ja Einmalige Zahlung 1 Euro Monatliche Kosten 49,99 Euro Mindestlaufzeit 24 Monate Gesamtkosten 1.200,76 Euro Kosten (Gerätepreise) Playstation 5: 775,00 Euro

2 Controller: 129,90 Euro (jeweils 64,95 Euro)

Gran Turismo 7: 45,00 Euro Ersparnis 468,90 Euro Zum Angebot

Eine Playstation 5 zu kaufen ist schon schwierig genug. In diesem Bundle spart Ihr allerdings ganze 468,90 Euro während der Vertragslaufzeit im Vergleich zu den Einzelprodukten. Der o2-Grow-Vertrag kostet Euch ohne Bundle 29,99 Euro monatlich – somit zahlt Ihr für das Konsolenbundle gerade einmal 20 Euro monatlich. Der Preis für die Konsole wirkt in der Übersicht recht hoch. Wir nutzen für unsere Vergleiche Preissuchmaschinen, daher auch dieser Preis.

Seid Ihr sowieso auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag und zudem noch Playstation-Fan, dann lohnt sich das Angebot durchaus. Allerdings ist solltet Ihr Euch überlegen, ob es sich lohnt, einen Vertrag nur für die Konsole abzuschließen. Denn Ihr müsst bedenken, dass Ihr Euch hiermit zwei Jahre an den Anbieter bindet.

