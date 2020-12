Konsum in der Corona-Krise: Rückt der Zweck vor das Wollen?

Die durch Coronakrise und die darauf folgenden Kontaktbeschränkungen haben schwerwiegende Folgen auf die Tech-Industrie und ihre Verbraucher gehabt. Wow, habe ich da gerade den banalsten und bedeutungslosesten Satz meiner Karriere geschrieben? Ihr unterschätzt mich vielleicht, denn nachfolgend entspringt dieser Grundannahme eine durchaus interessante These. Also bleibt dran!

In einer neuen Reihe, die mein Kollege Ben letzte Woche ins Leben gerufen hat, versucht NextPit, das Positive im "New Normal" zu finden. Im gefühlt nie endenden Zyklus aus R-Werten und Lockdown-Maßnahmen erklärte Ben, wie der Übergang zu Heimarbeit und zu Hause sitzen unsere zwischenmenschlichen Beziehungen positiv verändert haben könnte. Und in dieser Woche möchte ich Euch meine Erfahrungen der letzten Monate schildern, denen ich ebenfalls etwas Positives abgewinnen konnte.

Denn was mich betrifft, so hat sich die Gesundheitskrise ganz kontraintuitiv recht positiv auf mein Konsumgewohnheiten ausgewirkt. Zumindest in Bezug auf Technik. Ich werde nachfolgend versuchen zu erklären, wie die aktuelle Gesundheitskrise vielleicht auch Euer Konsumverhalten verändert haben könnte.

These: Ich kaufe weniger Technik ...

Natürlich haben die weitgreifende Einschränkung der Wirtschaft, die Kurzarbeit tausender Arbeitnehmer und leider auch sehr viele Insolvenzen in den vergangenen Monaten gezeigt, dass die Corona-Krise eine wirtschaftliche Katastrophe war. Das betrifft nicht nur die Technologiebranche und man muss kein Tech-Journalist sein, um diese Trends zu erkennen.

Gehen wir aber ein wenig vom Groben ins Feine und schauen mal auf das eigene Verhalten während der letzten Monate. Ich persönlich habe festgestellt, dass ich trotz meiner finanziellen Verantwortungslosigkeit viel entspannter geworden bin, wenn es darum geht, neue technische Produkte zu kaufen. Ja ja, ich spüre schon die Vorurteile einiger Leser auf mich hereinprasseln, dass ich als Technikjournalist sicherlich fünf Smartphones für jeweils 1.000 Euro zu Hause habe, gerade auf einen 127-Zoll-8K-Bildschirm schaue, später eine meiner drei PS5 anschalte und ohnehin einen Gaming-PC samt GeForce RTX 3090-Grafikkarte in meinem Berliner Penthouse habe. Aber Ihr irrt Euch, ich habe gar kein Penthouse, sondern wohne in einer WG!.

Nun mal Spaß beiseite, ich habe wirklich das Gefühl, dass sich meine Konsumgewohnheiten in den vergangenen Wochen ein wenig "beruhigt" haben. Dass ich beim Kauf oder bei dem "Aktuell-Halten" meiner technischer Ausrüstung mehr auf meine wirklichen Bedürfnisse schaue, als rein meinen Wünschen nach zu handeln. Eine Verschiebung hin zum Utilitarismus und somit zu dem, was ich wirklich brauche!

Zum einen mache ich dafür die noch immer komplizierte Wirtschaftslage verantwortlich. Ich weiß schlichtweg nicht, was morgen passiert und vielleicht muss ich ja für eine plötzliche Veränderung meiner Arbeitssituation sparen – vor allem in einem Arbeitsmarkt, der so volatil und gesättigt ist, wie die Fachpresse. Das ist nichts Neues, ich bin damit nicht allein. Letzte Woche erhielt ich eine Pressemitteilung für eine vom Preisvergleicher "Le Dénicheur" in Auftrag gegebene Studie des Meinungsforschungsinstituts Yougov über die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf den Black Friday 2020.

Dieser Studie zufolge ist etwas mehr als die Hälfte der Befragten der Ansicht, dass die Gesundheitskrise Auswirkungen auf Konsumverhalten habe (54%). Bei den 18-24-Jährigen (ich bin 27, nur so am Rande) geben 40% an, dass sie ihre Art zu konsumieren überdacht hätten, um ihr Budget zu schonen. 13% wiederum geben Umweltgründe für ein Umdenken an.

Aber ich denke, es geht noch weiter. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Angst darüber, meinen aktuellen Lebensstandard zu verlieren, zusammen mit der plötzlichen Stabilität meines ersten unbefristeten Vertrages mitten in einer Gesundheitskrise etwas in mir ausgewirkt hat.

... wähle sie aber gezielter aus

Denn ich kaufe nicht nur weniger, um mein Budget zu schonen, sondern habe auch das Gefühl, weniger von Neuheiten beeindruckt zu sein. Ich springe weniger auf die Neuheiten an, die mir Hersteller als lebensnotwendig verkaufen wollen. Ihr wisst schon, die Marketing-Strategien, die Euch davon überzeugen, dass das sauteure Smartphone, das Ihr im März gekauft habt, wenige Monate ein wertloser Briefbeschwerer ist, da der Nachfolger herausgekommen ist.

Auf diese Strategien bin ich gerade zu Beginn meiner Karriere im Tech-Journalismus voll und ganz angesprungen. Jede Woche musste ein neues Spielzeug her, schließlich hatte ich ja fast einen unendlichen Zugang dazu. Das neuste High-End-Kamerahandy oder lieber doch das neue Flaggschiff mit Gaming-Triggern? Ich habe sie alle genutzt, als würde es um mein Leben gehen.

Und dabei war es mir vollkommen egal, ob ich die neuen Smartphones am Ende meines Tests zurückgeben musste (mit Ausnahme des Samsung Galaxy Z Fold 2, das ich echt vermisse), da ich ja wusste, dass meine Sucht gleich danach mit einem neuen Testgerät befriedigt wurde. Abgesehen davon, dass ich diese Produkte kostenlos bekomme: Hätte ich sie aus meiner eigenen Tasche bezahlen müssen, wäre ich permanent Pleite gewesen.

Ein Bild meines "Setups", das im März 2020 aufgenommen wurde, zeigt die meisten der technischen Produkte, die ich aus Paris mit nach Berlin gebracht habe, als ich zu NextPit kam. Vom voll ausgestatteten Smart-Penthouse ist das noch weit entfernt. / © NextPit

Auch wenn ich die ganzen Gadgets in der Redaktion umsonst bekam, neigte ich auch privat dazu, nach neuen Features und Geräten Ausschau zu halten und mir beispielsweise die neue Konsolengeneration direkt vorzubestellen. Egal, ob meine PS4 Pro noch ungespielte Downloads enthielt oder ob mein aktuelles Smartphone verkauft werden musste, um den Nachfolger zu kaufen.

Doch seit des ersten Corona-Lockdowns habe ich meine Prioritäten grundlegend neu geordnet. Ich habe mich nicht einmal dazu durchgerungen, mich um die Vorbestellung einer PS5 zu kümmern – wohl wissend, dass die von Sony reduzierten Lagerbestände es mir nicht erlauben würden, die PS5 vor 2021 auszuprobieren.

Ich habe nicht einmal das OnePlus 8 / Pro oder das OnePlus 8T gekauft, obwohl ich seit meinem ersten OnePlus 5T keinen OnePlus-Launch verpasst hatte. Der einzige Grund war dabei, dass mein aktuelles OnePlus 7T immer noch perfekt funktioniert. Anstatt einen 240 Hz Oled-Monitor zu kaufen, um mein Home-Office-Setup zu optimieren, entschied ich mich zum Kauf eines moderaten 60-Hz-Samsung-LCDs (zumindest gebogen ist er, so viel Spaß muss sein!).

Sicher werde ich Eure Sicht auf die Welt mit dieser Meinung, die weder provokativ noch originell ist, nicht durcheinander bringen. Aber, und da bin ich ehrlicherweise ein wenig Stolz drauf, freue ich mich darüber, dass ich einen Anfall von Kontrolle in mein Konsumverhalten bringen konnte.

Erleben wir eine Moralisierung des Technologiemarktes?

Jeder, der ein grundlegendes Verständnis von Wirtschaft hat, weiß, dass der Kapitalismus auf der Selbstregulierung des freien Marktes beruht. Die unsichtbare Hand, deren Finger die makroökonomischen Trends sind, die ganz im Sinne der Chaostheorie durch einen Schmetterlingsflügelschlag erzeugt werden, der in diesem Falle wir als Homo oeconomicus selbst sind.

Falls, und ich betone dieses "Falls", da ich kein Wirtschaftswissenschaftler bin, der Trend zu einem restriktiveren Konsum hinreichend stark ist, könnte dies nicht ein Zeichen einer Selbstregulierung des Technologiemarkts sein? Ein Markt, der durch eine rationalere Nachfrage nach technischen Produkten zunehmend moralisiert wird?

Wenn die Verbraucher dabei, so wie ich und sicher auch einige von Euch, weniger technische Produkte kaufen und ein eher utilitaristisches Kaufverhalten annehmen, könnten dann nicht die Hersteller "gezwungen" sein, ihre Marketinglogik zu überdenken? Denn diese ist aktuell ja alles andere als zweckorientiert!

Ich weiß, ich sehe vielleicht sehr dumm und naiv aus mit meiner rosaroten Sicht menschlichen Verhaltens und seinen Auswirkungen auf die Marktwirtschaft. Tatsache ist jedoch, dass auch die Hersteller, insbesondere in der Technologiebranche, sich an der Nachfrage der Konsumenten orientieren müssen. Die sich ändernden Erwartungen der potenziellen Kunden müssten also auf lange Sicht zu einem Umdenken bei den Herstellern führen.

Natürlich bin kein kompletter Idiot. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Profit immer Vorrang gegenüber Verbraucherinteressen haben wird. Und dass die Moral in einer Marktwirtschaft nicht unmoralisch, sondern amoralisch, ist – es geht also weniger um böse Absichten als um ein rein auf Profit orientiertes Verhalten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Hersteller die Trends und die Kaufkriterien der Verbraucher kennen und berücksichtigen.

Mein Interview mit Madhav Sheth, CEO von Realme Europe, das nur sehr wenige von Euch gelesen haben, tröstet mich in diesem utopischen Tagtraum. Es ist kein Zufall, dass Realme, der Hersteller mit dem umfangreichsten Smartphone-Katalog im Jahr 2020, beschlossen hat, sein Tempo nach unten zu korrigieren und sich demnächst auf eine geringere Anzahl gut durchdachter Modelle konzentriert.

Ich spreche also nicht davon, mit Blick auf den Absatz weniger Einheiten zu verkaufen. Aber zumindest lehnt Realme es zunehmend ab, seinen Katalog mit Versionen Pro-, Max-, Giga-, Ultra-, Lite-Versionen alle zwei Monate anzureichern. Oder sogar vier oder fünf Jahre lang Android-Updates zu verteilen, anstelle den Support nach zwei Jahren einzustellen.

Zusammenfassend denke ich also, dass ich auch nach der Corona-Krise weniger und vor allem gezielter einkaufen werde. Ist es dabei nicht möglich, dass die Hersteller auch ein wenig nachhaltiger werden? Was meint Ihr? Und wie habt Ihr während der Corona-Krise eingekauft?

Weiterlesen auf NextPit: