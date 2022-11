Kopfhörer-Legende nur 222 €: Sony WH-1000XM4 im Black-Friday-Deal

Saturn und MediaMarkt veranstalten im Rahmen des Black Fridays die Sony-Days – und natürlich fallen die beliebtesten Kopfhörer des Hersteller deutlich im Preis. Die Sony WH-1000XM4 kosten dabei nur 222 Euro. Da ich die Kopfhörer zu ihrem Launch getestet habe, stelle ich Euch die damals besten Over-Ear-Kopfhörer mit ANC vor.

Warum lohnt sich der Kauf der Sony WH-1000XM4

Mit dem knackigen Namen "WH-1000XM" führt Sony seine leistungsstärkste Serie an Over-Ear-Kopfhörern mit Bluetooth. Die vierte Generation bot zu ihrer Einführung die beste aktive Geräuschunterdrückung auf dem Markt und macht auch im Jahr 2022 noch eine sehr gute Figur. Zwar ist inzwischen bereits der Sony WH-1000XM5 erschienen, wirklich notwendig ist der Aufpreis für den Nachfolger nicht. Zumal das Angebot am Black Friday wirklich gut ist.

In meinem Test der Sony WH-1000XM4 war ich besonders vom Tragekomfort, vom ANC als auch von der Audioqualität überzeugt. Sony bietet zu seinen Kopfhörern zudem eine App an, die zwar optisch nicht viel her macht, das allerdings mit Funktionen wieder wett macht. Die Companion-App erlaubt Euch Zugriff auf Funktionen wie eine standortbasierte Steuerung der Klangeigenschaften. Spaziert Ihr Morgens also ins Büro, wird das ANC direkt auf Maximum gedreht.

Neben den zwei Knöpfen gibt's noch eine Touch-Bedienfläche an der rechten Ohrmuschel. / © NextPit

Als Nachteile musste ich damals den fehlenden AptX-Codec ankreiden. Denn dieser war in den Vorgängermodelle noch vorhanden und bot somit einen Qualitätssprung auf mehr Smartphones. Dank LDAC bieten die Sony WH-1000XM4 zwar noch immer HD-Audio, allerdings ist die Verfügbarkeit des Sony-eigenen Codecs geringer.

Das ist aber ohnehin nur ein Detail – die WH-1000XM4 sind für einen Preis von 222 Euro unschlagbar gute Kopfhörer!