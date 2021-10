Kostenlos statt 0,69 €: Smartphone zu hell? Diese App hilft

Wenn Ihr besonders lichtempfindlich seid und die nativen Lesekomfort-Modi von Android und andere Funktionen für Euch nicht präzise genug sind, könnte Brightness Control die Lösung für eine individuelle Helligkeit sein.

Es stehen zwei Zeitbereiche zur Verfügung, so dass Ihr die geänderte Helligkeit nach einer bestimmten Zeit auf die gewünschte normale Helligkeit zurücksetzen können. Nach Angaben des Entwicklers hat Brightness Control keine Auswirkungen auf den Akku, da die App nicht ständig im Hintergrund läuft und sich abschaltet, sobald die geplante Helligkeitsänderung vorgenommen wurde.

Brightness Control ist eine Nischenapplikation, aber wenigstens ist es keine Notiz-App / © NextPit

Respektiert die Anwendung Brightness Control Eure persönlichen Daten?

Die App Brightness Control ist, wie oben erläutert, eine Nischenanwendung. Seine 3,8-Sterne-Bewertung basiert daher auf nur 53 Bewertungen von über 1000 Downloads. Der Entwickler (Arvind Bhanuali) ist in Indien ansässig und hat bereits mehrere andere Tools entwickelt, die alle eine Bewertung von etwa 4 Sternen haben.

Die offizielle Website, die auf der Seite des Entwicklers verlinkt ist, zeigt nicht denselben Namen wie im Play Store an. In der Datenschutzerklärung heißt es, dass einige Daten gesammelt werden können, dass diese aber auf dem Gerät gespeichert werden und vom Entwickler in keiner Weise erfasst werden. Die App ist auf der Exodus-Privacy-Plattform nicht indiziert, so dass ich sie nicht nach Trackern durchsuchen konnte.

Die App erfordert keine persönlichen Daten oder die Erstellung eines Kontos, um zu funktionieren. Die einzige Erlaubnis, die verlangt wird, ist die Änderung der Systemeinstellungen und damit der Helligkeitsstufe.

Was haltet Ihr von Brightness Control? Wollt Ihr die App installieren? In welchen App-Kategorien schaut Ihr Euch am meisten nach Angeboten oder gar kostenlosen Apps um? Erzählt es mir in den Kommentaren.