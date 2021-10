Kostenlos statt 3,49 €: Eure Kids werden Euch für dieses Game lieben

Ich gebe zu, dass ich den Erfolg der Figur auch nicht so recht verstehe. Und das, obwohl meine Neffen und die Kinder von Freunden drauf abfahren. Und da es das Spiel gerade kostenlos gibt, spricht absolut nichts dagegen, es zu installieren, damit man die Kids mal kurz am Smartphone parken kann.

Alle Minispiele enthalten einfache Audioanweisungen und ein Gameplay, das keine motorische Koordination oder übermenschliche Präzision erfordert.

Respektiert Peppa Pig Eure Privatsphäre?

Trotz des mysteriösen Namens informiert der Entwickler Secret Location in seiner Datenschutzerklärung nicht nur über seine Londoner Adresse, sondern auch über die Daten, die vom Spiel (und anderen Apps und Seiten) gesammelt und/oder verarbeitet werden. Obwohl die Seite über die Möglichkeit informiert, persönliche Daten wie Name, E-Mail, geografische Daten und mehr zu sammeln, heißt es in der Richtlinie, dass dies nicht in Bereichen geschieht, auf die Kinder im Spiel Zugriff haben.

Die Website erlaubt nicht die Erfassung personenbezogener Daten in Bereichen, auf die Kinder im Spiel oder auf der Website zugreifen, außer im Falle von Wettbewerben, Zufriedenheitsumfragen, Newslettern und anderen individualisierten Mitteilungen.

Der Entwickler hat die App im App Store nicht aktualisiert, um die Datenschutzangaben gemäß den Apple-Standards bereitzustellen. Die Exodus-Privacy-Website identifizierte unterdessen einen Daten-Tracker – das "Google Firebase Analytics"-Tool, das für die Telemetrie verwendet wird – sowie 5 Systemberechtigungen, die nichts Ungewöhnliches darstellen.

Wenn Ihr auf der Suche nach "erwachseneren" Spielen seid, solltet Ihr Euch unsere oben verlinkten Vorschläge für die besten Handyspiele ansehen. Wenn Ihr andere Vorschläge habt für Apps, mit denen man Kinder unterhalten kann, erzählt's uns in den Kommentaren.