Diese Apps und Spiele für Android & iOS gibt's nur für kurze Zeit gratis

Am letzten Samstag haben wir gesehen, wie schnell der Spaß vorbei sein kann: Gleich vier der vorgeschlagenen Apps für iOS waren bereits kurz nach Veröffentlichung des Artikels wieder kostenpflichtig. Fettes Dankeschön daher an Euren Support und an diejenigen, die uns da sofort Bescheid gegeben haben, so dass wir reagieren konnten.

Aber daran seht Ihr auch, dass es keine bloße Phrase ist, wenn wir Euch bitten, möglichst flott mit den Downloads zu reagieren, wenn Ihr eine interessante App empfohlen bekommt. Nochmal kurz zum Anliegen unserer App-Empfehlungen: Wir suchen hier Apps und Spiele zusammen, die im Normalfall nur käuflich zu erwerben sind.

Diese Apps werden ab und an gratis angeboten und wir grasen für Euch Seiten wie MyDealz oder App Sliced ab, checken Apps wie AppsFree und sind natürlich auch immer offen für Eure Vorschläge, um auf diese Angebote zu stoßen. Hier findet Ihr dann zweimal pro Woche eine neue, aktualisierte Liste vor und wir empfehlen Euch, die Artikel auch direkt nach Erscheinen zu checken, weil diese Angebote eben auch flott wieder Geschichte sein können.

Jedes mal weisen wir Euch auch darauf hin, dass Ihr eine interessante App immer sofort herunterladet, auch wenn Ihr sie im Augenblick nicht wirklich benötigt. In dem Fall könnt Ihr sie einfach wieder vom Smartphone kicken, seid dann aber jederzeit dazu in der Lage, diese einmal kostenlos installierte App erneut installieren zu können, ohne dass Ihr dafür bezahlen müsstet. Aber genug geschwafelt – Los geht's:

Kostenlose Apps & Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell umsonst

Memorize IELTS ( EUR 4,99 ): Das hier ist ein Lern-Tool, welches Euch mithilfe von Flash-Cards dabei helfen will, IELTS-Vokabeln (populärer Englisch-Test) zu lernen.

): Das hier ist ein Lern-Tool, welches Euch mithilfe von Flash-Cards dabei helfen will, IELTS-Vokabeln (populärer Englisch-Test) zu lernen. Password Manager : Store & Manage Passwords ( EUR 0,79 ): Auch diesen Passwort-Manager gibt es derzeit kostenlos. Er speichert verschlüsselt direkt auf dem Smartphone und kommt ohne In-App-Käufe und Werbung aus.

): Auch diesen Passwort-Manager gibt es derzeit kostenlos. Er speichert verschlüsselt direkt auf dem Smartphone und kommt ohne In-App-Käufe und Werbung aus. Science for Kids ( EUR 1,99 ): Diese App richtet sich an Kindern und will diesen Wissen über berühmte Wissenschaftler:innen vermitteln.

): Diese App richtet sich an Kindern und will diesen Wissen über berühmte Wissenschaftler:innen vermitteln. Memorize Vietnamese ( EUR 4,99 ): Ein weiterer Ableger der Memorize-Reihe, dieses Mal jedoch mit vietnamesischen Vokabeln. Auch hier wird wieder mit Flash-Cards gelernt.

Diese Android-Spiele sind aktuell umsonst

Kostenlose Apps & Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell umsonst

Memorize Vietnamese ( EUR 4,99 ): Die Memorize-Reihe ist auch für iOS derzeit kostenlos, also empfehlen wir sie Euch auch hier.

): Die Memorize-Reihe ist auch für iOS derzeit kostenlos, also empfehlen wir sie Euch auch hier. Memorize IELTS ( EUR 4,99 ): Und auch die Memorize-App für die IELTS-Vokabeln haben wir Euch oben schon vorgeschlagen. Auch hier könnt Ihr einen Fünfer sparen.

): Und auch die Memorize-App für die IELTS-Vokabeln haben wir Euch oben schon vorgeschlagen. Auch hier könnt Ihr einen Fünfer sparen. Quiety ( EUR 1,09 ): "Ruhig. Schlaf. Naturgeräusche" heißt es im AppStore und damit wisst Ihr auch, worum es hier geht: Angenehme Geräuschkulissen sollen Euch sanft in den Schlaf wiegen.

): "Ruhig. Schlaf. Naturgeräusche" heißt es im AppStore und damit wisst Ihr auch, worum es hier geht: Angenehme Geräuschkulissen sollen Euch sanft in den Schlaf wiegen. Pholorize ( EUR 4,49 ): Mit dieser App könnt Ihr eure alten Schwarz-Weiß-Fotos einfärben. ... oder auch neue Schwarz-Weiß-Fotos – just sayin' 😂

): Mit dieser App könnt Ihr eure alten Schwarz-Weiß-Fotos einfärben. ... oder auch neue Schwarz-Weiß-Fotos – just sayin' 😂 Epica Pro ( EUR 2,29 ): Das Foto-Tool mit unzähligen Effekten und lustigen Hintergründen haben wir Euch bereits vor einiger Zeit vorgeschlagen. Jetzt ist es wieder kostenlos.

): Das Foto-Tool mit unzähligen Effekten und lustigen Hintergründen haben wir Euch bereits vor einiger Zeit vorgeschlagen. Jetzt ist es wieder kostenlos. Export Contact ( EUR 3,49 ): Der Name sagt es ja schon: Mit dieser App transferiert Ihr Eure iPhone- oder iPad-Kontaktliste auf andere Geräte und exportiert in die Formate CSV, vCard oder sogar XLSX (Excel). Auch eine App, die wir schon empfohlen haben.

): Der Name sagt es ja schon: Mit dieser App transferiert Ihr Eure iPhone- oder iPad-Kontaktliste auf andere Geräte und exportiert in die Formate CSV, vCard oder sogar XLSX (Excel). Auch eine App, die wir schon empfohlen haben. OCR Text Recogniser ( EUR 5,49 ): Diese App für optische Texterkennung ist auch derzeit gratis zu haben. Die App soll mit 98-prozentiger Genauigkeit Texte in verschiedenen Sprachen aus Bildern erkennen und extrahieren können.

): Diese App für optische Texterkennung ist auch derzeit gratis zu haben. Die App soll mit 98-prozentiger Genauigkeit Texte in verschiedenen Sprachen aus Bildern erkennen und extrahieren können. Monster Dance ( EUR 4,49 ): Hier haben wir ein sehr schönes Bilderbuch für Kinder, welches ihnen die Angst vor Viren und Krankheiten nehmen soll. Die Bilder sind auch akustisch untermalt und sehr liebevoll gestaltet.

Diese iOS-Spiele sind aktuell umsonst

Rent Business Tycoon Game ( EUR 4,49 ): Ob Ihr das Zeug zum Miet-Hai habt, findet Ihr vielleicht raus, wenn Ihr dieses Spiel zockt, indem es genau darum geht, so viele Mieten wie möglich einzukassieren.

): Ob Ihr das Zeug zum Miet-Hai habt, findet Ihr vielleicht raus, wenn Ihr dieses Spiel zockt, indem es genau darum geht, so viele Mieten wie möglich einzukassieren. Bubble Tower 2 ( EUR 1,09 ): Lasst in dieser Balance- und Timing-Herausforderung die Ballons platzen, um die Box auf der Plattform zu positionieren.

): Lasst in dieser Balance- und Timing-Herausforderung die Ballons platzen, um die Box auf der Plattform zu positionieren. StoryToys Beauty and the Beast ( EUR 2,29 ): Wieder mal empfehlen wir Euch die interaktiven Story-Books dieser Reihe, in diesem Fall die klassische Geschichte "Die Schöne und das Biest".

): Wieder mal empfehlen wir Euch die interaktiven Story-Books dieser Reihe, in diesem Fall die klassische Geschichte "Die Schöne und das Biest". StoryToys Haunted House ( EUR 2,29 ): Ein weiterer Story-Toys-Vertreter, dieses mal aber mit kind-gerechtem Gruselfaktor.

): Ein weiterer Story-Toys-Vertreter, dieses mal aber mit kind-gerechtem Gruselfaktor. Super-Lines ( EUR 3,49 ): Erlebt das klassische Snake-Spiel in dieser Version mit psychedelischer Grafik und vier verschiedenen Spielmodi neu.

): Erlebt das klassische Snake-Spiel in dieser Version mit psychedelischer Grafik und vier verschiedenen Spielmodi neu. Drop Flop! ( EUR 1,09 ): Testet Eure Reflexe, indem Ihr Bälle durch Antippen des Bildschirms fallen lasst und einsammelt.

So, das war es schon wieder, zumindest für heute. Aber Ihr wisst ja, dass wir Euch später in der Woche neue App-Tipps kredenzen werden. Wie immer gilt: Seid flott, ladet interessante Games und Anwendungen sofort herunter. Das gilt besonders für die iOS-Empfehlungen, weil wir hier keine Laufzeit sehen können, wie lange die Downloads noch gratis bleiben.

Und da das letztes Mal so super geklappt hat, auch heute wieder die Bitte: Findet Ihr Links zu Anwendungen, die nicht mehr gratis sind, informiert uns doch bitte kurz, am Besten direkt hier unten in den Kommentaren. Und jetzt viel Spaß mit den Downloads!