Gratis-Apps für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit kostenlos

Wir haben für Euch wieder eine Liste mit kostenlosen Apps und Spielen für iOS und Android. Es handelt sich allesamt um Pro-Versionen, die üblicherweise Geld kosten, also verliert keine Zeit!

+++ Eilmeldung: Apple kündigt Event für 14. September an +++

Jede Woche stürzt Ihr Euch zweimal wie wild auf unsere Artikel mit kostenlosen Apps und Mobile Games für iOS und Android. Kein Wunder, denn es handelt sich bei den Empfehlungen ausnahmslos um Spiele und Apps, für die Ihr sonst Geld auf den Tisch blättern müsst und die nur kurzzeitig kostenlos zu haben sind.

Wie App-Trüffelschweine ackern wir uns durch Schnäppchenportale und App-Listen, um ansprechende Tipps für Euch zu finden. Den kompletten Schrott ersparen wir Euch dabei, denn vermutlich will man eine 2-Sterne-App nicht mal dann haben, wenn es sie kostenlos gibt, oder? Habt Ihr Vorschläge für die NextPit-Community? Dann postet es gerne in den Kommentaren oder direkt bei uns im Forum.

Tipp: Stolpert Ihr über eine interessante App, die Ihr aktuell jedoch nicht gebrauchen könnt, ladet sie dennoch herunter. Ihr könnt sie im Anschluss direkt wieder runterwerfen, könnt sie aber zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Android-Apps und Spiele

Kostenlose Apps für Android

Unit Converter Premium ( EUR 7,99 ): Umrechnung von Maßeinheiten und Währungen, mit über 40 Kategorien und 12.000 verschiedenen Einheiten (!).

): Umrechnung von Maßeinheiten und Währungen, mit über 40 Kategorien und 12.000 verschiedenen Einheiten (!). Heimtraining Gym Pro ( EUR 1,79 ): Wir haben diese App bereits in früheren Ausgaben vorgestellt, aber falls Ihr sie noch nicht heruntergeladen habt, solltet Ihr sie unbedingt ausprobieren. Sie hat über 20.000 Bewertungen im Play Store und eine Bewertung von 4,6 Sternen.

): Wir haben diese App bereits in früheren Ausgaben vorgestellt, aber falls Ihr sie noch nicht heruntergeladen habt, solltet Ihr sie unbedingt ausprobieren. Sie hat über 20.000 Bewertungen im Play Store und eine Bewertung von 4,6 Sternen. Wallpapers Gallery HD ( EUR 0,69 ): Diese App reiht schöne Fotos auf, die auf Pixabay.com hochgeladen wurden und als Hintergrundbild auf dem Handy verwendet werden können. Die App enthält auch ein Widget für Euren Homescreen.

): Diese App reiht schöne Fotos auf, die auf Pixabay.com hochgeladen wurden und als Hintergrundbild auf dem Handy verwendet werden können. Die App enthält auch ein Widget für Euren Homescreen. Manuelle Kamera ( EUR 4,09 ) [ endet Donnerstag ]: ein weiterer Vorschlag, der einigen Leser:innen bereits bekannt sein dürfte. Diese Kamera-App bietet mehr Kontrolle bei der Aufnahme der Fotos und nutzt die Hardware-Ressourcen Eures Telefons.

) [ ]: ein weiterer Vorschlag, der einigen Leser:innen bereits bekannt sein dürfte. Diese Kamera-App bietet mehr Kontrolle bei der Aufnahme der Fotos und nutzt die Hardware-Ressourcen Eures Telefons. Volume Slider Like Android P ( EUR 0,59 ): Mit einem selbsterklärenden Namen bietet diese App Geräten mit Android 4.1 oder höher eine Lautstärkeregelungsleiste ähnlich der von Android 9 Pie.

): Mit einem selbsterklärenden Namen bietet diese App Geräten mit Android 4.1 oder höher eine Lautstärkeregelungsleiste ähnlich der von Android 9 Pie. Meine musikalischen Partituren ( EUR 2,99 ) [endet Donnerstag]: Dieser Notenbetrachter eignet sich perfekt zum Aufbewahren und Präsentieren von Noten, ideal für alle, die ein Instrument lernen.

Kostenlose Spiele für Android

Let the Pharaoh free ( EUR 0,89 ): Diese Rätselsammlung lässt ein altes Spiel aus der Zeit des Flash-Player-Plugins wieder aufleben. Befreit den Sarkophag des Pharaos im besten Stil des klassischen Klotski.

): Diese Rätselsammlung lässt ein altes Spiel aus der Zeit des Flash-Player-Plugins wieder aufleben. Befreit den Sarkophag des Pharaos im besten Stil des klassischen Klotski. Up Left Out ( EUR 0,50 ) [ endet Mittwoch ]: Ein weiteres minimalistisches Puzzlespiel, bei dem du das Spielbrett manipulieren musst, um seine Elemente freizuschalten.

) [ ]: Ein weiteres minimalistisches Puzzlespiel, bei dem du das Spielbrett manipulieren musst, um seine Elemente freizuschalten. Bumgineer Clicker RPG ( EUR 0,59 ): Rette die Welt als Wissenschaftler, der nach der Apokalypse in einer Zeitschleife feststeckt. Fragt mich bloß nicht, wie er selbst den Weltuntergang überlebt hat ...

): Rette die Welt als Wissenschaftler, der nach der Apokalypse in einer Zeitschleife feststeckt. Fragt mich bloß nicht, wie er selbst den Weltuntergang überlebt hat ... Flippy Geometry ( EUR 0,89 ) [endet Donnerstag]: ein Puzzlespiel, bei dem man Figuren aus dreidimensionalen Polygonen herstellen muss.

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

Add Watermarks on Photos, Videos ( EUR 1,09 ) (in manchen Ländern kostenpflichtig): Diese App mit dem selbsterklärenden Namen fügt Wasserzeichen und Logos zu Bildern und Videos hinzu.

) (in manchen Ländern kostenpflichtig): Diese App mit dem selbsterklärenden Namen fügt Wasserzeichen und Logos zu Bildern und Videos hinzu. Welt der Dinosaurier ( EUR 4,09 ): Eine multimediale Enzyklopädie über Dinosaurier, die in mehreren Sprachen verfügbar ist und über interaktive Funktionen und Augmented Reality verfügt.

): Eine multimediale Enzyklopädie über Dinosaurier, die in mehreren Sprachen verfügbar ist und über interaktive Funktionen und Augmented Reality verfügt. Plant Light Meter ( EUR 3,49 ): Ein vielseitiges Werkzeug für diejenigen, die Pflanzen zu Hause haben. Ihr findet den idealen Platz für Eure Blumentöpfe durch das Messen des Umgebungslichts.

): Ein vielseitiges Werkzeug für diejenigen, die Pflanzen zu Hause haben. Ihr findet den idealen Platz für Eure Blumentöpfe durch das Messen des Umgebungslichts. Pixelizator ( EUR 2,29 ): Verwandelt Eure Fotos in 8-Bit-Pixel-Versionen. Ebenso könnt Ihr das Auswahlwerkzeug nutzen, um Teile eines Bildes zu zensieren.

): Verwandelt Eure Fotos in 8-Bit-Pixel-Versionen. Ebenso könnt Ihr das Auswahlwerkzeug nutzen, um Teile eines Bildes zu zensieren. Lock Notes Pro ( EUR 3,49 ): Verbergt Eure Notizen mithilfe von Passwörtern oder der Biometrie Eures Geräts (Touch ID / Face ID).

): Verbergt Eure Notizen mithilfe von Passwörtern oder der Biometrie Eures Geräts (Touch ID / Face ID). Camma ( EUR 1,09 ): Sehr coole Idee: Man nimmt ein Foto von einem Objekt mit der App auf und kann dann direkt eine Anmerkung dazu machen: Von wem das Geschenk ist, welches Rezept zur fotografierten Zutat passt – Anwendungsbeispiele gibt es echt viele.

): Sehr coole Idee: Man nimmt ein Foto von einem Objekt mit der App auf und kann dann direkt eine Anmerkung dazu machen: Von wem das Geschenk ist, welches Rezept zur fotografierten Zutat passt – Anwendungsbeispiele gibt es echt viele. Epica 2 Pro ( EUR 1,09 ): Diese Foto-App haben wir Euch ja schon mehrfach ans Herz gelegt und auch jetzt gerade ist sie wieder kostenlos erhältlich.

): Diese Foto-App haben wir Euch ja schon mehrfach ans Herz gelegt und auch jetzt gerade ist sie wieder kostenlos erhältlich. CalcVier ( EUR 3,49 ): Diese App verwandelt die Tastatur von iPhone oder iPad in einen Taschenrechner. Nützlich, wenn Ihr beim Chatten noch flott ausrechnen müsst, wie viel Bier Ihr gleich für die Meute einkaufen müsst.

): Diese App verwandelt die Tastatur von iPhone oder iPad in einen Taschenrechner. Nützlich, wenn Ihr beim Chatten noch flott ausrechnen müsst, wie viel Bier Ihr gleich für die Meute einkaufen müsst. Morning ( EUR 4,99 ): Hiermit könnt Ihr Spotify-Songs als Weckton fürs iPhone festlegen.

): Hiermit könnt Ihr Spotify-Songs als Weckton fürs iPhone festlegen. Seterra Erdkunde ( EUR 1,99 ): Eine Karten- und Geografie-App, die schon seit einigen Tagen kostenlos ist. Wir bieten sie Euch noch einmal zum Download an, falls Ihr sie verpasst habt.

): Eine Karten- und Geografie-App, die schon seit einigen Tagen kostenlos ist. Wir bieten sie Euch noch einmal zum Download an, falls Ihr sie verpasst habt. LocalCast für Chromecast ( EUR 7,99 ): Streamt Medien vom iOS-Device, Google Drive oder NAS auf Chromecast, AppleTV oder sogar auf Euren smarten Fernseher.

): Streamt Medien vom iOS-Device, Google Drive oder NAS auf Chromecast, AppleTV oder sogar auf Euren smarten Fernseher. MealBoard - Essensplaner (EUR 3,99 ): Die Planung der Mahlzeiten für die Woche ist in der Regel gesünder und billiger. Mit dieser App könntet Ihr dieses Projekt direkt angehen.

Kostenlose Spiele für iOS

Nightgate ( EUR 1,09 ): Überlebt in einer Welt, in der die künstliche Intelligenz auf der Erde triumphiert hat.

): Überlebt in einer Welt, in der die künstliche Intelligenz auf der Erde triumphiert hat. AR Runner ( EUR 1,09 ): Verwandelt die reale Welt in einen Augmented-Reality-Hindernisparcours. Aber seid bloß vorsichtig, damit Ihr nicht andere Personen umrennt, oder Euch versehentlich vor Autos stürzt.

): Verwandelt die reale Welt in einen Augmented-Reality-Hindernisparcours. Aber seid bloß vorsichtig, damit Ihr nicht andere Personen umrennt, oder Euch versehentlich vor Autos stürzt. Math Racing 2 Pro ( EUR 1,09 ): Denkt Ihr auch Tag und Nacht darüber nach, warum es kein lustiges 3D-Rennspiel gibt, bei dem man gleichzeitig Rechnen lernen kann? Ich mach das und hier ist die Lösung für dieses Problem!

): Denkt Ihr auch Tag und Nacht darüber nach, warum es kein lustiges 3D-Rennspiel gibt, bei dem man gleichzeitig Rechnen lernen kann? Ich mach das und hier ist die Lösung für dieses Problem! Rogue Hearts ( EUR 1,09 ): Dieser Dungeon Crawler macht Laune, soll aber in späteren Levels durchaus anspruchsvoll werden.

): Dieser Dungeon Crawler macht Laune, soll aber in späteren Levels durchaus anspruchsvoll werden. Cubes – Brain Teaser ( EUR 3,49 ): Cubes ist eines dieser Puzzlespiele, die leicht zu erlernen sind und sofort süchtig machen. Fragt nicht, woher ich das weiß.

): Cubes ist eines dieser Puzzlespiele, die leicht zu erlernen sind und sofort süchtig machen. Fragt nicht, woher ich das weiß. Nut Smasher ( EUR 1,09 ): Nüsse kaputthauen beruhigt. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, ist aber so!

): Nüsse kaputthauen beruhigt. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, ist aber so! Christmas Tree of Kindness ( EUR 2,99) : Hierbei geht es eigentlich um gute Taten, aber auch darum, einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Frohes Fest, Ihr Narren!

: Hierbei geht es eigentlich um gute Taten, aber auch darum, einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Frohes Fest, Ihr Narren! Pila ( EUR 0,99 ): Dieses sehr minimalistische Game verlangt von Euch, einen Ball geschickt durch die verschiedenen Levels zu lotsen.

): Dieses sehr minimalistische Game verlangt von Euch, einen Ball geschickt durch die verschiedenen Levels zu lotsen. Psycholonials ( EUR 9,99 ): (Achtung: In-App-Käufe!) Dieses Handyspiel visuell an das legendäre Monkey Island. Die Handlung ist jedoch deutlich moderner, denn Ihr taucht in die Welt der Influencer:innen ein und sollt Euch an ein heftiges Social-Media-Projekt wagen.

Und das war's für heute. Wir werden im Laufe der Woche eine zweite Ausgabe dieser Liste veröffentlichen. Bleibt uns also auf NextPit gewogen, wir halten Euch in den sozialen Medien oder auf Telegram auf dem Laufenden, wenn es wieder Free Apps zum Abstauben gibt. Stoßt Ihr im Artikel auf Links zu Anwendungen, die bereits wieder kostenpflichtig sind, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal!