Gratis für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit kostenlos

Zweimal in der Woche bieten wir Euch bei NextPit eine Liste mit kostenlosen Downloads an. Das sind dann aber eben nicht die kostenlosen Apps und Mobile Games, die es ständig "für umme" gibt. Wir konzentrieren uns auf Premium-Anwendungen, die nur innerhalb eines sehr schlanken Zeitfensters kostenlos sind.

Wenn wir wissen, dass eine App nur noch sehr kurze Zeit gratis bleibt, schreiben wir Euch einen Hinweis dazu. Gerade bei den Apple-Apps haben wir im Vorfeld leider keinen blassen Schimmer, wann Apple wieder ein Preisschild dranklebt. Stolpert Ihr also in unserer Liste über Apps, die wieder kostenpflichtig sind, würden wir uns über einen Hinweis sehr freuen.

Wie wir auf die Apps und Spiele stoßen? Lest dazu am besten Antoines Beitrag "So findet Ihr kostenlose Apps", indem er Euch in seine Geheimnisse einweiht. Ihr könnt uns zudem im NextPit-Forum auf entsprechende Deals hinweisen.

Ein schneller Tipp, bevor es losgeht: Bei Interesse immer direkt downloaden – auch, wenn Ihr akut keine Verwendung für eine Anwendung oder ein Spiel habt. Da der Download sofort in Eure App-Bibliothek wandert, könnt Ihr die Datei direkt wieder löschen und dann bei Bedarf neu installieren.

Kostenlose Android-Apps und Spiele

Kostenlose Android-Apps

Video Enhancer Pro ( EUR 2,89 ) [endet Donnerstag]: Mit diesem Tool könnt Ihr die Helligkeitssteuerung für jede App unabhängig voneinander automatisieren, so dass der Bildschirm z. B. für WhatsApp dunkler und für YouTube heller ist. Eine einfache Idee, aber eine durchaus nützliche.

) [endet Donnerstag]: Mit diesem Tool könnt Ihr die Helligkeitssteuerung für jede App unabhängig voneinander automatisieren, so dass der Bildschirm z. B. für WhatsApp dunkler und für YouTube heller ist. Eine einfache Idee, aber eine durchaus nützliche. SnipBack ( EUR 2,99 ): Macht auf einfache Weise Sprachaufnahmen, wobei kurze Ausschnitte auf dem Handy gespeichert werden, um das Auffinden des gewünschten Ausschnitts oder mühselige Transkriptionen zu erleichtern.

): Macht auf einfache Weise Sprachaufnahmen, wobei kurze Ausschnitte auf dem Handy gespeichert werden, um das Auffinden des gewünschten Ausschnitts oder mühselige Transkriptionen zu erleichtern. Simple Nav Bar ( EUR 0,79 ): Passt die Symbole in der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand an. Zusätzlich könnt Ihr auch Befehle für langes Gedrückt-Halten festlegen.

): Passt die Symbole in der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand an. Zusätzlich könnt Ihr auch Befehle für langes Gedrückt-Halten festlegen. Wie viel kann ich ausgeben? ( EUR 2,99 ): Ein schlichter Budget-Manager, der Euch hilft, Geld für zukünftige Projekte zu sparen.

): Ein schlichter Budget-Manager, der Euch hilft, Geld für zukünftige Projekte zu sparen. Equalizer Bass Booster Pro ( EUR 1,89 ): Mit dieser App passt Ihr die Audioeinstellungen Eures Smartphones an und verpasst Euren Spielen und Apps ordentlich Bass.

): Mit dieser App passt Ihr die Audioeinstellungen Eures Smartphones an und verpasst Euren Spielen und Apps ordentlich Bass. Pro Qamp ( EUR 0,99 ): Klar – jedes Smartphone hat von Haus aus einen Musikplayer an Bord, aber Pro Qamp verspricht Euch zusätzliche Funktionen wie einen 10-Band-Equalizer, verstärkt Bässe und lässt Euch Dateien verschiedenster Formate hören.

Kostenlose Mobile Games für Android

Evertale ( EUR 0,50 ): Fangt, trainiert und bekämpft Monster in einer fantastischen Poke- Welt.

): Fangt, trainiert und bekämpft Monster in einer fantastischen Welt. Hills Legend ( EUR 0,59 ): Ein weiteres Horror-Abenteuer, in dem Ihr die düsteren Korridore einer Nervenheilanstalt überleben musst, während Ihr nebenbei versucht, die Antworten auf das zu finden, was dort passiert ist.

): Ein weiteres Horror-Abenteuer, in dem Ihr die düsteren Korridore einer Nervenheilanstalt überleben musst, während Ihr nebenbei versucht, die Antworten auf das zu finden, was dort passiert ist. Shadow Knight Premium ( EUR 0,59 ): Stellt Euch in diesem Actionspiel dämonischen Kreaturen und bringt mit dem Schwert Licht in die Dunkelheit.

): Stellt Euch in diesem Actionspiel dämonischen Kreaturen und bringt mit dem Schwert Licht in die Dunkelheit. AceSpeeder 3 ( EUR 0,89 ): Ja, ja – die gute, alte Zeit von Hochgeschwindigkeitsrennen und Schwerelosigkeit im Stil von Spielen wie F-Zero oder Wipeout. Mit diesem Game könnt Ihr diese glorreichen Zeiten wieder aufleben lassen.

): Ja, ja – die gute, alte Zeit von Hochgeschwindigkeitsrennen und Schwerelosigkeit im Stil von Spielen wie F-Zero oder Wipeout. Mit diesem Game könnt Ihr diese glorreichen Zeiten wieder aufleben lassen. Fastar VIP ( EUR 0,99 ): Hier ist es zur Abwechslung mal eine Fee, deren Skills Ihr verbessern müsst. Spiel mit sehr niedlicher Grafik.

): Hier ist es zur Abwechslung mal eine Fee, deren Skills Ihr verbessern müsst. Spiel mit sehr niedlicher Grafik. The House ( EUR 0,59 ): Das Spiel zockt Ihr lieber nicht nachts im Dunkeln. In der Hütte wimmelt es von Monstern und natürlich seid Ihr diejenigen, die das zweifelhafte Vergnügen haben, sich in diesem First-Person-Horror-Game in einen wahren Alptraum zu stürzen.

Kostenlose iOS Apps & Spiele

Kostenlose Apps für iOS

Jotalicious ( EUR 2,29 ): Organisiert Eure Einkaufsliste auf visuelle Weise, so dass Ihr die dringendsten Artikel priorisieren können. Mit der App könnt Ihr sogar Listen mit Rezeptzutaten ergänzen, Artikel per Sprachbefehl hinzufügen oder Eure Einkaufsliste exportieren und teilen.

): Organisiert Eure Einkaufsliste auf visuelle Weise, so dass Ihr die dringendsten Artikel priorisieren können. Mit der App könnt Ihr sogar Listen mit Rezeptzutaten ergänzen, Artikel per Sprachbefehl hinzufügen oder Eure Einkaufsliste exportieren und teilen. Scan Pro Elite ( EUR 1,09 ): Scannt Dokumente, Quittungen, Notizen und mehr mit Eurer iPhone-Kamera.

): Scannt Dokumente, Quittungen, Notizen und mehr mit Eurer iPhone-Kamera. Pixelizator ( EUR 2,29 ): Verleiht Euren Fotos einen Retro-Touch, indem Ihr Bilder verpixelt – oder nur Teile eines Bildes, um Details zu verbergen, die andere lieber nicht sehen sollten.

): Verleiht Euren Fotos einen Retro-Touch, indem Ihr Bilder verpixelt – oder nur Teile eines Bildes, um Details zu verbergen, die andere lieber nicht sehen sollten. Walker: Schrittzähler & Aktivität ( EUR 1,09 ): Erfasst Eure tägliche Schrittzahl auf eine andere Art und Weise. Verfolgt Eure Fortschritte mithilfe von Diagrammen und Widgets.

): Erfasst Eure tägliche Schrittzahl auf eine andere Art und Weise. Verfolgt Eure Fortschritte mithilfe von Diagrammen und Widgets. PXL - Mosaik-Kunst ( EUR 2,29 ): Einfache Anwendung, um Euren Fotos einen Mosaikeffekt zu verpassen.

): Einfache Anwendung, um Euren Fotos einen Mosaikeffekt zu verpassen. iWoman ( EUR 2,29 ): Diese App für Frauen will bei der Überwachung des Menstruationszyklus und der Familienplanung helfen. Ben hat Euch letzte Woche bereits iWoman in einem separaten Beitrag vorgestellt.

): Diese App für Frauen will bei der Überwachung des Menstruationszyklus und der Familienplanung helfen. Ben hat Euch letzte Woche bereits iWoman in einem separaten Beitrag vorgestellt. 720s: Digitale OBD-II-Messgeräte ( EUR 1,09 ): Diese App gewährt Euch in Echtzeit Zugriff auf die wichtigsten Telemetriedaten Eures Fahrzeugs. Erforderlich ist dafür ein im Fahrzeug installierter OBD-II-Wi-Fi-Adapter.

): Diese App gewährt Euch in Echtzeit Zugriff auf die wichtigsten Telemetriedaten Eures Fahrzeugs. Erforderlich ist dafür ein im Fahrzeug installierter OBD-II-Wi-Fi-Adapter. Engelszahlen Numerologie ( EUR 2,29 ): Ich weiß nicht viel über Numerologie, aber diese App verspricht, Euch zu helfen, die Kombinationen und Sequenzen zu verstehen, die sich in unserem täglichen Leben wiederholen.

Kostenlose Spiele für iOS

Mage Chess ( EUR 1,09 ): Eine neue Variante des traditionellen Schachs, mit alternativen Layouts, Aufrufen und Sonderregeln.

): Eine neue Variante des traditionellen Schachs, mit alternativen Layouts, Aufrufen und Sonderregeln. ReFactory: Fabriksimulator ( EUR 4,49 ): Kümmert Euch um einen fremden Planeten, indem Ihr Technologien entwickelt und Fabriken baut.

): Kümmert Euch um einen fremden Planeten, indem Ihr Technologien entwickelt und Fabriken baut. Klede ( EUR 3,49 ): Spielen Eure Augen noch ordentlich mit? Das könnt Ihr in diesem Spiel herausfinden, bei dem es darum geht, die Farbe zu erkennen, die ein wenig von den anderen abweicht.

): Spielen Eure Augen noch ordentlich mit? Das könnt Ihr in diesem Spiel herausfinden, bei dem es darum geht, die Farbe zu erkennen, die ein wenig von den anderen abweicht. cat&line ( EUR 2,29 ): Die Spielbeschreibung ist bizarr und klingt wie etwas aus dem Google Translator: "Ich lasse eine Katze auf einer Linie laufen, die ich selbst gemalt hab."

): Die Spielbeschreibung ist bizarr und klingt wie etwas aus dem Google Translator: "Ich lasse eine Katze auf einer Linie laufen, die ich selbst gemalt hab." Color Tap ( EUR 2,29 ): Hier haben wir es mit einem dieser Erwachsenen-Malbücher zu tun, natürlich in digitaler Form. Nehmt mit dieser App Euer Hobby mit, wo immer Ihr seid. Ihr färbt hier Illustrationen verschiedener Kategorien ein.

): Hier haben wir es mit einem dieser Erwachsenen-Malbücher zu tun, natürlich in digitaler Form. Nehmt mit dieser App Euer Hobby mit, wo immer Ihr seid. Ihr färbt hier Illustrationen verschiedener Kategorien ein. Lindabu ( EUR 6,99 ): Noch einmal empfehlen wir Euch dieses Game, in dem Ihr eine YouTube- oder Influencer:innen-Karriere anpeilen könnt.

): Noch einmal empfehlen wir Euch dieses Game, in dem Ihr eine YouTube- oder Influencer:innen-Karriere anpeilen könnt. Elloveo ( EUR 5,49) : In diesem Lernspiel könnt Ihr mehr über Elektrizität und Magnetismus erfahren. Das Wissenschaftsspiel richtet sich dabei sowohl an Kids als auch an Erwachsene.

Das war's für heute. Denkt daran, dass wir am Freitag eine weitere Liste mit kostenlosen Apps für Eure Handys oder Tablets raushauen. Folgt NextPit auf auf Facebook, Twitter und auf Telegram, damit Ihr bloß nichts verpasst!