Diese eigentlich kostenpflichtigen Apps für iOS & Android sind aktuell kostenlos

Eine neue Woche und eine neue Liste von Apps und Spielen für Android und iOS, die für eine begrenzte Zeit im Apple App Store und Google Play Store kostenlos sind. Verschwendet also keine Zeit und spart etwas Geld, indem Ihr Euch diese Anwendungen aufs Handy schaufelt.

Unser Team aktualisiert die Listen jede Woche. Wenn Ihr diesen Artikel aber erst einen Tag nach der Veröffentlichung lest, kann es sein, dass einige Apps ihren Status in den Stores von kostenlos wieder zu kostenpflichtig geändert haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren alle aufgeführten Apps kostenlos für Android und iOS verfügbar. Kennt Ihr irgendwelche Apps, die ebenfalls derzeit kostenlos und erwähnenswert sind, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen.

Ein Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, aber die App oder das Spiel gerade nicht verwenden möchtet, installiert Euch die App trotzdem und entfernt sie dann direkt wieder vom Gerät. Auf diese Weise wird der Dienst in Eure App-Bibliothek integriert und Ihr könnt ihn in Zukunft kostenlos installieren, wenn Ihr ihn benötigt.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Kostenlose Android-Apps im Google Play Store

HD-Sprachrekorder pro (2,49 €): Wie wäre es mit einem Sprachrekorder, einfach zu bedienen und mit einer minimalistischen Oberfläche? Die Bewertung der App im Store ist gemischt, aber sie ist kostenlos, also warum nicht mal ausprobieren? Diese App wurde von der NextPit France-Community empfohlen.

Digital Dashboard GPS Pro ( 0,89 € ) Braucht Ihr – vielleicht fürs Fahrrad – einen Tachometer, werdet Ihr hier derzeit kostenlos fündig.

Einheitenumrechner Pro (0,79 €): Ich koche gerne und die Rezepte kommen meist aus anderen Ländern und verwenden andere Maßeinheiten, als wir sie in Brasilien haben. Daher entschied ich mich, immer ein Hilfsmittel in der Tasche zu haben. Diese App kann auch Euch treue Dienste leisten, wenn Ihr mal Einheiten umrechnen müsst.

X-Starter (1,99 €) : Dieser Launcher hat es hierher geschafft, weil er – natürlich – kostenlos ist, aber auch, weil er stark an Googles Nexus UI erinnert. Es ist ein Tipp für Nostalgiker.

Sudoku Pro (2,40 €): Wollt Ihr die Zeit totschlagen und Euer Gehirn trainieren? Dafür ist ein klassisches Sudoku da.

Wollt Ihr die Zeit totschlagen und Euer Gehirn trainieren? Dafür ist ein klassisches Sudoku da. GIN Icon Pack (0,89 €): Diese App ist für diejenigen, die der Handy-UI-Routine entfliehen wollen. Ich gebe zu, dass es nicht mein Stil ist, aber andere Leute werden vielleicht es mögen, oder?

Kostenlose Android-Games im Google Play Store

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

247 Todo - Daily Task Manager (10,99 €) : Wenn Ihr Hilfe bei der Organisation der täglichen Aufgaben benötigt, ist dies eine gute Option und nicht zuletzt spart Ihr hier gerade einen hübschen Batzen Geld.

247 Todo - Daily Task Manager (10,99 €) : Wenn Ihr Hilfe bei der Organisation der täglichen Aufgaben benötigt, ist dies eine gute Option und nicht zuletzt spart Ihr hier gerade einen hübschen Batzen Geld.
Mirror für Samsung Smart TV (5,49 €) : In Zeiten des Home-Office ist jede Anwendung zur Bildschirmspiegelung auf dieser Liste willkommen, und zwar in diesem Fall für diejenigen, die einen Samsung-Fernseher besitzen. Damit könnt Ihr Filme, Fotos und iPhone-Apps direkt auf den Fernseher streamen.

Videoschnitt - Clip Video (3,49 €): Wie wäre es mit einem Videoschnitt-Tool, das einfach zu bedienen ist? Offenbar ist es eine gute Option, wenn Ihr lange Videos schneiden möchten.

Epica 2 Pro - Monster Kamera (1,09 €) : Dieser Vorschlag ist für die ganze Familie, denn es macht super viel Spaß: Ihr könnt verschiedene Masken und Effekte auf Fotos anwenden, um sie mit Euren Freunden direkt auf dem iPhone zu teilen. Die kostenpflichtige Version, die heute kostenlos ist, hat keine Werbung oder Wasserzeichen.

AirDisk Pro (2,29 €) : Diese App ist nicht die hübscheste, das gebe ich zu, aber sie ermöglicht es Euch, Dateien auf Eurem iPhone, iPad oder iPod touch zu speichern, anzuzeigen und zu verwalten. Außerdem könnt Ihr Euch von jedem Mac oder PC aus über Wi-Fi mit AirDisk Pro verbinden und Dateien durch Ziehen und Ablegen direkt aus dem Finder oder Windows Explorer übertragen.

Lomograph BW - Vintage Filters ( 1,09 € ): wie der Name schon sagt, simuliert diese App eine Lomo-Kamera und verleiht Fotos einen klassischen Look. Muss ich noch mehr sagen? Es scheint mir, dass sich die App quasi von selbst verkauft, oder?

Midori (10,99 €): Ein Japanisch-Wörterbuch, das Ihr Euer Eigen nennen könnt! Egal, ob Ihr eine neue Sprache lernen wollt oder einfach nur neue Wörter ausprobieren möchtet: Sonst für knapp 11 Euro angeboten ist Midori aktuell kostenlos – erzählt allen davon!

MemoCam (2,29 €) : Eine Anwendung, mit der Ihr Dokumente, einschließlich Manuskripte (über OCR), scannen könnt.

DrumToolz ( 1,09€ ): Dies ist ein Klassiker auf unserer Liste und wird hier in der Liste bleiben, bis er wieder bezahlt werden muss! Ich bin ein Fan von Musikinstrumenten und Schlagzeug spielen ist ein Traum. Wenn Euch auch der Drum-Sound gefällt, wie wäre es dann, wenn Ihr einfach versucht, mit der App komponieren zu lernen?

KinoGlitch Pro ( 5,49€ ): Mit KinoGlitch gibt es eine App zur Videobearbeitung kostenlos. Die App ist zwar noch unbekannt, als Umsonst-Version ist sie aber sicher einen Versuch wert.

Thunderspace Regen und Schlafen (3,49 €) : Wenn Ihr die Ruhe zum Schlafen finden müsst, ist das ein Dienst, den ich empfehlen kann. Wenn Regen- und Sturmgeräusche auch Euch beruhigen, ist dies definitiv ein interessanter Download.

Sleep Mindful Hypnosis (5,49 €) : Ich habe ein paar Hypnose-Apps, aber darüber brauchen wir an dieser Stelle nicht diskutieren. Ich empfehle Euch diese App, weil sie Euch dabei helfen könnte, besser zu schlafen. Persönlich benutze ich HypnoBox, aber ich werde diese auch testen, was ist mit Euch?

: Ich habe ein paar Hypnose-Apps, aber darüber brauchen wir an dieser Stelle nicht diskutieren. Ich empfehle Euch diese App, weil sie Euch dabei helfen könnte, besser zu schlafen. Persönlich benutze ich HypnoBox, aber ich werde diese auch testen, was ist mit Euch? AR WiFi Analyzer (5,49 €) : Ich weiß nicht, ob diese App funktioniert, aber ich habe sie einfach mal heruntergeladen. AR WiFi Map Scanner verspricht, die Qualität der WiFi-Verbindung zuhause mithilfe von Augmented-Reality-Technologie zu analysieren. Wenn das was taugt, verspreche ich Euch eine Rezension. Lasst mich auch wissen, was Ihr von der App haltet, wenn Ihr sie Euch installiert habt.

Kostenlose iOS-Games im Apple App Store

StoryToys' Geisterhaus (2,29 €) : StoryToys' Geisterhaus ist ein Spiel, das makabre Szenarien und mysteriöse Aktivitäten beinhaltet. Es sieht nach einem lustigen Zeitvertreib aus und ist gut gestaltet.

StoryToys' Geisterhaus (2,29 €) : StoryToys' Geisterhaus ist ein Spiel, das makabre Szenarien und mysteriöse Aktivitäten beinhaltet. Es sieht nach einem lustigen Zeitvertreib aus und ist gut gestaltet.
Office Story (4,49 €) : Dieses Spiel ist für diejenigen, die einen unternehmerischen Geist haben. Office Story ist ein Simulationsspiel für Softwareunternehmen, in dem Ihr Euer eigenes Geschäftsimperium aufbauen und Büros auf der ganzen Welt verteilen könnt!

StoryToys' Dschungelbuch (2,29 €) : Dieses Spiel ist sehr niedlich und gleichzeitig ein Klassiker. Basierend auf dem klassischen Abenteuer von Rudyard Kipling, spielt Ihr Mowgli, den Wolfsjungen, und erkundet den Dschungel mit verschiedenen Tieren und einem Feind: dem Tiger Shere Khan.

The Complex (6,99 €) : Auf diese App wurde ich aufmerksam, weil sie interaktiv ist. Nach einem großen Angriff mit biologischen Waffen in London befinden sich zwei Wissenschaftler in einem versiegelten Labor, in dem die Zeit und die Luft knapp werden. Das Coole daran ist, dass Ihr Eure eigene Zeitlinie aufbaut, indem Ihr Eure eigenen Entscheidungen im Spiel trefft.

Finding (2,29 €) : Ein Kind findet eine Blume – damit beginnt die Reise. Dieses Spiel verspricht schöne Landschaften und kleine Überraschungen am Ende der Levels in Form von Hintergrundbildern für Euer Smartphone. Da wir nur wenige Bewertungen im Shop haben, ist es schwierig zu sagen, ob es wirklich gut ist, aber immerhin hat es 100% Zustimmung erhalten.

Bubble Tower 2 (2,29 €) : Hier haben wir ein Spiel, das Eure Konzentration erfordert. Baut unmögliche Türme und trainiert Euer logisches Denken.

: Hier haben wir ein Spiel, das Eure Konzentration erfordert. Baut unmögliche Türme und trainiert Euer logisches Denken. Jump'N'Shoot-Attack (2,29 €): Ein Retro-Spiel mit 16 Stages, in denen Ihr durch Springen und Schießen auf Gegner interagiert, um zum Ende zu gelangen. Die Figur Louise Lightfoot führt Euch durch die Mission, den Präsidenten der Erde zu retten und gegen Weltraummutanten, bekannt als Xatharr, zu kämpfen. Klingt nach Spaß, oder?

Moonlight-Express (2,29 €) : Dieses Spiel ist wegen der schönen Grafik in unserer Liste gelandet. Mit einem einfachen Gameplay bietet der Moonlight Express ein Abenteuer in luftiger Höhe. Genießt, dass dieses Spiel kostenlos ist und ladet es am besten noch heute aufs iPhone.

So, das war die Liste der Woche! Bedenkt, dass alle diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass, wenn Ihr diesen Artikel nach dem Datum der Veröffentlichung lesen, einige Produkte bereits wieder in der kostenpflichtigen Version verfügbar sind.

So oder so hauen wir dienstags und am Wochenende stets neue Angebote raus für Euch. Habt Ihr einen Fehler gefunden, eine Anwendung ist nicht mehr gratis oder Ihr habt eine App-Empfehlung für uns? Dann schreibt uns eine Nachricht oder hinterlasst unten einen Kommentar.