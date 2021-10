Gratis für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit kostenlos

Wie jede Woche bietet Euch NextPit auch heute wieder eine Auswahl an Apps und Spielen für iOS und Android. Normalerweise sind diese kostenpflichtig, kurzzeitig könnt Ihr sie aber kostenlos downloaden. Verliert also keine Zeit!

Ihr wisst, wie es läuft: Wir schauen uns im Netz um nach Premium-Apps, die es im Rahmen von Promo-Aktionen für kurze Zeit kostenlos gibt. Bestenfalls stürzt Ihr Euch dann direkt heute am Samstag drauf, denn oft sind die Apps und Spiele ruckzuck wieder kostenpflichtig. Solltet ihr in dieser Liste über eine solche Anwendung stolpern, an der wieder das Preisschild prangt, dann sagt uns bitte in den Comments Bescheid.

Wir lassen einige der Apps ein wenig länger in der Liste, wenn sie länger kostenfrei bleiben. Auf diese Weise profitieren auch diejenigen in unserer NextPit-Community, die den letzten Artikel verpasst haben. Wenn Ihr in Eigenregie nach kostenlosen Premium-Apps fahnden wollt – kein Problem, denn dank Antoines Anleitung zum Aufspüren kostenloser Apps könnt Ihr das Netz selbst nach App-Schätzen abgrasen.

Ein Tipp, bevor's losgeht: Ihr habt eine interessante App gefunden, für die Ihr aktuell keine Verwendung habt? Ladet sie dennoch aufs Smartphone und löscht sie danach sofort wieder. Sie gilt dann trotzdem als "gekauft" und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Android-Apps und Spiele

Kostenlose Android-Apps

Kostenlose Android-Spiele

ACE Academy (9,99 €) : Bei diesem Spiel handelt es sich um eine visuelle Novelle, in deren Mittelpunkt eine Komödie, das Erwachsenwerden und Elemente von Science-Fiction und Romantik stehen.

: Bei diesem Spiel handelt es sich um eine visuelle Novelle, in deren Mittelpunkt eine Komödie, das Erwachsenwerden und Elemente von Science-Fiction und Romantik stehen. Dungeon Corporation P (1,79 €) : Ein RPG mit interessantem Gameplay, in dem Ihr Euren Helden trainieren und mit zahlreichen Gegenständen ausstatten müsst.

: Ein RPG mit interessantem Gameplay, in dem Ihr Euren Helden trainieren und mit zahlreichen Gegenständen ausstatten müsst. Terry's Halloween (2,39 €) : Ein Spiel, passend zu Halloween – für alle Altersgruppen und Familien. Taucht mit Terry in die Halloween-Nacht ein und entdeckt eines der fünf angebotenen Spiele.

: Ein Spiel, passend zu Halloween – für alle Altersgruppen und Familien. Taucht mit Terry in die Halloween-Nacht ein und entdeckt eines der fünf angebotenen Spiele. Live or Die: Zombie Survival Pro (1,19 € ) : Stürzt Euch in eine apokalyptischen Welt, erfüllt Quests und verdient Euch fantastische Belohnungen.

) Stürzt Euch in eine apokalyptischen Welt, erfüllt Quests und verdient Euch fantastische Belohnungen. Bottle breaker 3D (214,99 €) : Lahmes Spiel mit zuletzt immer mieseren Bewertungen: Machen wir uns nichts vor – ohne diesen absurden Preis wäre das Spiel nie in dieser Liste gelandet!

: Lahmes Spiel mit zuletzt immer mieseren Bewertungen: Machen wir uns nichts vor – ohne diesen absurden Preis wäre das Spiel nie in dieser Liste gelandet! Merge Number Puzzle (3,29 € ): Ein Zahlenpuzzle mit einem gut durchdachten und herausfordernden Gameplay.

): Ein Zahlenpuzzle mit einem gut durchdachten und herausfordernden Gameplay. MR RACER (4,99 €) : Ein Autorennspiel, das ein extremes Multiplayer-Rennerlebnis bietet. Fahre mit Freunden in tollen Autos mit hoher Geschwindigkeit um die Wette, um den Verkehr zu überholen.

Kostenlose iOS-Apps und -Spiele

Kostenlose iOS-Apps

Backpack Studio ( 5,49 € ): Umfangreiche und gut bewertete (4,8 Sterne) App zum Aufnehmen, Mixen und Mastern von Audioaufnahmen für Podcasts oder Radio.

): Umfangreiche und gut bewertete (4,8 Sterne) App zum Aufnehmen, Mixen und Mastern von Audioaufnahmen für Podcasts oder Radio. SnakeSnap! (3,49 €) : Eine App, die unbekannte Schlangen anhand eines Fotos identifiziert. Gleichzeitig liefert sie Euch Informationen über den Nutzen und die Vorteile dieser Tiere für unser Ökosystem.

: Eine App, die unbekannte Schlangen anhand eines Fotos identifiziert. Gleichzeitig liefert sie Euch Informationen über den Nutzen und die Vorteile dieser Tiere für unser Ökosystem. Lock Notes Pro (5,49 €) : Haltet Eure wertvollsten Notizen privat und geheim, indem Ihr sie mit einem Code vor neugierigen Blicken schützt.

: Haltet Eure wertvollsten Notizen privat und geheim, indem Ihr sie mit einem Code vor neugierigen Blicken schützt. Check my Device (1,09 €) : Empfohlen für Leute, die gebrauchte iPhones/iPads von Freunden oder Fremden kaufen, könnt Ihr mit dieser Anwendung überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Empfohlen für Leute, die gebrauchte iPhones/iPads von Freunden oder Fremden kaufen, könnt Ihr mit dieser Anwendung überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. LogoMe art photo editor (1,09 €) : Diese Anwendung ermöglicht die einfache Erstellung von Silhouetten-Fotos mithilfe vieler Masken. Es gibt viele Scherenschnittvorlagen, so dass Ihr unzählige Variationen anfertigen könnt.

Kostenlose iOS-Spiele

Was haltet Ihr von unserer heutigen Auswahl an App-Perlen? Habt weitere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Dann teilt uns Eure Tipps gerne in den Kommentaren mit.