Kostenlose Apps für Android und iOS: Mit diesen Downloads spart Ihr 50€

Welche Apps gibt's aktuell für iOS und Android kostenlos? Als regelmäßige NextPit-Leser kennt Ihr unsere Auswahl an Gratis-Anwendungen sicherlich bereits, die wir jeden Samstag zusammenstellen. In dieser Woche summiert sich die Ersparnis aller Freebies auf fast 50 Euro.

Mit kostenlosen Apps könnt Ihr Euer Handy um spannende Mobile Games oder sogar um Funktionen erweitern, ohne dabei einen Cent ausgeben zu müssen. Allerdings werdet Ihr in vielen dieser Anwendungen von Werbeeinblendungen geplagt oder bekommt nur einen Teil der Funktionen freigeschaltet. Aus diesem Grund sammel ich für Euch einmal in der Woche kostenpflichtige Apps, die für einen gewissen Zeitraum umsonst sind.

Diese Gratis-Apps trage ich aus Apps wie "AppsFree" oder aus der Deal-Community MyDealz zusammen. Habt IHr weitere Tipps für mich, könnt Ihr diese natürlich in den Kommentaren oder in unserem Forum posten. Wollt Ihr mich bei der Suche unterstützen?

Profi-Tipp für Gratis-Apps: Erweckt eine App Euer Interesse und Ihr könnt sie aktuell noch nicht gebrauchen? Dann ladet sie trotzdem kurz auf Euer Handy und deinstalliert sie anschließend. Da die App sich nun in der Liste Eurer Apps befindet könnt Ihr sie auch in Zukunft gratis herunterladen.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

QR / Barcode-Scanner PRO ( 2,29€ ): Hier gibt's einen von Werbung befreiten QR-Code-Scanner. Gefällt Euch die Nutzung über die native Kamera-App nicht, solltet Ihr die Anwendung mal ausprobieren.

): Hier gibt's einen von Werbung befreiten QR-Code-Scanner. Gefällt Euch die Nutzung über die native Kamera-App nicht, solltet Ihr die Anwendung mal ausprobieren. Intergalaktischer Raum Virtual Reality Achterbahn ( 1,99€ ): Hier gibt's eine virtuelle Achterbahnfahrt! Der Clou bei der Sache: Die App ist kompatibel zu Google Cardboard und zaubert Euch somit in eine VR-Welt.

): Hier gibt's eine virtuelle Achterbahnfahrt! Der Clou bei der Sache: Die App ist kompatibel zu Google Cardboard und zaubert Euch somit in eine VR-Welt. Hexadark - Hexa Icon Pack ( 0,99€ ): Mit diesem Icon-Pack könnt Ihr die Symbole in Eurem Betriebssystem verändern. Der neue Look ist minimalistisch und ziemlich schick!

): Mit diesem Icon-Pack könnt Ihr die Symbole in Eurem Betriebssystem verändern. Der neue Look ist minimalistisch und ziemlich schick! Minka Dark - Icon Pack ( 0,99€ ): Noch ein Icon-Pack, das ein wenig bunter ist, als Hexadark.

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

A Tale of Little Berry Forest ( 0,89€ ): Ein kurzes Adventure, für die ein Märchen in Ölkreide gemalt wurde. Sieht klasse aus, ist allerdings nur auf Englisch verfügbar.

): Ein kurzes Adventure, für die ein Märchen in Ölkreide gemalt wurde. Sieht klasse aus, ist allerdings nur auf Englisch verfügbar. Brain Card Game - Boymate10 4P ( 2,18€ ): Ein Knobel-Spiel mit 3,9 Sternen im Google Play Store. Die Grafik sieht allerdings nicht mehr ganz so zeitgemäß aus.

): Ein Knobel-Spiel mit 3,9 Sternen im Google Play Store. Die Grafik sieht allerdings nicht mehr ganz so zeitgemäß aus. Sudoku Meister ( 2,69€ ): Ein werbefreies Sudoku-Spiel, das mit 4,7 Sternen im Play Store bewertet wurde. Unter anderem werden die vielen Rätsel in unterschiedlichen Schwierigkeiten gelobt.

): Ein werbefreies Sudoku-Spiel, das mit 4,7 Sternen im Play Store bewertet wurde. Unter anderem werden die vielen Rätsel in unterschiedlichen Schwierigkeiten gelobt. Portal Dogs ( 4,19€ ): In diesem Mobile Game seid Ihr der König aller Hunde und müsst Eure Artgenossen einsammeln, um sie zu retten.

): In diesem Mobile Game seid Ihr der König aller Hunde und müsst Eure Artgenossen einsammeln, um sie zu retten. Nova Galaxy ( 0,89€ ): Hier holt Ihr Euch ein Tower-Defense-Spiel mit Weltraum-Thematik. Auch hier gibt's leider nur eine englische Sprachausgabe.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Memorize German ( 5,49€ ): Lest Ihr diesen Artikel und sprecht nicht fließend Deutsch, könnt Ihr Eure Vokabel-Kenntnisse mit dieser App ein wenig aufbessern.

): Lest Ihr diesen Artikel und sprecht nicht fließend Deutsch, könnt Ihr Eure Vokabel-Kenntnisse mit dieser App ein wenig aufbessern. Python 3 ( 0,99€ ): Mit dieser kostenlosen App könnt Ihr die Programmiersprache Python 3 lernen. Gleichzeitig ist auch eine IDE, also eine Entwicklungsumgebung, enthalten.

): Mit dieser kostenlosen App könnt Ihr die Programmiersprache Python 3 lernen. Gleichzeitig ist auch eine IDE, also eine Entwicklungsumgebung, enthalten. Lightsynth ( 2,29€ ): Eine Kamera-App, die einen neuartigen HDR-Algorithmus namens "Adaptive Dynamic Range" bietet. Die Bewertungen sind ganz positiv, nur soll die Berechnung etwas lange dauern.

): Eine Kamera-App, die einen neuartigen HDR-Algorithmus namens "Adaptive Dynamic Range" bietet. Die Bewertungen sind ganz positiv, nur soll die Berechnung etwas lange dauern. MemoCam ( 2,29€ ): Mit MemoCam könnt Ihr Schriften und Symbole mit der Kamera Eures iPhones scannen. Anschließend könnt Ihr die gescannten Daten direkt verarbeiten und beispielsweise Währungen umrechnen.

): Mit MemoCam könnt Ihr Schriften und Symbole mit der Kamera Eures iPhones scannen. Anschließend könnt Ihr die gescannten Daten direkt verarbeiten und beispielsweise Währungen umrechnen. Hollycool - Pro Video Editing ( 2,29€ ): Die iMovie-Alternative "Hollycool" ist auch in dieser Woche noch kostenlos. Es handelt sich also um einen Video-Editor für iPhone und iPad.

): Die iMovie-Alternative "Hollycool" ist auch in dieser Woche noch kostenlos. Es handelt sich also um einen Video-Editor für iPhone und iPad. Looking 4 Cache ( 4,49€ ): Auch "Looking 4 Cache" ist noch immer umsonst. Damit könnt Ihr nicht etwa den Cache Eurer Apps löschen (höhö), es handelt sich um eine Geocaching-App – eine super Lockdown-Aktivität, wenn Ihr mich fragt

): Auch "Looking 4 Cache" ist noch immer umsonst. Damit könnt Ihr nicht etwa den Cache Eurer Apps löschen (höhö), es handelt sich um eine Geocaching-App – eine super Lockdown-Aktivität, wenn Ihr mich fragt DrumToolz ( 1,09€ ): Verfolgt Ihr die kostenlosen Apps jede Woche, kennt Ihr auch schon "DrumToolz". Das Tool für Drummer war auch letzte Woche schon kostenlos.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Neo Monsters ( 0,99€ ): Ein Pokémon-Klon, der laut Kommentaren im AppStore wirklich gut ist! Dabei könnt Ihr über 2.000 Monster fangen und sogar in PvP-Kämpfen gegeneinander antreten.

): Ein Pokémon-Klon, der laut Kommentaren im AppStore wirklich gut ist! Dabei könnt Ihr über 2.000 Monster fangen und sogar in PvP-Kämpfen gegeneinander antreten. 8-bit Console Tank ( 6,99€ ): Ein klassisches 8-Bit-Spiel für Euer iPhone oder iPad!

So, nun solltet Ihr mit neuen Apps zumindest über das Wochenende kommen. Findet Ihr dabei neue Gratis-App, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich nehme sie in diesen Artikel mit auf. Selbiges gilt, falls eine der App nicht mehr umsonst ist.