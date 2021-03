Kostenlose Apps für Android & iOS: Mit diesen Gratis-Apps spart ihr 85 Euro!

Wer kann zu kostenlosen Apps schon sein sagen? Goldrichtig, niemand – und aus diesem Grund fassen wir Euch jeden Samstag aufs neue Gratis-Anwendungen für Android und iOS zusammen. In dieser Woche gibt es 16 Apps, die Ihr Euch aktuell umsonst auf Euer Handy holen könnt.

Schaut Ihr regelmäßig bei NextPit vorbei kennt Ihr meine Anfangspredigt wahrscheinlich schon: Wenn Ich hier über kostenlose Apps spreche, meine ich nicht WhatsApp, Facebook und Co. Stattdessen geht es nachher um zeitlich begrenzte Angebote, über die Ihr Euch eigentlich kostenpflichtige Apps für einen gewissen Zeitraum umsonst holt.

Als Quellen vertraue ich auch in dieser Woche auf die Anwendung "AppsFree" für Android und auf die Tipps der Deal-Community MyDealz. Natürlich freue ich mich auch auf Eure Hinweise zu aktuellen Umsonst-Angeboten, die Ihr mir in den Kommentaren unter diesem Artikel sowie in folgenden beiden Foren-Threads mitteilen dürft.

Noch ein Tipp: Gleich geht es schon los, kurz vorher aber noch ein Tipp: Findet Ihr eine App interessant, könnt sie aber gerade nicht gebrauchen? Dann ladet sie Euch kurz herunter und deinstalliert sie wieder. So bleibt die App in Eurem App-Speicher und kann auch in Zukunft kostenlose heruntergeladen werden.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

90X Duplicate File Remover Pro ( 5,49€ ): Die Pro-Version dieser System-App scannt Euren Handyspeicher nach Duplikaten. Mit einem Tipp könnt Ihr diese anschließend löschen und den Frühjahrsputz auf Eurem Handy erledigen!

): Die Pro-Version dieser System-App scannt Euren Handyspeicher nach Duplikaten. Mit einem Tipp könnt Ihr diese anschließend löschen und den Frühjahrsputz auf Eurem Handy erledigen! Lines Square - White Icon Pack ( 0,99€ ): Das Icon-Pack verwandelt Eure App-Symbole in schicke Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Leider ist nur eine Farbe verfügbar, die anderen Varianten sind kostenpflichtig.

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Deadly Traps Premium – Adventure of Hell ( 1,29€ ): Was gibt's denn besseres, um dem Lockdown-Alltag zu entkommen, als tatsächlich in die Hölle hinabzusteigen? Richtig, gar nix und daher lohnt sich der Download des Platformers Deadly Traps doch durchaus!

): Was gibt's denn besseres, um dem Lockdown-Alltag zu entkommen, als tatsächlich in die Hölle hinabzusteigen? Richtig, gar nix und daher lohnt sich der Download des Platformers Deadly Traps doch durchaus! Colorzzle ( 0,89€ ): Okay, jetzt alle dreimal laut: Colorzzle, Colorzzle, Colorzzle! Das war ja schon schwierig zu schreiben, dahinter steckt allerdings ein interessantes Spiel in Comic-Optik. Genauer gesagt ein Puzzle-Spiel, in dem Ihr Farben zuordnen müsst. Versteht Ihr Color und Puzzle!

): Okay, jetzt alle dreimal laut: Colorzzle, Colorzzle, Colorzzle! Das war ja schon schwierig zu schreiben, dahinter steckt allerdings ein interessantes Spiel in Comic-Optik. Genauer gesagt ein Puzzle-Spiel, in dem Ihr Farben zuordnen müsst. Versteht Ihr Color und Puzzle! Mini Play ( 0,99€ ): Dieses Japano-Spiel scheint ein Mix aus mehreren Klassikern zu sein. Auf den Screenshots konnte ich Super Mario, Pokémon und ein Puzzlespiel ausmachen. Wie gut ist das Game wirklich? Findet's heraus!

): Dieses Japano-Spiel scheint ein Mix aus mehreren Klassikern zu sein. Auf den Screenshots konnte ich Super Mario, Pokémon und ein Puzzlespiel ausmachen. Wie gut ist das Game wirklich? Findet's heraus! ShapeOminoes ( 1,49€ ): Ich meine, dieses Spiel schon einmal in den kostenlosen Apps vorgestellt zu haben. Es handelt sich um ein Puzzle-Spiel, zu dem es im PlayStore sicher viele Alternativen gibt. Da es sich um die Pro-Version handelt, ist aber zumindest keine Werbung enthalten.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Balance: Meditation & Slee‪p‬ (54,99€): Registriert Ihr Euch als Neukunde bei der Meditations-App "Balance", könnt Ihr sie ein Jahr lang kostenlos nutzen. Ein echt guter Deal, bei dem Ihr knapp 55 Euro spart.

Python 3 ( 0,99€ ): Mit dieser kostenlosen App könnt Ihr die Programmiersprache Python 3 lernen. Gleichzeitig ist auch eine IDE, also eine Entwicklungsumgebung, enthalten.

): Mit dieser kostenlosen App könnt Ihr die Programmiersprache Python 3 lernen. Gleichzeitig ist auch eine IDE, also eine Entwicklungsumgebung, enthalten. Lightsynth ( 2,29€ ): Eine Kamera-App, die einen neuartigen HDR-Algorithmus namens "Adaptive Dynamic Range" bietet. Die Bewertungen sind ganz positiv, nur soll die Berechnung etwas lange dauern.

): Eine Kamera-App, die einen neuartigen HDR-Algorithmus namens "Adaptive Dynamic Range" bietet. Die Bewertungen sind ganz positiv, nur soll die Berechnung etwas lange dauern. MemoCam ( 2,29€ ): Mit MemoCam könnt Ihr Schriften und Symbole mit der Kamera Eures iPhones scannen. Anschließend könnt Ihr die gescannten Daten direkt verarbeiten und beispielsweise Währungen umrechnen.

): Mit MemoCam könnt Ihr Schriften und Symbole mit der Kamera Eures iPhones scannen. Anschließend könnt Ihr die gescannten Daten direkt verarbeiten und beispielsweise Währungen umrechnen. Hollycool - Pro Video Editing ( 2,29€ ): Die iMovie-Alternative "Hollycool" ist auch in dieser Woche noch kostenlos. Es handelt sich also um einen Video-Editor für iPhone und iPad.

): Die iMovie-Alternative "Hollycool" ist auch in dieser Woche noch kostenlos. Es handelt sich also um einen Video-Editor für iPhone und iPad. Looking 4 Cache ( 4,49€ ): Auch "Looking 4 Cache" ist noch immer umsonst. Damit könnt Ihr nicht etwa den Cache Eurer Apps löschen (höhö), es handelt sich um eine Geocaching-App – eine super Lockdown-Aktivität, wenn Ihr mich fragt

): Auch "Looking 4 Cache" ist noch immer umsonst. Damit könnt Ihr nicht etwa den Cache Eurer Apps löschen (höhö), es handelt sich um eine Geocaching-App – eine super Lockdown-Aktivität, wenn Ihr mich fragt DrumToolz ( 1,09€ ): Verfolgt Ihr die kostenlosen Apps jede Woche, kennt Ihr auch schon "DrumToolz". Das Tool für Drummer war auch letzte Woche schon kostenlos.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Dream a Little Dream ( 0,99€ ): Dieses quitschbunte 8-Bit-Spiel hat sage und schreibe 5.0 Sterne im App Store. Von den 27 Stimmen haben also alle positiv abgestimmt.

): Dieses quitschbunte 8-Bit-Spiel hat sage und schreibe 5.0 Sterne im App Store. Von den 27 Stimmen haben also alle positiv abgestimmt. Moonlight Express ( 3,99€ ): Der Weihnachtsmann schafft es in diesem Spiel nicht, die ganzen Geschenke auszuliefern. Kein Problem, denn Ihr habt einen Lieferservice und kümmert Euch um die Auslieferung der wertvollen Waren. Das Spielprinzip ist ein One-Tap-Spiel, also ganz einfach!

So, nun solltet Ihr mit neuen Apps zumindest über das Wochenende kommen. Findet Ihr dabei neue Gratis-App, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich nehme sie in diesen Artikel mit auf. Selbiges gilt, falls eine der App nicht mehr umsonst ist.