Gratis für Android und iOS: Diese Apps sind aktuell kostenlos

Wir haben wieder kostenlose Apps für iOS und Android gefunden, die wir Euch empfehlen wollen. Bei Android wissen wir dabei in der Regel, wie lange die Anwendungen kostenlos bleiben. Bei iOS ist das nicht der Fall, so dass Ihr möglicherweise über Apps stolpern könnt, die nicht mehr gratis sind. Informiert uns in dem Fall bitte in den Kommentaren.

Wir stöbern für diese Liste in Apps wie AppsFree oder auf Seiten wie mydealz.de, um auf Apps und Mobile Games aufmerksam zu werden. Das Erstellen dieser Liste ist also kein Hexenwerk, sondern lediglich ein Service für Euch, bei dem wir die katastrophalsten Apps vorab aussieben.

Unser App-Lifehack: Ihr findet eine App grundsätzlich interessant, benötigt sie aber derzeit nicht? Bitte trotzdem herunterladen! Ihr könnt sie danach direkt wieder vom Handy löschen und jederzeit wieder kostenlos neu aufs Handy packen.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Moodreads ( 3,29 € ): Moodreads ist eine immersive Musik-App, die automatisch Musik zu Euren Büchern findet und das Leseerlebnis erheblich aufwertet! Wenn Ihr mehr wissen wollt, lest unseren Artikel zu Moodreads.

Reminder Pro ( 2,29 € ): Reminder Pro ist eine einfach zu bedienende App, die Eure Produktivität steigert, indem sie Euch zur richtigen Zeit an alles erinnert, was Ihr braucht. Ihr setzt Benachrichtigungen für Termine, Besprechungen und mehr. Außerdem bietet sie ein hilfreiches Widget, Backups und tägliche Zusammenfassungen. (In deutscher Sprache)

Contacts-Widget ( 0,69 € ): Contacts Widget ist eine App, die mit Hilfe eines Widgets Shortcuts direkt auf Euren Startbildschirm platziert. Ihr könnt diese Kontakte schnell organisieren, indem Ihr verschiedene Widget-Fenster auf Eurem Startbildschirm verwendet.

): Contacts Widget ist eine App, die mit Hilfe eines Widgets Shortcuts direkt auf Euren Startbildschirm platziert. Ihr könnt diese Kontakte schnell organisieren, indem Ihr verschiedene Widget-Fenster auf Eurem Startbildschirm verwendet. Brightness Control ( 0,69 € ): Mit Brightness Control könnt Ihr die Zeiten, in denen sich Eure Helligkeitseinstellungen ändern, fein abstimmen. Ihr könnt die Uhrzeit und den Tag einstellen sowie die automatische Helligkeitseinstellung ein- und ausschalten.

Kostenlose Android-Spiele

Warriors' Market Mayhem VIP (0 ,89 € ): Oh nein! Ein böser Drache ist erwacht und bringt Unheil über das Königreich. Während die Krieger in Scharen kommen, um ihn zu töten, müsst Ihr diese als Waffenschmied mit der besten Ausrüstung ausstatten und sie in diesem lustigen RPG in die Dungeons schicken.

Calc Fast ( 0,69 € ): Verbessert Eure Rechenfähigkeiten mit diesem Mathe-Spiel. In Calc Fast müsst Ihr so viele Fragen wie möglich in einer Minute beantworten. Das Spiel fordert Euch mit sämtlichen Grundrechenarten heraus.

Dungeon Corporation VIP (0 ,79 € ): Erklimmt den Turm des Unternehmens und tötet alle Monster. Je mehr Level Ihr abräumt, desto mehr Gegenstände bekommt Ihr.

Let the pharaoh free (0 ,89 € ): Ein beruhigendes Puzzlespiel mit über 2.000 Rätseln. Im Grunde müsst Ihr alle anderen Sarkophage verschieben, um den Sarg des Pharaos zu befreien!

G'Luck! (0 ,79 € ): Ein herausfordernder 2D-Platformer, bei dem Ihr Euch durch 27 Levels kämpfen müsst. Das Spiel kommt mit recht eindeutigem Humor und ebensolcher Grafik.

): Ein herausfordernder 2D-Platformer, bei dem Ihr Euch durch 27 Levels kämpfen müsst. Das Spiel kommt mit recht eindeutigem Humor und ebensolcher Grafik. Plurals & Practice Pro ( 1,99 € ): Mit diesem Spiel könnt Ihr Eure Englischkenntnisse testen und Singular und Plural in drei verschiedenen Modi lernen.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

AirComare ( 1,09 € ): Diese App ist für Menschen, die ihren Energieverbrauch minimieren wollen. AirCompare hilft Euch, Euer Thermostat entsprechend Euren persönlichen Bedürfnissen und unter Berücksichtigung der lokalen Wettervorhersagen richtig einzustellen.

Image Eraser ( 1,09 € ): Ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm, mit dem Ihr schnell Dinge aus Euren Bildern löschen könnt, wie z. B. unerwünschte Personen, störende Stromleitungen und Unreinheiten. Ihr könnt auch Eure alten, beschädigten Fotos reparieren oder Wasserzeichen entfernen. (In deutscher Sprache)

Mix on Pix ( 2,29 € ): Ein weiteres Bildbearbeitungsprogramm, das unseren Vorschlag oben ergänzt. Mit Mix on Pix können Ihr mit über 470 Schriftarten Zitate, Texte und mehr auf Eure Bilder schreiben.

App Secret ( 2,29 € ): Sichert wichtige Informationen auf Eurem Gerät mit App Secret. Es bietet eine breite Palette von Sperrmechanismen, um Fotos und Videos, Sprachnotizen, Notizen und Kontakte zu schützen. Und wenn jemand versucht, iauf Eure Dateien zuzugreifen, macht die App ein Foto von ihm und informiert Euch über die Attacke.

): Sichert wichtige Informationen auf Eurem Gerät mit App Secret. Es bietet eine breite Palette von Sperrmechanismen, um Fotos und Videos, Sprachnotizen, Notizen und Kontakte zu schützen. Und wenn jemand versucht, iauf Eure Dateien zuzugreifen, macht die App ein Foto von ihm und informiert Euch über die Attacke. T-Mojix Stickers ( 4,49 € ): Machet Eure Freunde sprachlos mit T-Mojix! Mit dieser App habt Ihr Zugriff auf 135 neue Emojis und Sticker, mit denen Ihr Euren Freunden auf iMessage und WhatsApp Eure Stimmung bestens mitteilen könnt. (In deutscher Sprache)

Kostenlose iOS-Spiele

Treasure Scavenger Hunt Games ( 10,99 € ): Erkundet in diesem Abenteuerspiel eine wunderschöne Welt und helft dem Helden, die Menschen des Landes vor bösen Monstern zu retten.

They're Coming-Atl ( 1,09 €) : Die Stadt Atlanta wird von allen Arten von Schrecken angegriffen! In diesem verrückten Shooter mit einer Vielzahl von Waffen und verschiedenen Charakteren müsst Ihr die Stadt säubern und endlose Wellen einzigartiger Zombies und anderer Monster bekämpfen, die alle ihre speziellen Fähigkeiten haben.

Jungle Jam - Child Friendly ( 4,29 € ): Jungle Jam ist ein Kinderspiel mit einem lustigen Xylophon, das Ihr – oder Eure Kleinen – in einer Welt voller interaktiver Elemente spielen könnt.

Attack Snacks ( 1,09 € ): Ein cartoonhafter Side-Scroller! Helft dem Gorilla Tea und seinem Drachenfreund, aus dem Zoo zu entkommen und Monster zu bekämpfen! Einfacher, rasanter Spaß!

): Ein cartoonhafter Side-Scroller! Helft dem Gorilla Tea und seinem Drachenfreund, aus dem Zoo zu entkommen und Monster zu bekämpfen! Einfacher, rasanter Spaß! Wordlito ( 1,09 € ): Wordlito ist ein Worträtselspiel wie Wordle, aber mit unendlich vielen Wörtern, die Ihr lösen könnt. Es gibt keine Tageslimits, keine Schwierigkeitseinstellungen, und es ist keine Internetverbindung erforderlich. Es ermöglicht auch einen Multiplayer-Modus für stundenlangen Rätselspaß!

Was sagt Ihr zu unserer Auswahl heute? Habt Ihr andere spannende Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Dann teilt es uns mit!