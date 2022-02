Kostenlos für Android und iOS: Diese Pro-Apps sind derzeit gratis

NEXT PIT TV

Zweimal pro Woche bekommt Ihr von uns eine ganze Liste mit kostenlosen Apps für iOS und Android. Heute gibt es die erste Rutsche, wie immer folgt Samstag der zweite Teil. Wollt Ihr zwischendurch selbst nach kostenlosen Apps stöbern, hilft Euch Antoines Ratgeber für das Finden von Gratis-Apps.

Tipp: Ladet Euch spannende Apps auch dann kostenlos herunter, wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt. Ihr könnt sie direkt wieder vom Handy kicken. Auch bei einer Neuinstallation bleiben sie für Euch kostenlos, selbst wenn im Play Store längst wieder Geld für die App verlangt wird.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Qamp Pro (0,99 €) : Ein traditioneller Musikplayer mit Unterstützung für verlustbehaftete und verlustfreie Formate, mit vielen EQ- und Steuerungseinstellungen. Wir haben diese App schon öfter empfohlen, aber sie ist immer noch einen Blick wert, wenn Euch der native Musikplayer nicht ausreicht. (in deutscher Sprache)

: Ein traditioneller Musikplayer mit Unterstützung für verlustbehaftete und verlustfreie Formate, mit vielen EQ- und Steuerungseinstellungen. Wir haben diese App schon öfter empfohlen, aber sie ist immer noch einen Blick wert, wenn Euch der native Musikplayer nicht ausreicht. (in deutscher Sprache) Dezimal zu Bruch Pro (0,50 €) : Die App macht, was der Name verspricht: Sie konvertiert Dezimalzahlen in Brüche. (in deutscher Sprache)

: Die App macht, was der Name verspricht: Sie konvertiert Dezimalzahlen in Brüche. (in deutscher Sprache) Business Calculator Pro (0,59 €) : Berechnet Gewinn, Preisspannen, Zinssätze, Mehrwertsteuer / IVA und mehr. (in deutscher Sprache)

: Berechnet Gewinn, Preisspannen, Zinssätze, Mehrwertsteuer / IVA und mehr. (in deutscher Sprache) Fake Call Simulator (1,09 €) : Erstellt gefälschte Telefonanrufbildschirme, um unangenehme Situationen zu vermeiden oder Eure Freunde hochzunehmen.

: Erstellt gefälschte Telefonanrufbildschirme, um unangenehme Situationen zu vermeiden oder Eure Freunde hochzunehmen. Mandala-Maker 360 (5,49 €) : Zeichnet komplexe und schöne Mandalas, oder verwendet die vorgeschlagenen Muster. (in deutscher Sprache)

Kostenlose Android-Spiele

Hitman Sniper (0,99 €) : Schießt mit einer Vielzahl von Waffen auf Eure Ziele. Ihr findet es weiter unten auch kostenlos für iOS. (in deutscher Sprache)

: Schießt mit einer Vielzahl von Waffen auf Eure Ziele. Ihr findet es weiter unten auch kostenlos für iOS. (in deutscher Sprache) Timing Hero (3,59 €) : Ein Spiel im Retro-Look, das von JRPGs der alten Schule inspiriert ist, zumindest was die Kampfszenen angeht. (in deutscher Sprache)

: Ein Spiel im Retro-Look, das von JRPGs der alten Schule inspiriert ist, zumindest was die Kampfszenen angeht. (in deutscher Sprache) Peppa Pig: Golden Boots (3,49 €) : Peppa Wutz spielt hier wieder die Hauptrolle in mehreren Minispielen. Auch für iOS derzeit kostenlos (siehe unten).

: Peppa Wutz spielt hier wieder die Hauptrolle in mehreren Minispielen. Auch für iOS derzeit kostenlos (siehe unten). Hills Legend (0,59 €) : Überlebt die gruseligen (und dunklen) Gänge einer Nervenheilanstalt und versucht, ihre Geheimnisse zu entdecken.

: Überlebt die gruseligen (und dunklen) Gänge einer Nervenheilanstalt und versucht, ihre Geheimnisse zu entdecken. Fastar VIP (0,99 €) : Ein niedliches Rhythmusspiel mit einem beruhigenden Soundtrack. Achtet aber bitte auf die geforderten Berechtigungen. (in deutscher Sprache)

Kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

DayCircle (1,09 €) : Minimalistische Kalender-App, mit der Ihr spezielle Erinnerungen für Geburtstage und andere besondere Daten erstellen könnt.

: Minimalistische Kalender-App, mit der Ihr spezielle Erinnerungen für Geburtstage und andere besondere Daten erstellen könnt. Snap Markup (2,29 €) : Kommentiert Bilder mit verschiedenen Pinseln, geometrischen Formen und mehr.

: Kommentiert Bilder mit verschiedenen Pinseln, geometrischen Formen und mehr. Construction Master 5 (27,99 €) : Ein Nischenrechner, der für Baustellen entwickelt wurde, mit Funktionen zur Berechnung von Bögen, Treppen und Wohnungsgrundrissen.

: Ein Nischenrechner, der für Baustellen entwickelt wurde, mit Funktionen zur Berechnung von Bögen, Treppen und Wohnungsgrundrissen. Measure Master Pro (16,99 €) : Dieser Rechner stammt von denselben Entwicklern wie das obige Tool und ist für Flächen- und Volumenmessungen optimiert.

: Dieser Rechner stammt von denselben Entwicklern wie das obige Tool und ist für Flächen- und Volumenmessungen optimiert. Tabletop RPG Dice (1,09 €) : Von 50-50 Münzwürfen bis hin zu D100: Diese App erspart Euch, beim nächsten Rollenspielabend mit einem Kilo Würfeln auflaufen zu müssen.

Kostenlose iOS-Spiele

Fill me up (2,29 €) : Ein einfaches Puzzlespiel, bei dem es darum geht, das Gitter mit den geometrischen Teilen zu füllen.

: Ein einfaches Puzzlespiel, bei dem es darum geht, das Gitter mit den geometrischen Teilen zu füllen. Hitman Sniper (1,09 €) : Plant und eliminiert Ziele aus der Ferne in der beliebten Spielreihe. (in deutscher Sprache)

: Plant und eliminiert Ziele aus der Ferne in der beliebten Spielreihe. (in deutscher Sprache) mySolar (10,99 €) : Erstellt und erweitert Euer eigenes Sonnensystem, während Ihr Ressourcen aus anderen Galaxien erbeutet.

: Erstellt und erweitert Euer eigenes Sonnensystem, während Ihr Ressourcen aus anderen Galaxien erbeutet. Peppa Pig Golden Boots (3,49 €) : Ein weiteres Peppa Pig-Spiel, das für eine begrenzte Zeit kostenlos ist und die Kinder mit einer Reihe von Minispielen ablenkt. Haben wir Euch auch ausführlich vorgestellt.

: Ein weiteres Peppa Pig-Spiel, das für eine begrenzte Zeit kostenlos ist und die Kinder mit einer Reihe von Minispielen ablenkt. Haben wir Euch auch ausführlich vorgestellt. TreeHole Adventure (1,09 €) : Ähnlich wie bei klassischen Point-and-Click-Adventures löst Ihr Rätsel und findet hoffentlich den Weg nach Hause.

Könnt Ihr mit den vorgeschlagenen Apps was anfangen? Habt Ihr selbst bessere Angebote gefunden? Ist eine der vorgeschlagenen Anwendungen wieder kostenpflichtig? All das könnt Ihr uns in den Kommentaren mitteilen!