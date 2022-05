Kostenlos für Android und iOS: Diese Pro-Apps sind derzeit gratis

Auch im Monat Mai werden wir Euch zweimal pro Woche mit kostenlosen Apps für iOS und Android versorgen. Wie Ihr wisst, geht es uns dabei nur um Apps und Games, die üblicherweise kostenpflichtig sind. Möglich ist das auch diese Woche durch Rabatt-Aktionen in den großen App-Katalogen von Google und Apple.

Vermutlich müssen wir Euch nicht mehr lang erklären, was Ihr in diesem Beitrag findet. Aber nur nochmal zur Sicherheit: Wir durchstreifen den AppStore und Google Play auf der Suche nach Downloads, für die Ihr normalerweise Geld zahlen müsst. Im Rahmen von Promo-Aktionen gibt es diese Pro-Versionen von Apps aber für wenige Tage kostenlos und genau dann landen sie in unserer Liste.

Fairerweise müssen wir dazusagen, dass wir das mithilfe von Deal-Seiten wie MyDealz oder Apps wie AppsFree bewerkstelligen. Antoine hat vor einigen Monaten sogar in einem Beitrag erklärt, wie Ihr kostenlose Apps und Spiele für iOS und Android findet.

Tipp: Ladet Euch spannende Apps auch dann herunter, wenn aktuell der Speicherplatz knapp ist, oder Ihr derzeit keine Verwendung für die Anwendung habt. Ihr könnt sie direkt wieder vom Smartphone kicken und bei Bedarf dann einfach wieder neu installieren. Einmal installiert bleiben diese Apps nämlich kostenlos.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Crypto-Helper ( 0,79 € ): Weit entfernt von einer Mining-App (oder einem Mining-App-Helfer) verschlüsselt diese kleine Anwendung Nachrichten mit einem von Euch bereitgestellten Schlüssel.

): Weit entfernt von einer Mining-App (oder einem Mining-App-Helfer) verschlüsselt diese kleine Anwendung Nachrichten mit einem von Euch bereitgestellten Schlüssel. Conversations (Jabber / XMPP) ( 3,49 € ): Ein Jabber/XMPP-Instant-Messenger-Client für Android, mit Unterstützung für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Videoanrufe und mehr.

): Ein Jabber/XMPP-Instant-Messenger-Client für Android, mit Unterstützung für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Videoanrufe und mehr. Phone Booster Pro - Force Stop ( 9,99 € ): Erzwingt nicht nur das Schließen von Apps, die sich im Hintergrund nicht richtig verhalten, sondern leert auch den Cache, um Speicherplatz freizugeben.

): Erzwingt nicht nur das Schließen von Apps, die sich im Hintergrund nicht richtig verhalten, sondern leert auch den Cache, um Speicherplatz freizugeben. Spiele-Booster GFX-Tool Fire ( 6,49 € ): Wir sind keine besonderen Fans von "Game Booster"-Apps, aber diese App hat eine durchschnittliche Bewertung von 4 Sternen nach 265 Bewertungen im Play Store.

Gratis-Games fürs Android-Handy

Word Connect PRO ( 1,99 € ): Habt Ihr das Wordle-Fieber satt, aber sucht immer noch nach Wortspielen? Dann findet im Spielfeld so viele Wörter wie möglich.

): Habt Ihr das Wordle-Fieber satt, aber sucht immer noch nach Wortspielen? Dann findet im Spielfeld so viele Wörter wie möglich. Dead Bunker 2 HD ( 0,59 € ): In Dead Bunker 2 spielt Ihr die Rolle eines Söldners, der angeheuert wurde, um Dokumente aus einem biologischen Labor zu stehlen. Was kann da schon schief gehen, richtig?

): In Dead Bunker 2 spielt Ihr die Rolle eines Söldners, der angeheuert wurde, um Dokumente aus einem biologischen Labor zu stehlen. Was kann da schon schief gehen, richtig? Münzprinzessin! ( 0,99 € ): Entflieht dem Schloss des Teufels, indem Ihr die bösen Mächte mit einer immer größer werdenden Armee von Rittern besiegt. (Auch in deutscher Sprache)

): Entflieht dem Schloss des Teufels, indem Ihr die bösen Mächte mit einer immer größer werdenden Armee von Rittern besiegt. (Auch in deutscher Sprache) Neo-Monster ( 0,50 € ): Es ist offensichtlich: Neo Monsters ist ein (weiterer) Pokémon-Klon. Fangt wilde Kreaturen und trainiert sie. Dann lasst Ihr Eure Killermaschinen gegen andere Monster antreten. (Auch in deutscher Sprache)

): Es ist offensichtlich: Neo Monsters ist ein (weiterer) Pokémon-Klon. Fangt wilde Kreaturen und trainiert sie. Dann lasst Ihr Eure Killermaschinen gegen andere Monster antreten. (Auch in deutscher Sprache) Deemo - Reborn ( 2,49 € ): Das Original-Deemo ist ein Musik- und Puzzle-Game, welches wir Euch mehrfach empfohlen haben. Das hier ist die 3D-Neuauflage. (Auch in deutscher Sprache)

): Das Original-Deemo ist ein Musik- und Puzzle-Game, welches wir Euch mehrfach empfohlen haben. Das hier ist die 3D-Neuauflage. (Auch in deutscher Sprache) Panmorphia ( 2,29 € ): [ nur noch bis Mittwoch, 04. Mai! ] Grafisch recht niedliches Geduldsspiel, bei dem Ihr viele Rätsel lösen müsst. (Auch in deutscher Sprache)

): [ ] Grafisch recht niedliches Geduldsspiel, bei dem Ihr viele Rätsel lösen müsst. (Auch in deutscher Sprache) Panmorphia Enchanted [nur noch bis Mittwoch, 04. Mai!] Fortsetzung des oben erwähnten Spiels. Gut bewertetes Point-and-Click-Abenteuer mit kniffligen Rätseln. (Auch in deutscher Sprache)

Kostenlose Apps und Mobile Games im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Syntronik ( 16,99 € ): Verwandelt Euer iPhone oder iPad in 17 klassische Musiksynthesizer mit 37 Spezialeffekten und 50 Instrumentenvoreinstellungen.

): Verwandelt Euer iPhone oder iPad in 17 klassische Musiksynthesizer mit 37 Spezialeffekten und 50 Instrumentenvoreinstellungen. Notes Writer Pro ( 8,99 € ): Schreibt, bearbeitet, formatiert und exportiert Textdokumente von Eurem mobilen Gerät aus. Anmerkungen machen, als PDF speichern, mit dem Apple Pencil bearbeiten und vieles mehr ist hiermit möglich. (Auch in deutscher Sprache)

): Schreibt, bearbeitet, formatiert und exportiert Textdokumente von Eurem mobilen Gerät aus. Anmerkungen machen, als PDF speichern, mit dem Apple Pencil bearbeiten und vieles mehr ist hiermit möglich. (Auch in deutscher Sprache) Bed Time | Large Clock ( 1,09 € ): Wie der Name schon sagt, zeigt diese App die Uhrzeit in großen Buchstaben auf dem Bildschirm an – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

): Wie der Name schon sagt, zeigt diese App die Uhrzeit in großen Buchstaben auf dem Bildschirm an – nicht mehr, aber auch nicht weniger. PhotoBot - Automatisierte Selfies ( 5,99 € ): Ihr müsst nie wieder den Bildschirm berühren (oder die Lautstärketaste drücken), um ein Selfie zu machen. Diese App nimmt nach einem voreingestellten Timer 10 Bilder in Serie auf.

): Ihr müsst nie wieder den Bildschirm berühren (oder die Lautstärketaste drücken), um ein Selfie zu machen. Diese App nimmt nach einem voreingestellten Timer 10 Bilder in Serie auf. Stablty ( 10,99 € ): Bekämpft Stress mit einer ganzen Reihe von Achtsamkeits-Tools, um den Geist zu beruhigen.

Kostenlose iOS-Spiele

Sandbox-Planet ( 6,99 € ): Baut Euer eigenes Sonnensystem mit Sternen, Planeten und schwarzen Löchern. Beobachtet dann, wie sie interagieren und wachsen (oder kollabieren).

): Baut Euer eigenes Sonnensystem mit Sternen, Planeten und schwarzen Löchern. Beobachtet dann, wie sie interagieren und wachsen (oder kollabieren). Finding ( 2,29 € ): Ein Abenteuerspiel mit minimalistischer Grafik, in dem Ihr Rätsel lösen müsst, um die Geschichte abzuschließen.

): Ein Abenteuerspiel mit minimalistischer Grafik, in dem Ihr Rätsel lösen müsst, um die Geschichte abzuschließen. Warlords Classic Strategy ( 5,99 € ): Der Amiga/PC-Klassiker in der Draufsicht, jetzt auf Eurem iOS-Gerät. Spielt auf 18 Karten mit der Möglichkeit von Multiplayer-Matches und erobert die Städte Eures Gegners! (Auch in deutscher Sprache)

): Der Amiga/PC-Klassiker in der Draufsicht, jetzt auf Eurem iOS-Gerät. Spielt auf 18 Karten mit der Möglichkeit von Multiplayer-Matches und erobert die Städte Eures Gegners! (Auch in deutscher Sprache) Match Attack ( 2,29 € ): Ein einfaches Puzzlespiel, das das klassische Match-3-Gameplay mit der fesselnden Tetris-Formel kombiniert.

): Ein einfaches Puzzlespiel, das das klassische Match-3-Gameplay mit der fesselnden Tetris-Formel kombiniert. Neo-Monster ( 1,09 € ): Dieser Pokémon- Klon ist ebenfalls kostenlos im Apple App Store erhältlich. Ihr müsst sie alle fangen – Ihr wisst schon ...

Hoffentlich war in der heutigen Auswahl Einiges für Euch dabei. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn Ihr selbst kostenlose Apps ausfindig gemacht habt. Und informiert uns gerne auch darüber, sollte in der Liste mal eine App wieder kostenpflichtig werden.