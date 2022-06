23 kostenlose Apps für iOS und Android: NextPits Gratis-Downloads

Zweimal in der Woche sammeln wir auf NextPit Apps, die Ihr vorübergehend komplett kostenlos auf Euer Handy laden könnt. Möglich machen das Rabatt-Aktionen, die es für kurze Zeit im Google Play Store und im AppStore gibt. Nutzt Ihr also ein Handy mit Android oder Apple iOS, könnt Ihr Euch in diesem Artikel einige Gratis-Apps installieren.

Die einzige Bedingung bei unseren kostenlosen Apps: die enthaltenen Anwendungen dürfen nicht immer kostenfrei sein, sondern eigentlich bares Geld kosten. Dass es dabei In-App-Käufe gibt, ist erst einmal irrelevant. Denn uns geht es um die kostenfreie Installation der App und der Versuchung, Euren Charakter im Mobile Game mit teurer Ausrüstung aufzuleveln, müsst Ihr leider selbst widerstehen.

Gleichzeitig können wir bei den Anwendungen auch nicht zu 100 Prozent garantieren, dass sie zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihr sie lest, immer noch kostenlos sind. Die Angaben der Entwickler sind in der Regel ungenau und unter iOS lässt sich die Dauer des Aktionszeitraum nicht einmal einsehen. Bitte seht uns also nach, wenn es mal eine kostenpflichtige App gibt – es ist kein Täuschungsversuch und wir würden uns freuen, wenn Ihr uns in den Kommentaren darauf hinweisen könntet.

Wollt Ihr eigene Gratis-Apps aufspüren? Hier geht's zu unserem umfassenden Leitfaden, um kostenlose Apps für Android und iOS zu finden.

Tipp: Ihr habt eine interessante App gefunden, könnt sie aber im Moment noch nicht wirklich nutzen? Installiert Euch die App trotzdem und löscht sie dann von Eurem Gerät. Auf diese Weise wird die App in Eure App-Bibliothek aufgenommen und Ihr könnt sie bei Bedarf kostenlos wieder installieren. Eine gute Möglichkeit, um keine kurzlebige Werbeaktion zu verpassen.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Kostenlose Android-Spiele

Cartoon Craft ( 1,49 € ): In diesem Strategiespiel müsst Ihr die Welt retten, indem Ihr gegen Zombies kämpft

): In diesem Strategiespiel müsst Ihr die Welt retten, indem Ihr gegen Zombies kämpft Hero Evolution SP (1,79 €) : Nehmt an intensiven Schlachten teil, indem Ihr immer mehr Krieger in einem charmanten Pixel-Art-Stil heraufbeschwört

: Nehmt an intensiven Schlachten teil, indem Ihr immer mehr Krieger in einem charmanten Pixel-Art-Stil heraufbeschwört Superhero Fruit 2 Premium ( 0 ,59 €) : Ein kostenloses Spiel, in welchem Ihr mit Robotern in Form von Früchten gegen die Dunkelheit kämpft

Ein kostenloses Spiel, in welchem Ihr mit Robotern in Form von Früchten gegen die Dunkelheit kämpft Grow Spaceship VIP (1,79 €) : Verstärkt und erweitert Eure Waffen, um eine stärkere Flotte aufzubauen, mit der Ihr in die Schlacht ziehen und feindliche Schiffe zerstören könnt

: Verstärkt und erweitert Eure Waffen, um eine stärkere Flotte aufzubauen, mit der Ihr in die Schlacht ziehen und feindliche Schiffe zerstören könnt 2048 Puzzle Game (2,19 €) : Ein Puzzlespiel, in welchem Ihr nummerierte Steine so verschieben müsst, dass sie die Summe 2048 erreichen – wer das nicht kennt, hat das Internet verschlafen!

Ein Puzzlespiel, in welchem Ihr nummerierte Steine so verschieben müsst, dass sie die Summe 2048 erreichen – wer das nicht kennt, hat das Internet verschlafen! Dungeon Corporation P (1,79 €) : Ein RPG mit interessantem Gameplay, in dem Ihr Euren Helden mit zahlreichen Gegenständen und Optionen, verschiedenen Statistiken und Fertigkeitssystemen nach Belieben füttern könnt.

: Ein RPG mit interessantem Gameplay, in dem Ihr Euren Helden mit zahlreichen Gegenständen und Optionen, verschiedenen Statistiken und Fertigkeitssystemen nach Belieben füttern könnt. Dead Bunker 2 HD (0,59 €) : Ein 3D-Shooter, in dem Ihr gegen Zombies kämpfen müsst.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Kostenlose iOS-Spiele

Poker Pop (0,99 €) : Ein Kombinationsspiel im Dominostil, bei dem Ihr Karten auf dem Spielfeld platzieren müsst, um Pokerhände zu bilden. Gleichzeitig müsst Ihr so viele Punkte wie möglich erzielen, bevor Ihr die Tafel voll habt.

: Ein Kombinationsspiel im Dominostil, bei dem Ihr Karten auf dem Spielfeld platzieren müsst, um Pokerhände zu bilden. Gleichzeitig müsst Ihr so viele Punkte wie möglich erzielen, bevor Ihr die Tafel voll habt. mySolar (9,99 €) : Spielt als Gott und erschafft ein eigenes Sonnensystem, indem Ihr Eure Traumplaneten frei konstruieren könnt.

: Spielt als Gott und erschafft ein eigenes Sonnensystem, indem Ihr Eure Traumplaneten frei konstruieren könnt. Treasure Scavenger Hunt Games (9,99 €) : Ihr müsst die Prinzessin zu ihrem Ziel führen und mit Eurem bionischen Arm einen mächtigen Stab schwingen, der Gegner besiegen kann.

: Ihr müsst die Prinzessin zu ihrem Ziel führen und mit Eurem bionischen Arm einen mächtigen Stab schwingen, der Gegner besiegen kann. Puzzle Knight's Tour (0,99 €) : Ein klassisches Schachspiel, das Fans des Genres begeistern wird.

Wie findet Ihr unsere neuste Ausgabe der kostenlosen Apps? Habt ihr eine App gefunden, die wieder kostenpflichtig war, als Ihr diesen Artikel gelesen habt? Teilt es uns bitte in den Kommentaren mit!