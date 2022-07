20 Gratis-Downloads: Kostenlose Spiele und Apps für iOS & Android

Verfolgt Ihr NextPit schon seit längerer Zeit, wisst Ihr, was Euch hier im Artikel erwartet: Im Google Play Store und im AppStore von Apple gibt es immer wieder Rabatt-Aktionen, die eigentlich kostenpflichtige Inhalte kostenlos machen. Wir suchen diese Downloads zusammen und listen sie für Euch auf. Anders als in unserer Liste der fünf besten Apps der Woche probieren wir die Inhalte aber nicht explizit aus. Seid also ein wenig achtsam bevor Ihr in eine Kostenfalle tappt – worauf Ihr bei der Suche kostenlose Apps im Internet achten müsst, erfahrt Ihr im verlinkten Artikel.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine Gratis-App für die Zukunft sichern? Dann ladet sie Euch einmal kurz herunter und löscht sie gegebenenfalls direkt wieder. Denn so wird sie der Liste Eurer gekauften Apps hinzugefügt und Ihr könnt sie in Zukunft wieder herunterladen.

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps gibt's gratis im Google Play Store

Home Workout Pro ( 1,79 € ): Komisch, ich habe diese App schon installiert, als sie letztes Mal kostenlos war – und ich bin immer noch nicht muskulöser. Irgendwann starte ich die App sicher mal!

): Komisch, ich habe diese App schon installiert, als sie letztes Mal kostenlos war – und ich bin immer noch nicht muskulöser. Irgendwann starte ich die App sicher mal! Video Gallery – HD Video Live Wallpapers (0,69 €) : Zumeist benötige ich keine Live-Wallpaper auf meinem Smartphone. Wenn Ihr da anders seid und neues Futter für den Homescreen braucht, könnte das hier Eure App sein.

Diese Spiele gibt's gratis im Google Play Store

Peppa Pig Sports Day ( 3,99 € ): Peppa-Wutz-Spielchen gehen ja auch irgendwie immer, oder? Also nicht für uns Erwachsene, aber Kids feiern Peppa natürlich frenetisch. Wie immer handelt es sich um eine Sammlung aus verschiedenen Mini-Spielen.

): Peppa-Wutz-Spielchen gehen ja auch irgendwie immer, oder? Also nicht für uns Erwachsene, aber Kids feiern Peppa natürlich frenetisch. Wie immer handelt es sich um eine Sammlung aus verschiedenen Mini-Spielen. Rogue Hearts ( 0,99 € ): Netter Dungeon-Crawler, der Euch allerdings gerne zu In-App-Käufen nötigt. Ihr könnt die Waffen, Schätze usw. aber auch regulär im Spiel abgreifen.

): Netter Dungeon-Crawler, der Euch allerdings gerne zu In-App-Käufen nötigt. Ihr könnt die Waffen, Schätze usw. aber auch regulär im Spiel abgreifen. Klocki ( 1,99 €) : Keine Zeitlimits, keine Werbung, dafür aber gechillte Musik. So lässt sich ein Puzzle-Spiel genießen, oder?

: Keine Zeitlimits, keine Werbung, dafür aber gechillte Musik. So lässt sich ein Puzzle-Spiel genießen, oder? Mr Racer (4,99 €) : Fordert Eure Freunde oder die KI in rasanten Rennen heraus. Geht zwar irgendwie nur schnöde geradeaus, macht dennoch Laune.

: Fordert Eure Freunde oder die KI in rasanten Rennen heraus. Geht zwar irgendwie nur schnöde geradeaus, macht dennoch Laune. Neo Monsters ( 0,50 €) : Monster fangen und trainieren und in Kämpfen antreten lassen – das klingt doch nach diesem einen Spiel, wie hieß es gleich nochmal?

: Monster fangen und trainieren und in Kämpfen antreten lassen – das klingt doch nach diesem einen Spiel, wie hieß es gleich nochmal? Cartoon Craft ( 1,49 € ): Echtzeit-Strategiespiel, bei dem Ihr logischerweise mal wieder die Truppen Eurer Feinde dezimieren müsst.

): Echtzeit-Strategiespiel, bei dem Ihr logischerweise mal wieder die Truppen Eurer Feinde dezimieren müsst. Cyber Fighters: Offline Game ( 1,09 € ): Action-RPG, bei dem Ihr in eine Welt direkt nach dem Ende des Dritten Weltkriegs eintaucht – im Jahr 2077! Kann offline gezockt werden, wie der Titel bereits verrät.

): Action-RPG, bei dem Ihr in eine Welt direkt nach dem Ende des Dritten Weltkriegs eintaucht – im Jahr 2077! Kann offline gezockt werden, wie der Titel bereits verrät. Superhero War Premium ( 0,59 € ):Action-RPG, bei dem Ihr Euch durch viele Levels prügelt, um Gold und Diamanten einzukassieren.

Gratis-Apps für Euer iPhone

Diese Apps gibt's gratis für iOS

Diese Games gibt's gratis für iOS

Peppa Pig Sports Day ( 3,99 € ): Die Mini-Spiele-Sammlung rund um Peppa Wutz ist auch für iOS derzeit kostenlos.

): Die Mini-Spiele-Sammlung rund um Peppa Wutz ist auch für iOS derzeit kostenlos. Johnny Bonasera 1 ( 1,99 € ): Eine Punk-Gang hat Johnny übel mitgespielt. Er sinnt jetzt nach Rache und Ihr könnt in diesem Adventure live dabei sein.

): Eine Punk-Gang hat Johnny übel mitgespielt. Er sinnt jetzt nach Rache und Ihr könnt in diesem Adventure live dabei sein. Neo Monsters ( 0,99 € ): Monster fangen und trai... ach, das hab ich oben ja bei der Android-Version schon alles geschrieben.

): Monster fangen und trai... ach, das hab ich oben ja bei der Android-Version schon alles geschrieben. Tank Battle – Mini War ( 6,99 € ): Wer NES Battle City kennt, weiß, womit wir es hier zu tun haben – einem schlichten Panzerschlacht-Spielchen.

): Wer NES Battle City kennt, weiß, womit wir es hier zu tun haben – einem schlichten Panzerschlacht-Spielchen. Rogue Hearts ( 0,99 € ): Auch für iOS gibt es diesen Dungeon-Crawler derzeit kostenlos.

Nicht ärgern, falls heute nichts für Euch dabei war (und hey, ich bin sicher, es war was für Euch dabei!) – bereits Samstag gibt es die nächste Runde mit kostenlosen Apps und Games. Solltet Ihr eine App vorfinden, für die wieder Geld verlangt wird, hinterlasst uns bitte kurz einen Kommentar. Danke!