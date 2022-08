19 kostenlose Apps für iOS und Android: Die Gratis-Downloads der Woche

Lest Ihr regelmäßig unsere Artikel, werdet Ihr unseren wöchentlichen App-Content bereits kennen. Dienstags und samstags suchen wir Euch kostenlose Apps raus und jeden Sonntag findet Ihr bei NextPit eine Auswahl der fünf besten Apps der Woche. In diesem Artikel gibt es also eine Sammlung an Rabattaktionen und Freebies im Google Play Store und im AppStore von Apple.

Wie immer der Hinweis: Wir versuchen, Euch eine größtmögliche Auswahl an Gratis-Apps und kostenlosen Mobile Games zu bieten. Seid also beim Aussuchen ein bisschen vorsichtig, ob Euch die Apps in Qualität und Funktionalität zusagen. Auch auf Mikrotransaktionen oder Werbung achten wir hier nicht – was Euch in einer App stört, kann andere Leser:innen eventuell gar nicht jucken.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine App für die Zukunft sichern, habt aber aktuell gar keine Verwendung dafür? Dann ladet sie Euch kurz auf das Handy und deinstalliert sie anschließend wieder. Dadurch könnt Ihr sie auch zukünftig wieder umsonst herunterladen.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Apps sind im Google Play Store aktuell kostenlos

90er Musik Radio ( 0,99 € ): Mögt Ihr diese werbefreie App? Genießt ein 90er-Jahre-Radio online und wählt dabei aus einer Vielzahl von Genres: Pop, Rock, Hip-Hop und mehr!

): Mögt Ihr diese werbefreie App? Genießt ein 90er-Jahre-Radio online und wählt dabei aus einer Vielzahl von Genres: Pop, Rock, Hip-Hop und mehr! alfacast x screen mirror ( 5,99 € ) : Erlebt brillante 4K-Ultra-HD-Videoqualität in einer erweiterten Version von alfacast. Teilt dabei Euren Live-Video-Stream auf mehrere Geräte gleichzeitig. Mit dieser App könnt Ihr jeden Inhalt vom Desktop aus auf sichere Weise übertragen und ansehen!

: Erlebt brillante 4K-Ultra-HD-Videoqualität in einer erweiterten Version von alfacast. Teilt dabei Euren Live-Video-Stream auf mehrere Geräte gleichzeitig. Mit dieser App könnt Ihr jeden Inhalt vom Desktop aus auf sichere Weise übertragen und ansehen! Asteroid ( 0,69 € ): Die Icons im Icon-Pack Asteroid wurden in einem frischen Design und mit leuchtenden Farben entworfen, um Euch ein neues Erlebnis mit schönen Symbolen auf deinem Smartphone-Display zu bieten. Dabei bietet es kreisförmige Icons, ultra-elegante Schriftarten und über 20 Hintergrundbilder, weitere sind in Arbeit!

Diese Mobile Games sind im Google Play Store kostenlos

iLinear ( 0,79 € ): iLinear ist ein neuartiges Spielgenre, das Euren Verstand mit einer Kombination aus Glück und Geschicklichkeit herausfordert. Es entführt Euch in eine beruhigende, einfache, farbenfrohe und faszinierende neue Welt, in der Ihr nur 3 Sekunden braucht, um mit Eurem Finger eine Linie zu ziehen, die ins Unendliche führt.

): iLinear ist ein neuartiges Spielgenre, das Euren Verstand mit einer Kombination aus Glück und Geschicklichkeit herausfordert. Es entführt Euch in eine beruhigende, einfache, farbenfrohe und faszinierende neue Welt, in der Ihr nur 3 Sekunden braucht, um mit Eurem Finger eine Linie zu ziehen, die ins Unendliche führt. Monkey Go Happy ( 0,69 € ): Ein weiteres Puzzlespiel mit mehr als 75 Leveln, die Euer Gehirn auf Trab bringen. Alle fünf Originalspiele von Monkey GO Happy wurden in einer großartigen App zusammengefasst, in der Ihr weder mit Werbung noch mit In-App-Käufen konfrontiert werdet. Mit über 30 Hüten, die Ihr Euren Affen aufsetzen könnt, und sieben verschiedenen Affen, aus denen Ihr wählen könnt, wird Euer Kind einen Riesenspaß haben! Hoffen wir nur, dass keiner von ihnen Gordy heißt! 🛸

): Ein weiteres Puzzlespiel mit mehr als 75 Leveln, die Euer Gehirn auf Trab bringen. Alle fünf Originalspiele von Monkey GO Happy wurden in einer großartigen App zusammengefasst, in der Ihr weder mit Werbung noch mit In-App-Käufen konfrontiert werdet. Mit über 30 Hüten, die Ihr Euren Affen aufsetzen könnt, und sieben verschiedenen Affen, aus denen Ihr wählen könnt, wird Euer Kind einen Riesenspaß haben! Hoffen wir nur, dass keiner von ihnen Gordy heißt! 🛸 Stickman Ghost 2: Gun Sword ( 0,59 € ): Stickman Ghost 2: Gun Sword ist das beste Offline-RPG-Spiel, das Ihr je gespielt hab! Denn es bietet eine perfekte Kombination aus Kampf- und Actionspielen. In dieser Version kehrt der berühmte Stickman zu einem attraktiveren, herausfordernden Gameplay in einer Kombination aus Stock- und Kriegsspielen zurück, in dem Ihr die Rolle eines lautlosen Killers oder eines Ninja-Superman spielt.

Stickman Ghost 2: Gun Sword ist das beste Offline-RPG-Spiel, das Ihr je gespielt hab! Denn es bietet eine perfekte Kombination aus Kampf- und Actionspielen. In dieser Version kehrt der berühmte Stickman zu einem attraktiveren, herausfordernden Gameplay in einer Kombination aus Stock- und Kriegsspielen zurück, in dem Ihr die Rolle eines lautlosen Killers oder eines Ninja-Superman spielt. Infinity Highway ( 0,89 € ) : Wolltet Ihr schon immer mal mit einem Supercar mit irrsinnigen Geschwindigkeiten über einen Highway fahren, könnt es Euch aber einfach nicht leisten? Infinity Highway hilft Euch dabei. Hier könnt Ihr an aufregenden Rennen auf dem Highway teilnehmen. Es gibt zunächst drei beliebte Modelle, aus denen Ihr wählen könnt, und verschiedene Level, um Eure virtuelle Fahrt zu genießen.

: Wolltet Ihr schon immer mal mit einem Supercar mit irrsinnigen Geschwindigkeiten über einen Highway fahren, könnt es Euch aber einfach nicht leisten? Infinity Highway hilft Euch dabei. Hier könnt Ihr an aufregenden Rennen auf dem Highway teilnehmen. Es gibt zunächst drei beliebte Modelle, aus denen Ihr wählen könnt, und verschiedene Level, um Eure virtuelle Fahrt zu genießen. Cooking Kawaii: Küche ( 0,99 €) : Im Wettlauf mit der Zeit zaubert Ihr alle möglichen Gerichte für Eure hungrigen Kunden und hofft, dass alle zufrieden sind. Ihr wisst ja, was man sagt – ein hungriger Mann ist ein wütender Mann!

: Im Wettlauf mit der Zeit zaubert Ihr alle möglichen Gerichte für Eure hungrigen Kunden und hofft, dass alle zufrieden sind. Ihr wisst ja, was man sagt – ein hungriger Mann ist ein wütender Mann! Bug Dolls ( 4,49 € ): Macht Euch in diesem Spiel, das in der Kleinstadt Zhukovsk spielt, nicht in die Hose. Im Herbst 1991 wurde die gesamte Bevölkerung der Stadt aus einem unbekannten Grund evakuiert. Als gewöhnlicher Bewohner der Stadt, der keine Zeit hatte, sich zu evakuieren, seid Ihr gezwungen, auf eigene Faust zu fliehen. Löse Rätsel, um aus der Stadt zu entkommen, während Ihr auf gruselige, mutierte Puppen trefft, die auf den Straßen patrouillieren.

): Macht Euch in diesem Spiel, das in der Kleinstadt Zhukovsk spielt, nicht in die Hose. Im Herbst 1991 wurde die gesamte Bevölkerung der Stadt aus einem unbekannten Grund evakuiert. Als gewöhnlicher Bewohner der Stadt, der keine Zeit hatte, sich zu evakuieren, seid Ihr gezwungen, auf eigene Faust zu fliehen. Löse Rätsel, um aus der Stadt zu entkommen, während Ihr auf gruselige, mutierte Puppen trefft, die auf den Straßen patrouillieren. Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV ( 3,49 € ): Themed Solitaire ist ein völlig neues Solitaire-Kartenspiel, das Ihr so noch nie gespielt habt.

): Themed Solitaire ist ein völlig neues Solitaire-Kartenspiel, das Ihr so noch nie gespielt habt. Mystic Guardian PV: Action RPG ( 3,49 € ): Mystic Guardian ist eines der vielseitigsten Old-School-Spiele, die es für Android gibt – zumindest behauptet das der Entwickler. Ihr kämpft gegen Feinde und Bosse, während Ihr die Gegend erkundet und in der Geschichte vorankommt. Außerdem müsst Ihr Eure eigenen Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen und die Alchemie erforschen! Klingt wie Witcher 3 Lite!

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind im AppStore aktuell kostenlos

Pocket Rocket ( 3,99 € ): Pocket Rocket behält den Überblick über alle bevorstehenden Raketenstarts von SpaceX und erinnert Euch daran, wann sie stattfinden. Da sich die Starttermine ständig ändern, fungiert diese App in gewisser Weise als Eure Starthilfe und sorgt dafür, dass Ihr nie ein historisches Ereignis verpasst.

): Pocket Rocket behält den Überblick über alle bevorstehenden Raketenstarts von SpaceX und erinnert Euch daran, wann sie stattfinden. Da sich die Starttermine ständig ändern, fungiert diese App in gewisser Weise als Eure Starthilfe und sorgt dafür, dass Ihr nie ein historisches Ereignis verpasst. Insekten Erkennen ( 4,49 € ): Mit dieser App könnt Ihr jedes beliebige Insekt mit Eurem Smartphone identifizieren – Ihr müsst nur ein gutes Foto davon machen. Zu den Informationen gehören der gebräuchliche Name, der wissenschaftliche Name, die Klassifizierung der Art, der Lebenszyklus, die Fressfeinde, das Verhalten, die Population und andere Daten. Das Beste daran ist, dass diese App sogar offline funktioniert, wenn Ihr Euch in einem Funkloch befindet!

): Mit dieser App könnt Ihr jedes beliebige Insekt mit Eurem Smartphone identifizieren – Ihr müsst nur ein gutes Foto davon machen. Zu den Informationen gehören der gebräuchliche Name, der wissenschaftliche Name, die Klassifizierung der Art, der Lebenszyklus, die Fressfeinde, das Verhalten, die Population und andere Daten. Das Beste daran ist, dass diese App sogar offline funktioniert, wenn Ihr Euch in einem Funkloch befindet! Waay: Learn Music Theory ( 9,99 € ): Musiktheorie kann echt faszinierend sein und ist eines der wichtigsten Werkzeuge in Eurem kreativen Arsenal als Musiker. Egal, ob Ihr bereits ein Instrument spielt oder es gerade erst lernt, Waay bringt Euch bei, wie Ihr Noten zu Melodien, Akkorden, Progressionen und sogar Liedern zusammenfügt.

): Musiktheorie kann echt faszinierend sein und ist eines der wichtigsten Werkzeuge in Eurem kreativen Arsenal als Musiker. Egal, ob Ihr bereits ein Instrument spielt oder es gerade erst lernt, Waay bringt Euch bei, wie Ihr Noten zu Melodien, Akkorden, Progressionen und sogar Liedern zusammenfügt. Finde mein Auto mit AR Tracker 12+ ( 1,99 € ): Gehört Ihr auch zu den Menschen, die sich einfach nicht merken können, wo sie ihr Auto geparkt haben? Find My Car ist eine nützliche Anwendung, die GPS-Standortdienste nutzt, um Euch dabei zu helfen, Euer Auto oder einen Parkplatz in der Nähe zu finden. Auf diese Weise müsst Ihr Euch nicht mehr daran erinnern, wo Ihr zuletzt geparkt habt! Die Nutzung ist so einfach wie das Drücken einer Taste, um Euren aktuellen Standort zu speichern.

Diese Spiele sind kostenlos für iOS

Monsterz Minigame Deluxe ( 2,99 € ): Überlebt eine Lawine von Minispielen ohne nervige Werbung oder In-App-Käufe. Alle Minispiele werden freigeschaltet, wenn Ihr Eure Fähigkeiten unter Beweis gestellt habt und lächerlich schwere Herausforderungen in diesem unerbittlichen, rasanten Actionspiel löst. Es gibt viele Geheimnisse und versteckte Inhalte, die Ihr freischalten könnt, während das Spiel immer schwieriger wird.

): Überlebt eine Lawine von Minispielen ohne nervige Werbung oder In-App-Käufe. Alle Minispiele werden freigeschaltet, wenn Ihr Eure Fähigkeiten unter Beweis gestellt habt und lächerlich schwere Herausforderungen in diesem unerbittlichen, rasanten Actionspiel löst. Es gibt viele Geheimnisse und versteckte Inhalte, die Ihr freischalten könnt, während das Spiel immer schwieriger wird. Cosmic Frontline AR ( 2,99 € ): Taucht ein in eine Welt voller großartiger 3D-Grafiken und spektakulärer Raumschiffschlachten in diesem visuell beeindruckenden AR-Strategiespiel. Während Ihr die Sterne erkundet, neue Welten kolonisiert und feindliche Planeten erobert, wird Eure riesige Raumschiffsflotte der Neid der Galaxie sein. Stellt dabei sicher, dass Euer taktischer Scharfsinn mit dem der Besten mithalten kann, denn das Schicksal der Galaxie liegt in Euren Händen

): Taucht ein in eine Welt voller großartiger 3D-Grafiken und spektakulärer Raumschiffschlachten in diesem visuell beeindruckenden AR-Strategiespiel. Während Ihr die Sterne erkundet, neue Welten kolonisiert und feindliche Planeten erobert, wird Eure riesige Raumschiffsflotte der Neid der Galaxie sein. Stellt dabei sicher, dass Euer taktischer Scharfsinn mit dem der Besten mithalten kann, denn das Schicksal der Galaxie liegt in Euren Händen Rad Trails ( 3,99 € ): Erlebt das farbenfrohste und fesselndste Motorradrennspiel mit neonfarbener Grafik, das sowohl für Motocross-Fans als auch für Gelegenheitsspieler perfekt ist. Da werden Erinnerungen an Motocross Maniacs wach, oder? Mit mehr als 40 Strecken an sieben verschiedenen Orten könnt Ihr in Rad Trails sowohl einzeln als auch im Wettbewerb mit progressiven Schwierigkeitsgraden fahren.

): Erlebt das farbenfrohste und fesselndste Motorradrennspiel mit neonfarbener Grafik, das sowohl für Motocross-Fans als auch für Gelegenheitsspieler perfekt ist. Da werden Erinnerungen an Motocross Maniacs wach, oder? Mit mehr als 40 Strecken an sieben verschiedenen Orten könnt Ihr in Rad Trails sowohl einzeln als auch im Wettbewerb mit progressiven Schwierigkeitsgraden fahren. Cytus II ( 1,99 € ): Mögt Ihr Rhythmusspiele? Cytus II bietet ein einzigartiges "Active Judgement Line"-Rhythmusspiel, bei dem Ihr Noten antippen müsst. Es gibt fünf verschiedene Arten von Noten und die Judgement Line, die Eure Geschwindigkeit aktiv an den Beat anpasst, wodurch das Spielerlebnis in Kombination mit der Musik noch besser wird. Es ist sicher hilfreich, dass die Beats auch noch Spaß machen!

Habt Ihr eine App gefunden, die nicht mehr umsonst ist? Dann war das keine böse Absicht, sondern Natur der Sache! Denn vor allem unter iOS lässt es sich nicht abschätzen, wie lange eine App noch kostenlos angeboten wird.