Kostenlose Apps für iOS & Android: Die Gratis-Downloads der Woche

Auch in dieser Woche zeigen wir Euch kostenlose Apps für iOS und Android , die sonst bares Geld kosten! Gemeint sind natürlich kostenpflichtige Inhalte für Euer Handy, die dank Rabatt-Aktionen vorübergehend umsonst erhältlich sind. In unserer Übersicht unterscheiden wir zwischen den beiden Betriebssystemen, sodass Ihr direkt zur passenden Anwendung gelangt.

Wie bei Eurem lokalen Supermarkt gibt es im Google Play Store und im AppStore Rabatt-Aktionen. Dabei werden Mobile Games und Apps aber nicht nur günstiger, sondern in einigen Fällen sogar komplett kostenfrei. Und nach genau diesen Inhalten suchen wir in unseren Übersichtsartikeln zu kostenlosen Apps. Der letzte Artikel erschien vergangenen Samstag, heute gibt es eine frische Auswahl.

Noch ein Hinweis bevor es los geht: Ziel dieses Artikels ist es, Euch die größtmögliche Auswahl zu bieten. Anders als in unserer Übersicht der fünf besten Apps der Woche haben wir die Inhalte also nicht ausprobiert. Auch Plattformen wie Exodus haben wir nicht angeschmissen, um die Anwendungen aus Tracker und Berechtigungen zu prüfen. Seid also ein bisschen vorsichtig beim Download einer interessanten App.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine kostenlose App für die Zukunft sichern? Dann ladet sie einmal kurz herunter und deinstalliert sie gegebenenfalls wieder. Da sie jetzt zu Euren gekauften Inhalten zählt, könnt Ihr sie auch in Zukunft wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps für Euer Android-Smartphone

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

Orb 3D Live Wallpaper ( 1,99 € ): Mit Orb könnt Ihr Euren Hintergrund mit fantastischen 3D-Live-Wallpapers verschönern. Dabei nutzen sie die Vorteile von AMOLED-Displays aus oder reagieren dank Gyroskop und Beschleunigungssensoren auf Eure Bewegungen.

): Mit Orb könnt Ihr Euren Hintergrund mit fantastischen 3D-Live-Wallpapers verschönern. Dabei nutzen sie die Vorteile von AMOLED-Displays aus oder reagieren dank Gyroskop und Beschleunigungssensoren auf Eure Bewegungen. Reminder Pro ( 3,19 € ) : Hier gibt's eine Reminder-App ohne lästige Werbung, die Euren Tag organisieren will. Wenn Ihr eine einfache Pop-up-Erinnerungs-App sucht oder Erinnerungen für einmalige und wiederkehrende Aufgaben erstellen wollt, dann ist Reminder Pro genau das Richtige für Euch.

: Hier gibt's eine Reminder-App ohne lästige Werbung, die Euren Tag organisieren will. Wenn Ihr eine einfache Pop-up-Erinnerungs-App sucht oder Erinnerungen für einmalige und wiederkehrende Aufgaben erstellen wollt, dann ist Reminder Pro genau das Richtige für Euch. SkanApp ( 19,99 € ): Wolltet Ihr schon immer mal unterwegs Dokumente scannen? Dann ist die SkanApp genau das Richtige für Euch! Haltet Euer Smartphone in den Skanstick (der separat auf Amazon erhältlich ist) und schon könnt Ihr geheftete Dokumente, gefaltete Quittungen, Bücher und Zeitschriften freihändig halten und scannen.

): Wolltet Ihr schon immer mal unterwegs Dokumente scannen? Dann ist die SkanApp genau das Richtige für Euch! Haltet Euer Smartphone in den Skanstick (der separat auf Amazon erhältlich ist) und schon könnt Ihr geheftete Dokumente, gefaltete Quittungen, Bücher und Zeitschriften freihändig halten und scannen. Kreditrechner Pro ( 7,99 € ): Die Aufnahme eines Kredits ist nicht so einfach wie man denkt. Deshalb solltet Ihr den Kreditrechner Pro zur Hand haben, um Euch bei den Berechnungen zu helfen. Diese App unterstützt Zahlen zur Tilgung, zur gleichmäßigen Rückzahlung und zur Fälligkeit. Außerdem gibt es einen detaillierten Rückzahlungsplan, der die Budgetplanung erleichtert.

Diese Mobile Games sind im Google Play Store kostenlos

Ethereal Enigma ( 9,99 € ): Wollt Ihr einen Zeichentrickfilm spielen, anstatt ihn zu sehen? Dann ist Ethereal Enigma genau das Richtige für Euch. Denn dieser visuelle Roman spielt in einer modernen Welt und die Geschichte verändert sich je nach Euren Entscheidungen.

): Wollt Ihr einen Zeichentrickfilm spielen, anstatt ihn zu sehen? Dann ist Ethereal Enigma genau das Richtige für Euch. Denn dieser visuelle Roman spielt in einer modernen Welt und die Geschichte verändert sich je nach Euren Entscheidungen. ACE Academy ( 9,99 € ): Hier gibt's ein weiteres Visual-Novel, das in einer futuristischen Akademie spielt. Die zahlreichen Entscheidungen, die Ihr trefft, führen zu verzweigten Pfaden, auf denen sich eine einzigartige, persönliche Geschichte entfaltet. Es gibt keine In-App-Käufe oder In-App-Käufe. Also genießt dieses Spiel einfach, wenn Ihr Euch die Zeit vertreiben wollt!

): Hier gibt's ein weiteres Visual-Novel, das in einer futuristischen Akademie spielt. Die zahlreichen Entscheidungen, die Ihr trefft, führen zu verzweigten Pfaden, auf denen sich eine einzigartige, persönliche Geschichte entfaltet. Es gibt keine In-App-Käufe oder In-App-Käufe. Also genießt dieses Spiel einfach, wenn Ihr Euch die Zeit vertreiben wollt! Crystalline ( 9,99 € ) : Wenn Ihr nicht gerne Bücher lest, sondern eine moderne Version der alten "Choose Your Own Adventure"-Buchreihe genießen wollt, dann wird Euch Crystalline in ein RPG-ähnliches Setting mit denkwürdigen Charakteren entführen.

) Wenn Ihr nicht gerne Bücher lest, sondern eine moderne Version der alten "Choose Your Own Adventure"-Buchreihe genießen wollt, dann wird Euch Crystalline in ein RPG-ähnliches Setting mit denkwürdigen Charakteren entführen. Zombie Avengers ( 0,59 € ): Bringt Euer Adrenalin in Wallung mit einem der besten Action-Sidescroller des Jahres 2016! Mit großartigen Stages, auffälligen Fähigkeiten, stylischer Ausrüstung und explosiven Kämpfen ist es die perfekte Kombination aus Stickman und Zombies, während Ihr versucht, die Menschheit vor einer überwältigenden Zombieinvasion zu retten.

): Bringt Euer Adrenalin in Wallung mit einem der besten Action-Sidescroller des Jahres 2016! Mit großartigen Stages, auffälligen Fähigkeiten, stylischer Ausrüstung und explosiven Kämpfen ist es die perfekte Kombination aus Stickman und Zombies, während Ihr versucht, die Menschheit vor einer überwältigenden Zombieinvasion zu retten. Cat Town ( 2,99 € ): Katzenliebhaber, hier ist eine App für Euch! Baut ein Haus für streunende Katzen und verschönert die Katzenstadt. Natürlich müsst Ihr dafür Geld sammeln, indem Ihr Spielzeug kauft. Alles, was dazu beiträgt, niedliche Kätzchen unterzubringen, ist immer willkommen! Insgesamt gibt es mehr als 200 Katzen zu sammeln.

): Katzenliebhaber, hier ist eine App für Euch! Baut ein Haus für streunende Katzen und verschönert die Katzenstadt. Natürlich müsst Ihr dafür Geld sammeln, indem Ihr Spielzeug kauft. Alles, was dazu beiträgt, niedliche Kätzchen unterzubringen, ist immer willkommen! Insgesamt gibt es mehr als 200 Katzen zu sammeln. Infinite Launch ( 0,99 € ): Startet Raketen und kolonisiert Planeten, um das menschliche Imperium zu erweitern. Zu den Aufgaben gehört das Aussetzen von Satelliten, um Sterne zu sammeln und neue Skins freizuschalten. Die Erkundung des Weltraums birgt einige Risiken, darunter gefährliche Asteroiden und schwarze Löcher.

): Startet Raketen und kolonisiert Planeten, um das menschliche Imperium zu erweitern. Zu den Aufgaben gehört das Aussetzen von Satelliten, um Sterne zu sammeln und neue Skins freizuschalten. Die Erkundung des Weltraums birgt einige Risiken, darunter gefährliche Asteroiden und schwarze Löcher. Ghost Hunter - idle rpg (Premium) ( 1,99 € ): Dieses Idle-Rollenspiel hatten wir schon häufig in unseren kostenlosen Apps! Die Geschichte dreht sich um einen Drachen, der Menschen wiederbeleben kann. Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht.

): Dieses Idle-Rollenspiel hatten wir schon häufig in unseren kostenlosen Apps! Die Geschichte dreht sich um einen Drachen, der Menschen wiederbeleben kann. Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. Eine Party feiern VIP ( 1,79 € ): Ein Smartphone mit einer Hand zu bedienen ist eine Sache, aber Spiele mit nur einer Hand zu spielen? Man könnte meinen, dass man dafür in erster Linie ein Smartphone braucht, das klein genug ist. "Eine Party feiern VIP" zeigt aber, dass es auch anders geht. Have fun!

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Studies ( 4,99 € ): Meistert Euer Studium mit dieser Lernkarten-App. Die App ist dabei clever genug, um verschiedene Studienfächer miteinander zu verbinden, von Medizin über Recht, Sprache, Geschichte, Autofahren, Kunst, Musik und Kampfsport.

): Meistert Euer Studium mit dieser Lernkarten-App. Die App ist dabei clever genug, um verschiedene Studienfächer miteinander zu verbinden, von Medizin über Recht, Sprache, Geschichte, Autofahren, Kunst, Musik und Kampfsport. Finale To Do ( 4,99 € ): Wollt Ihr immer am Ball bleiben, wenn es um Eure Arbeit geht? Dann ist "Finale To Do" die perfekte App für Euch, denn sie ist ein leistungsstarker Aufgabenmanager, Planer und Reminder.

): Wollt Ihr immer am Ball bleiben, wenn es um Eure Arbeit geht? Dann ist "Finale To Do" die perfekte App für Euch, denn sie ist ein leistungsstarker Aufgabenmanager, Planer und Reminder. Maybe Baby Fertility Tracker ( 4,99 € ): Ein digitaler Fruchtbarkeits-Tracker, in den Ihr den Zyklus der Frau eintragen könnt.

): Ein digitaler Fruchtbarkeits-Tracker, in den Ihr den Zyklus der Frau eintragen könnt. Walker ( 2,99 € ): 10.000 Schritte täglich – ist das nicht das Ziel der meisten Menschen, um gesünder zu leben? Warum holt Ihr Euch dann nicht eine App, die Euch dabei hilft? Walker zeichnet nicht nur Eure Schritte auf, sondern bietet auch ein Spiel, bei dem Ihr sogenannte "Walkens" verdient und Trophäen gewinnt.

Diese Mobile Games sind kostenlos für iOS

A Noble Circle ( 1,99 € ): Man sagt, dass Hoffnung in vielen Dimensionen vorkommt. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, klopft mit Sicherheit der Tod an die Tür. Mit Mr. Circle entdeckt Ihr die Hoffnung neu und reist durch Flatland, eine zweidimensionale Welt. Dieses Spiel wurde inspiriert von der Romanreihe "Flatland: A Romance of Many Dimensions" von Edwin Abbott.

): Man sagt, dass Hoffnung in vielen Dimensionen vorkommt. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, klopft mit Sicherheit der Tod an die Tür. Mit Mr. Circle entdeckt Ihr die Hoffnung neu und reist durch Flatland, eine zweidimensionale Welt. Dieses Spiel wurde inspiriert von der Romanreihe "Flatland: A Romance of Many Dimensions" von Edwin Abbott. Daily Spin und Coin Master Pro ( 1,99 € ): Diese App bietet Euch täglich Gewinnspiele und Münzen.

): Diese App bietet Euch täglich Gewinnspiele und Münzen. Pegasus Flugsimulator ( 9,99 € ): Der Flugsimulator von Microsoft kann Euch eventuell dabei helfen, wenn Ihr in der Klemme steckt und ein Flugzeug landen müsst – aber der Pegasus Flugsimulator? In diesem Spiel steuert Ihr ein fliegendes Pferd in einer offenen Welt.

): Der Flugsimulator von Microsoft kann Euch eventuell dabei helfen, wenn Ihr in der Klemme steckt und ein Flugzeug landen müsst – aber der Pegasus Flugsimulator? In diesem Spiel steuert Ihr ein fliegendes Pferd in einer offenen Welt. Vive le Roi 3 ( 4,99 € ): Eine Sammlung an Minispielen für Euer iPhone!

Habt Ihr eine App gefunden, die nicht mehr kostenlos ist? Dann war das keine böse Absicht von unserer Seite, sondern Natur der Sache. Denn nicht immer ist es einfach möglich, herauszufinden, ob ein Inhalt im Google Play Store und im AppStore noch lange kostenlos ist.