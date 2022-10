Schnell: Diese Apps & Spiele für Android und iOS sind derzeit gratis

Diese Liste mit kostenlosen Apps wird wöchentlich aktualisiert, wobei es mindestens zwei wöchentliche Ausgaben gibt. Zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung und dem Moment, in dem Ihr diesen Artikel lest, ist es möglich, dass einige Anwendungen wieder kostenpflichtig geworden sind. Verliert also nicht viel Zeit – und seid doch bitte so lieb und sagt uns in den Kommentaren Bescheid, solltet Ihr in der Liste über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpern.

Bevor wir uns in die Apps stürzen, noch ein kleiner Tipp: Wenn Ihr über eine interessante App stolpert, aber noch keine wirkliche Verwendung dafür hast, installiert die App einfach – und löscht sie wieder vom Gerät. Auf diese Weise wird die App Teil der App-Bibliothek, und Ihr könnt sie wieder kostenlos installieren, wenn Ihr sie braucht. Das ist eine recht zuverlässige Methode, um die Vorteile einer kurzzeitigen Aktion voll auszuschöpfen.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Android Produktivitäts-/Lifestyle-Apps, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Simple Nav Bar (0.99 €) : Wenn die Navigationsbuttons Eures Smartphones nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten oder es schlicht keine gibt, dann kann diese App vielleicht eine gute Lösung sein.

: Wenn die Navigationsbuttons Eures Smartphones nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten oder es schlicht keine gibt, dann kann diese App vielleicht eine gute Lösung sein. Contacts Widget (0,99 €) : Mit dieser Widget-App könnt Ihr Eure Lieblingskontakte organisieren, indem Ihr sie einfach in das Widget auf dem Startbildschirm platziert. Es ist eine Art Kurzwahl auf Steroiden.

: Mit dieser Widget-App könnt Ihr Eure Lieblingskontakte organisieren, indem Ihr sie einfach in das Widget auf dem Startbildschirm platziert. Es ist eine Art Kurzwahl auf Steroiden. PockMed (3,00 €) : Mit dieser digitalen Krankenakte für die Hosentasche bereitet Ihr Euch auf Arztbesuche vor, ohne riesige Ordner mit Euch herumzuschleppen.

: Mit dieser digitalen Krankenakte für die Hosentasche bereitet Ihr Euch auf Arztbesuche vor, ohne riesige Ordner mit Euch herumzuschleppen. Text to Speech (0,99 €) : Mit dieser kleinen App wandelt Ihr Text in Sprache um, so dass Eure Augen eine Pause machen und die Ohren die schwere Arbeit übernehmen.

Vorübergehend kostenlose Android-Handyspiele im Google Play Store

Peppa Pig: Happy Mrs Chicken (3,99 €) : Begleitet Peppa Pig und ihre Freunde beim Spiel Happy Mrs Chicken. Das ist ein Spiel für Kinder, das sie auf ihren jeweiligen Geräten beschäftigen sollte, während Ihr Euch mit anderen Aufgaben ablenkt.

: Begleitet Peppa Pig und ihre Freunde beim Spiel Happy Mrs Chicken. Das ist ein Spiel für Kinder, das sie auf ihren jeweiligen Geräten beschäftigen sollte, während Ihr Euch mit anderen Aufgaben ablenkt. Heroes Infinity Premium (0,99 €) : Heroes Infinity Premium: Ein Action-Rollenspiel, bei dem Ihr Euch durch Dungeons und zahlreiche Monster hackt und schlagt, um immer stärker zu werden.

: Heroes Infinity Premium: Ein Action-Rollenspiel, bei dem Ihr Euch durch Dungeons und zahlreiche Monster hackt und schlagt, um immer stärker zu werden. Prepositions Test Pro (1,99 €) : Wollt Ihr Eure Englischkenntnisse verbessern? Übung macht den Meister, und das gilt auch für Spiele. Diese App hilft dabei, die Präpositionen zu üben.

: Wollt Ihr Eure Englischkenntnisse verbessern? Übung macht den Meister, und das gilt auch für Spiele. Diese App hilft dabei, die Präpositionen zu üben. Truth or Dare Pro (0.99 €) : Ein Spiel, das normalerweise auf Partys mit Alkohol gespielt wird. Holt Euch die digitale Version jetzt kostenlos!

: Ein Spiel, das normalerweise auf Partys mit Alkohol gespielt wird. Holt Euch die digitale Version jetzt kostenlos! New Princes Dress Up Game (2,49 €) : Es gibt immer die Fantasie, als Prinzessin zu leben – es sei denn, Ihr seid natürlich selbst eine. Aber für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt gibt es nur eine andere Möglichkeit, eine solche Fantasie auszuleben: eine App wie diese!

: Es gibt immer die Fantasie, als Prinzessin zu leben – es sei denn, Ihr seid natürlich selbst eine. Aber für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt gibt es nur eine andere Möglichkeit, eine solche Fantasie auszuleben: eine App wie diese! Requisite (0,99 €) : Zen, ein Katzenroboter aus der Vergangenheit, ist der Hauptprotagonist in diesem Platformer. Löst auf Eurem Weg spannende Rätsel, um ins nächste Level aufzusteigen!

: Zen, ein Katzenroboter aus der Vergangenheit, ist der Hauptprotagonist in diesem Platformer. Löst auf Eurem Weg spannende Rätsel, um ins nächste Level aufzusteigen! Extreme Mini Fun Car Racing 3D (2,49 €) : Erinnert Ihr Euch an die Zeit, als Ihr klein wart und gerne mit "Hot Wheels"-Autos gespielt habt? Warum also nicht mithilfe dieses Spiels in einer digitalen Welt herumfahren?

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Kintsugi (24,99 €) : Schreibt Eure Gedanken in diesem digitalen Tagebuch auf. Neue Erkenntnisse werden Euch hoffentlich dazu bringen, im Laufe der Zeit eine bessere Version Eurer selbst zu sein.

: Schreibt Eure Gedanken in diesem digitalen Tagebuch auf. Neue Erkenntnisse werden Euch hoffentlich dazu bringen, im Laufe der Zeit eine bessere Version Eurer selbst zu sein. BG Farbe (2,99 €) : Erstellt über 40 Kombinationen von voreingestellten Hintergrundfarben, um Euer nagelneues iPhone zu verschönern. Weg mit dem alten Zeug!

: Erstellt über 40 Kombinationen von voreingestellten Hintergrundfarben, um Euer nagelneues iPhone zu verschönern. Weg mit dem alten Zeug! Foto Tresor (5,99 €) : Mit dieser App versteckt Ihr Fotos oder andere Bilder, von denen Ihr nicht wollt, dass andere sie sehen.

: Mit dieser App versteckt Ihr Fotos oder andere Bilder, von denen Ihr nicht wollt, dass andere sie sehen. Sticker Creator (4,99 €) : Seid Ihr viel auf Instant-Messaging-Plattformen unterwegs? Wenn ja, dann könnt Ihr mit dieser App Eure Antworten mit Aufklebern verschönern.

iOS-Spiele, die vorübergehend kostenlos im Apple App Store erhältlich sind

MyDream Universe (4,99 €) : In diesem Sandkastenspiel spielt Ihr mit Planeten, erweckt sie zum Leben und spielt im Grunde die Rolle eines Gottes.

: In diesem Sandkastenspiel spielt Ihr mit Planeten, erweckt sie zum Leben und spielt im Grunde die Rolle eines Gottes. Tiny Runner (1,99 €) : In diesem endlosen Laufspiel steuert Ihr eine pixelige Figur, die sich in Mario-Manier ihren Weg durch die Level bahnt.

: In diesem endlosen Laufspiel steuert Ihr eine pixelige Figur, die sich in Mario-Manier ihren Weg durch die Level bahnt. Sarcoph (0,99 €) :In diesem Action-Horrorspiel müsst Ihr fünf Götzen finden, um aus dem Haus zu entkommen – aber dunkle Mächte versuchen, Euch aufzuhalten!

:In diesem Action-Horrorspiel müsst Ihr fünf Götzen finden, um aus dem Haus zu entkommen – aber dunkle Mächte versuchen, Euch aufzuhalten! Flucht aus Crimson Manor Ep. 1 (1,99 €) : In diesem Rätselspiel versucht Ihr, aus einem viktorianischen Herrenhaus zu entkommen, aber es gibt zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen, bevor Ihr den Weg nach draußen schafft!

: In diesem Rätselspiel versucht Ihr, aus einem viktorianischen Herrenhaus zu entkommen, aber es gibt zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen, bevor Ihr den Weg nach draußen schafft! Peppa Pig: Happy Mrs Chicken (3,99 €) : Genau wie im Android-Pendant spielt Ihr mit Peppa Pig und ihren Freunden Happy Mrs Chicken.

: Genau wie im Android-Pendant spielt Ihr mit Peppa Pig und ihren Freunden Happy Mrs Chicken. Buzz to Win (0,99 €) : Bei diesem spannenden Kartenspiel müsst Ihr Eure Reflexe unter Beweis stellen und versuchen, die Gegner am Buzzer zu schlagen, indem Ihr vier gleiche Karten, einen Flush, eine Straße, einen Straight Flush oder einen Royal Flush sammelt!

: Bei diesem spannenden Kartenspiel müsst Ihr Eure Reflexe unter Beweis stellen und versuchen, die Gegner am Buzzer zu schlagen, indem Ihr vier gleiche Karten, einen Flush, eine Straße, einen Straight Flush oder einen Royal Flush sammelt! Wild West Shooting Games 2021 (9,99 €) : Ein Third-Person-Shooter, der eine reibungslose Steuerung und realistischen Spielspaß bietet. Wenn Ihr Clowns hasst, ist dies das perfekte Spiel, um Euch an ihnen zu rächen!

: Ein Third-Person-Shooter, der eine reibungslose Steuerung und realistischen Spielspaß bietet. Wenn Ihr Clowns hasst, ist dies das perfekte Spiel, um Euch an ihnen zu rächen! Helicopter Rescue Team Game (0,99 €) : Schlüpft in die Rolle eines Helden und rettet mit Eurem Hubschrauber Menschen in Not. Natürlich werden die Missionen im Laufe des Spiels immer schwieriger und anspruchsvoller.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit.