Gratis für Android & iOS: Diese 23 Bezahl-Apps sind heute kostenlos!

Next Pit TV

So, nach dem ganzen Black-Friday-Stress graben wir uns unter einem Berg Kissen und Decken auf der Couch ein und machen was? Genau, auf dem Handy rumdaddeln! Da können neue Apps und Games nicht schaden, richtig? Also bieten wir Euch genau das: Wir listen unten Spiele und Anwendungen auf, die eigentlich für Kohle zu haben sind, aktuell aber kostenlos verjubelt werden.

Qualitätskontrolle bieten wir Euch hierbei im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche nicht an. Deshalb wissen wir nicht im Detail, wie spannend ein empfohlenes Game ist, oder ob Ihr mit In-App-Käufen belästigt werdet. Haltet also die Augen offen, bevor Ihr in eine Kostenfalle tappt.

Tipp: Installiert Euch grundsätzlich interessante Apps auch dann, wenn Ihr sie aktuell nicht nutzen werdet. Sie wandern in Euren Besitz und können dann direkt wieder gelöscht werden. Installiert sie einfach wieder neu, solltet Ihr sie irgendwann brauchen.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind derzeit kostenlos für Android

Stark Dumbbell ( 4,99 € ) : Nein, das hat nichts mit Iron Man zu tun, sondern ist eine App, die Euch bei Hantelübungen hilft.

: Nein, das hat nichts mit Iron Man zu tun, sondern ist eine App, die Euch bei Hantelübungen hilft. Pro MP3 Player - Qamp ( 1,19 € ) : Ein MP3-Player, der dem Lama wirklich in den Hintern tritt... nicht!

: Ein MP3-Player, der dem Lama wirklich in den Hintern tritt... nicht! QR/Barcode Scanner Pro ( 2.49 € ) : Eine schicke App, die sowohl QR-Codes als auch Barcodes scannt... nur für den Fall, dass Ihr Eure normale App gegen etwas anderes eintauschen möchtet.

: Eine schicke App, die sowohl QR-Codes als auch Barcodes scannt... nur für den Fall, dass Ihr Eure normale App gegen etwas anderes eintauschen möchtet. Snipback (2,99 € ): Diese App nimmt die Highlights aller Umgebungsgeräusche, Audios, Musik oder Stimmen auf und macht sie als Notizen zugänglich.

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für Android

Ein Schiff bauen VIP (1,99 € ): Ein Shoot 'em up, bei dem Ihr gegen Horden von Feinden antretet.

Ein Shoot 'em up, bei dem Ihr gegen Horden von Feinden antretet. Dungeon Shooter: Dark Temple (2,49 €) : Ein FPS, in dem Ihr es mit den Mächten der Finsternis aufnehmt.

: Ein FPS, in dem Ihr es mit den Mächten der Finsternis aufnehmt. LeagueMon VIP (1,99 €) : Wie wird sich Eure Gruppe von Monstern gegen andere behaupten? Gebt Euer Bestes, um sie aufzuleveln!

: Wie wird sich Eure Gruppe von Monstern gegen andere behaupten? Gebt Euer Bestes, um sie aufzuleveln! Hero's 2nd Memory (0,99 €) : Ein Link-ähnlicher Klon, der Dungeons erkundet, alles in Sichtweite tötet und Schätze plündert. Was gibt es da nicht zu lieben?

: Ein Link-ähnlicher Klon, der Dungeons erkundet, alles in Sichtweite tötet und Schätze plündert. Was gibt es da nicht zu lieben? Cooking Quest (0,99 €) : Denkt Ihr, Ihr habt das Zeug zu einem Weltklasse-Koch? Dann wird dieses Spiel Euch auf die Probe stellen, ob Ihr das richtige Zeug dazu habt, anspruchsvolle Kunden zu bedienen!

: Denkt Ihr, Ihr habt das Zeug zu einem Weltklasse-Koch? Dann wird dieses Spiel Euch auf die Probe stellen, ob Ihr das richtige Zeug dazu habt, anspruchsvolle Kunden zu bedienen! Neo-Monster (0,99 €) : Ein Pokemon-Klon, der nicht viel der Fantasie überlässt...

: Ein Pokemon-Klon, der nicht viel der Fantasie überlässt... Paranormal Territory (0,49 €) : Ihr erkundet ein Haus, in dem es mehr als genug Bewohner aus der Unterwelt zu geben scheint...

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Apps sind derzeit kostenlos für iOS

Image Size ( 0,99 € ) : Mit dieser App könnt Ihr die Größe mehrerer Fotos gleichzeitig ändern und komprimieren und so Speicherplatz auf Eurem Gerät sparen.

: Mit dieser App könnt Ihr die Größe mehrerer Fotos gleichzeitig ändern und komprimieren und so Speicherplatz auf Eurem Gerät sparen. ClonErase Camera (1,99 €) : Eine App, mit der Ihr Magie in Eure Fotos zaubern könnt, indem Ihr dieselbe Person an mehreren Stellen im selben Foto erscheinen lasst!

: Eine App, mit der Ihr Magie in Eure Fotos zaubern könnt, indem Ihr dieselbe Person an mehreren Stellen im selben Foto erscheinen lasst! Word Watch (3,99 €) : Dieses Keyword Research Tool hat ein integriertes Thesaurus-Wörterbuch, mit dem Ihr die richtigen Keywords einschränken könnt.

: Dieses Keyword Research Tool hat ein integriertes Thesaurus-Wörterbuch, mit dem Ihr die richtigen Keywords einschränken könnt. Windy White Noise Sleep Sounds (1,99 €) : Habt Ihr Probleme beim Einschlafen? Vielleicht hilft Euch diese App, indem sie die richtigen Geräusche abspielt!

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für iOS

Dwarf Journey (2,99 €) : Zwerge sind bekannt dafür, dass sie alles lieben, was glitzert und golden ist... Mal sehen, wie er durch dieses Labyrinth navigiert und unversehrt (und reich!) wieder herauskommt.

: Zwerge sind bekannt dafür, dass sie alles lieben, was glitzert und golden ist... Mal sehen, wie er durch dieses Labyrinth navigiert und unversehrt (und reich!) wieder herauskommt. Poker Pop (2,99 €) : Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Poker spielen könnt... allein!

: Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Poker spielen könnt... allein! Peppa Pig: Golden Boots (3,99 € ): Lasst Eure Kleinen die Welt von Peppa Pig durch verschiedene Aktivitäten erleben, die sie garantiert an den Bildschirm fesseln werden!

Lasst Eure Kleinen die Welt von Peppa Pig durch verschiedene Aktivitäten erleben, die sie garantiert an den Bildschirm fesseln werden! Wild West Shooting Games 2021 (9,99 €) : In diesem Third-Person-Shooter schwingt Ihr ein Gewehr und haltet Eure Feinde mit Euren Schießkünsten in Schach.

: In diesem Third-Person-Shooter schwingt Ihr ein Gewehr und haltet Eure Feinde mit Euren Schießkünsten in Schach. Paintiles (2,99 €) : Malt Kacheln an und sorgt dafür, dass die Farben übereinstimmen, damit Ihr das Spielfeld abräumen und ins nächste Level aufsteigen könnt.

: Malt Kacheln an und sorgt dafür, dass die Farben übereinstimmen, damit Ihr das Spielfeld abräumen und ins nächste Level aufsteigen könnt. Monster Stunts (1,99 €) : Monstertrucks, die Monsterstunts machen? Was wollt Ihr mehr?

: Monstertrucks, die Monsterstunts machen? Was wollt Ihr mehr? Top Bike Best Motorcycle Stunt (1,99 €) : Erinnert Ihr Euch an Motorcross Maniacs? Nun, heute könnt Ihr eine viel besser aussehende Version dieses Spiels auf Eurem iOS-Gerät spielen!

: Erinnert Ihr Euch an Motorcross Maniacs? Nun, heute könnt Ihr eine viel besser aussehende Version dieses Spiels auf Eurem iOS-Gerät spielen! PixelMaze (0,99 €) : Dies ist ein Puzzlespiel, bei dem Ihr die Rätsel kreativ lösen musst, um in den nächsten Level zu kommen.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit.