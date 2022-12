Nur für kurze Zeit: Kostenlose Apps und Games für Android & iOS

Next Pit TV

Denkt vorm Download bitte daran, dass die hier aufgelisteten kostenlosen Apps im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche keinerlei Qualitätskontrolle durchliefen. Habt also ein Auge drauf, was Ihr Euch da an Land zieht und welche Berechtigungen oder In-App-Käufe Euch dort erwarten.

Unser Tipp: Platzprobleme auf dem Smartphone? Solange Ihr die gewünschte App noch draufquetschen könnt, ladet sie dennoch runter. Danach löscht Ihr sie wieder vom Gerät. Installiert sie irgendwann neu, wenn Ihr sie benötigt und Ihr mehr Platz auf dem Handy geschaffen habt. Eine einmal installierte Anwendung bleibt für Euch kostenlos.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind derzeit kostenlos für Android

QR and Barcode Scanner Pro ( 1,99 € ) : Scannt mit dieser App sowohl QR-Codes als auch Barcodes.

: Scannt mit dieser App sowohl QR-Codes als auch Barcodes. Forex Signal ( 11,99 € ) : Wollt Ihr die Tiefs am Aktienmarkt ausnutzen? Hier ist eine App, die Euch helfen könnte.

: Wollt Ihr die Tiefs am Aktienmarkt ausnutzen? Hier ist eine App, die Euch helfen könnte. Spirits Wave EVP Scanner ( 1,49 € ) : Wollt Ihr mit Eurem Telefon nach dem Übernatürlichen suchen? Diese App behauptet, sie kann Euch helfen...

: Wollt Ihr mit Eurem Telefon nach dem Übernatürlichen suchen? Diese App behauptet, sie kann Euch helfen... Phone Booster Pro (10,9 9 €): Steigert die Leistung Eures Handys (die App behauptet, dass sie könne das...

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für Android

Hero Z (1,99 €) : Zombie-Apokalypse? Kein Problem! Schießt Euch einfach den Weg frei.

: Zombie-Apokalypse? Kein Problem! Schießt Euch einfach den Weg frei. Weihnachtspuzzle Premium (0,99 €) : Zerbrecht Euch den Kopf bei diesem Puzzlespiel, das sich um Weihnachten dreht.

: Zerbrecht Euch den Kopf bei diesem Puzzlespiel, das sich um Weihnachten dreht. oO (0,99 €) : Ein knallhartes Minimal-Runner-Spiel, bei dem es um viele Kreise geht.

: Ein knallhartes Minimal-Runner-Spiel, bei dem es um viele Kreise geht. Cooking Kawaii (0,99 €) : Ein Kochspiel, das dafür sorgt, dass Eure hungrigen Kunden nicht wütend werden!

: Ein Kochspiel, das dafür sorgt, dass Eure hungrigen Kunden nicht wütend werden! Turdbots (4,99 €) : Erforscht die Galaxie, während Ihr vermeidet, von Asteroiden in Stücke gerissen zu werden.

: Erforscht die Galaxie, während Ihr vermeidet, von Asteroiden in Stücke gerissen zu werden. Weltraum-Shooter: Galaxy Attack (0,99 €) : Ein Shoot 'em up im Weltraum, bei dem Ihr schnelle Reflexe haben müsst.

: Ein Shoot 'em up im Weltraum, bei dem Ihr schnelle Reflexe haben müsst. Bulbs (0,99 €) : Eine Variation des klassischen Simon-Spiels, bei dem sich diesmal alles um Glühbirnen dreht.

: Eine Variation des klassischen Simon-Spiels, bei dem sich diesmal alles um Glühbirnen dreht. Defense Zone HD (2,99 €) : Ein Tower-Defense-Spiel, das in einer Kriegsumgebung spielt. Schafft Ihr es, durchzuhalten?

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind derzeit kostenlos für iOS

AI Art Filters (0,99 €) : Verbessert mit dieser App Eure Bilder mit coolen Filter-Effekten.

: Verbessert mit dieser App Eure Bilder mit coolen Filter-Effekten. Stream Music Player (3,99 €) : Wenn die Standard-Musikwiedergabe-App einfach nicht gut genug für Euch ist.

: Wenn die Standard-Musikwiedergabe-App einfach nicht gut genug für Euch ist. Meta Journal Privates Tagebuch (1,99 €) : Eine Tagebuch-App, mit der Ihr Eure Gedanken digital festhalten könnt.

: Eine Tagebuch-App, mit der Ihr Eure Gedanken digital festhalten könnt. MyAds (1,99 €) : Hier könnt Ihr Eure AdSense- und AdMob-Einnahmen einsehen!

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für iOS

So, und damit wären wir schon wieder durch für heute. Tut uns doch bitte einen Gefallen und lasst es uns wissen, wenn eine App nicht mehr verfügbar sein sollte, damit wir sie aus der Liste streichen können. Samstag geht es weiter mit neuen Apps und Games!