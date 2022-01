Kostenlos für iOS & Android: Diese Apps & Games gibt's aktuell gratis

NextPit hat Euch wieder Apps und Spiele für iOS und Android für Euch aus dem Hut gezaubert. Allesamt Apps, die normalerweise kostenpflichtig sind. Aktuell bekommt Ihr sie umsonst – aber nicht für lange! Schaut also am Besten direkt im Apple AppStore und Google Play Store vorbei.

Woche für Woche werden in den App-Stores für iOS und Android viele Anwendungen und Mobile Games rabattiert. Bestenfalls können Premium-Apps sogar kostenlos abgegriffen werden. Über Apps wie AppsFree oder Seiten wie MyDealz lassen sich einige dieser Angebote finden. Wir nehmen Euch diesen Schritt ab und stellen Euch zweimal pro Woche hier Listen bereit, die diese kostenlosen Angebote beinhalten.

Es geht hier also nicht um die ständig kostenlosen Apps wie WhatsApp oder Instagram, sondern explizit nur um die Premium-Anwendungen, für die Ihr normalerweise blechen müsst.

Denkt bitte daran, dass Ihr die empfohlenen Apps möglichst schnell herunterladet. Während wir für Android in den meisten Fällen ein Datum kennen, bis wann die Aktion läuft, verschwinden die iOS-Downloads, ohne dass wir den Zeitpunkt dafür absehen können. Sollte also eine der hier aufgelisteten Apps wieder kostenpflichtig werden, seht es uns nach – und weist uns gerne in den Kommentaren drauf hin.

Tipp: Habt Ihr einen spannenden Download gefunden, installiert Euch die App am Besten sofort, auch wenn Ihr sie gerade nicht benötigt. Sollte der Platz auf dem Phone zu eng werden, kickt sie einfach direkt wieder. Sie landet so oder so in Eurer App-Bibliothek und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Kostenlose Android-Apps

Scalar Pro ( 2,59 € ): Ein äußerst flexibler und hochentwickelter wissenschaftlicher Rechner mit der Möglichkeit, Benutzerfunktionen, Funktionsgraphen, Skriptprogrammierung und viele andere Funktionen zu definieren.

): Ein äußerst flexibler und hochentwickelter wissenschaftlicher Rechner mit der Möglichkeit, Benutzerfunktionen, Funktionsgraphen, Skriptprogrammierung und viele andere Funktionen zu definieren. Video Speed Controller Pro ( 2,89 € ): Ein praktisches, einfaches Tool, mit dem Ihr die Abspielgeschwindigkeit auf verschiedenen Online-Videoplattformen ganz einfach ändern könnt. Außerdem könnt Ihr damit automatisch Werbeblöcke überspringen!

): Ein praktisches, einfaches Tool, mit dem Ihr die Abspielgeschwindigkeit auf verschiedenen Online-Videoplattformen ganz einfach ändern könnt. Außerdem könnt Ihr damit automatisch Werbeblöcke überspringen! Digitales Armaturenbrett GPS Pro ( 0,89 € ): Ein nützlicher Tracker fürs Auto oder Fahrrad. Es bietet Informationen über Eure Geschwindigkeit und Route und ermöglicht es außerdem, Eure Daten zur weiteren Analyse in Excel zu exportieren.

): Ein nützlicher Tracker fürs Auto oder Fahrrad. Es bietet Informationen über Eure Geschwindigkeit und Route und ermöglicht es außerdem, Eure Daten zur weiteren Analyse in Excel zu exportieren. Number to Word Converter ( 0,69 € ): Ein nützliches Werkzeug, das Euch hilft, Zahlen genau in Worte zu fassen. Besonders nützlich für das genaue Lesen großer Zahlen. Die App kann auch offline genutzt werden! (Nicht in deutscher Sprache)

): Ein nützliches Werkzeug, das Euch hilft, Zahlen genau in Worte zu fassen. Besonders nützlich für das genaue Lesen großer Zahlen. Die App kann auch offline genutzt werden! (Nicht in deutscher Sprache) Video Player - Pro ( 1,69 €): Ein Videoplayer mit mehreren Premium-Funktionen: Laden von Untertiteln mit automatischer Synchronisation, Verwendung von Hardware-Beschleunigung mit Unterstützung für alle Video- und Audiodateien. Enthält auch ein Widget! (Nicht in deutscher Sprache)

Kostenlose Android-Spiele

Das letzte römische Dorf ( 2,19 € ): Ein Strategiespiel für Geschichtsliebhaber in Anlehnung an die berühmten Kingdom-Spiele. Baut Eure Stadt, verteidigt sie mit Euren Armeen und rüstet auf, um die bösen Horden zu überleben!

): Ein Strategiespiel für Geschichtsliebhaber in Anlehnung an die berühmten Kingdom-Spiele. Baut Eure Stadt, verteidigt sie mit Euren Armeen und rüstet auf, um die bösen Horden zu überleben! Waffenkrieg ( 0,99 € ): Ihr müsst die stärkste Waffe der Geschichte herstellen und durch mergen aufrüsten. In diesem unterhaltsamen RPG könnt Ihr über 90 Waffen freischalten und sie durch das Bezwingen schwieriger Dungeons perfektionieren.

): Ihr müsst die stärkste Waffe der Geschichte herstellen und durch mergen aufrüsten. In diesem unterhaltsamen RPG könnt Ihr über 90 Waffen freischalten und sie durch das Bezwingen schwieriger Dungeons perfektionieren. Dead Bunker 4 ( 0,59 € ): Ein gruseliger Shooter, der Euch mitten in eine Zombie-Apokalypse versetzt! Erschießt Zombies, erfüllt alle Missionen und rettet wieder einmal die Welt, indem Ihr die notwendigen Impfdokumente sammelt, um das Virus zu heilen! (Nicht in deutscher Sprache)

): Ein gruseliger Shooter, der Euch mitten in eine Zombie-Apokalypse versetzt! Erschießt Zombies, erfüllt alle Missionen und rettet wieder einmal die Welt, indem Ihr die notwendigen Impfdokumente sammelt, um das Virus zu heilen! (Nicht in deutscher Sprache) Superhero Armor Premium ( 0,59 € ): Ein traditionelles Offline-Rollenspiel mit Cartoon-Grafik, das Euch in einen eisernen Robo-Anzug steckt! Erlebt superschnelle Hack-and-Slash-Action, schaltet Charaktere frei und passt sie an und besiegt eine unendliche Anzahl von Robotern! (Nicht in deutscher Sprache)

): Ein traditionelles Offline-Rollenspiel mit Cartoon-Grafik, das Euch in einen eisernen Robo-Anzug steckt! Erlebt superschnelle Hack-and-Slash-Action, schaltet Charaktere frei und passt sie an und besiegt eine unendliche Anzahl von Robotern! (Nicht in deutscher Sprache) Empire Warriors (0 ,59 €): Ein weiteres Offline-Spiel. In diesem Tower-Defense-Strategiespiel erhaltet Ihr wunderschöne Grafiken auf über 120 Karten und ein tiefgründiges taktisches Gameplay, das von Euch verlangt, alle verschiedenen Helden, Gebäude und Fähigkeiten zu beherrschen! (Nicht in deutscher Sprache)

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Kostenlose iOS-Apps

My Last Cigarette ( 16,99 € ): Diese App hat Tausenden von Rauchern geholfen, das Rauchen zu reduzieren und clean zu bleiben. Sie bietet genaue persönliche Daten, erklärt den Nikotingehalt und seine Auswirkungen und stellt eine riesige Datenbank mit Fakten zur Verfügung, um Euch über diese Gewohnheit aufzuklären und Euch zu motivieren, sich von ihr fernzuhalten.

): Diese App hat Tausenden von Rauchern geholfen, das Rauchen zu reduzieren und clean zu bleiben. Sie bietet genaue persönliche Daten, erklärt den Nikotingehalt und seine Auswirkungen und stellt eine riesige Datenbank mit Fakten zur Verfügung, um Euch über diese Gewohnheit aufzuklären und Euch zu motivieren, sich von ihr fernzuhalten. Epica Pro - Epic Camera ( 2,99 € ):Die App bietet eine große Auswahl an Effekten, mit denen Ihr die coolsten Collagen erstellen könnet. Wenn Ihr gerade keine kreative Phase habt, bietet die App auch eine Menge lustiger Ideen, um Euch in Schwung zu bringen!

):Die App bietet eine große Auswahl an Effekten, mit denen Ihr die coolsten Collagen erstellen könnet. Wenn Ihr gerade keine kreative Phase habt, bietet die App auch eine Menge lustiger Ideen, um Euch in Schwung zu bringen! AirDisk Pro ( 3,49 € ): Verwaltet all Eure Dateien im gesamten Apple-Ökosystem von einem Ort aus. Vom iPhone über das MacBook bis hin zu den iPads könnt Ihr Eure Dateien direkt aus dem Finder oder, wenn Ihr PC-Benutzer seid, aus dem Windows-Explorer verwalten.

): Verwaltet all Eure Dateien im gesamten Apple-Ökosystem von einem Ort aus. Vom iPhone über das MacBook bis hin zu den iPads könnt Ihr Eure Dateien direkt aus dem Finder oder, wenn Ihr PC-Benutzer seid, aus dem Windows-Explorer verwalten. Safety Note+ Pro ( 3,49 € ): Sperrt all Eure wertvollen Notizen sicher auf Euren Geräten. Mit Safety Note+ Pro könnt Ihr Eure Notizen hinter drei verschiedenen Kennwortsicherungssystemen schützen und sie gleichzeitig bequem über iCloud auf Euren Geräten verschieben.

): Sperrt all Eure wertvollen Notizen sicher auf Euren Geräten. Mit Safety Note+ Pro könnt Ihr Eure Notizen hinter drei verschiedenen Kennwortsicherungssystemen schützen und sie gleichzeitig bequem über iCloud auf Euren Geräten verschieben. Währung - Einfacher Umrechner ( 1,09 €): Ein minimalistischer Umrechner für Eure Währungsumrechnungen. Die App ist sauber, ohne komplexe Funktionen und bietet ein schönes, dunkles Design.

Kostenlose iOS-Spiele

The Survivor: Rusty Forest ( 1,09 € ): Ein Survival-Spiel, inspiriert vom berühmten Rust und The Forest. Erkundet ein gefährliches Ödland, sammelt Ressourcen, baut Eure Basis und bekämpft gefährliche Monster! Mit realistischen Tag-/Nachtzyklen, Temperatursystemen und zufällig generierten Karten, die Eure Fähigkeiten herausfordern werden. (Nicht in deutscher Sprache)

): Ein Survival-Spiel, inspiriert vom berühmten Rust und The Forest. Erkundet ein gefährliches Ödland, sammelt Ressourcen, baut Eure Basis und bekämpft gefährliche Monster! Mit realistischen Tag-/Nachtzyklen, Temperatursystemen und zufällig generierten Karten, die Eure Fähigkeiten herausfordern werden. (Nicht in deutscher Sprache) Infinite Driver ( 2,29 € ): Simples Racing-Game. Steigt ins Auto und gebt ordentlich Gas! Ziel ist es, dem Gegenverkehr auszuweichen. Je mehr Ihr fahrt, desto mehr Geld verdient Ihr, um neue Autos freizuschalten! (Nicht in deutscher Sprache)

): Simples Racing-Game. Steigt ins Auto und gebt ordentlich Gas! Ziel ist es, dem Gegenverkehr auszuweichen. Je mehr Ihr fahrt, desto mehr Geld verdient Ihr, um neue Autos freizuschalten! (Nicht in deutscher Sprache) Up Slide Down ( 1,09 € ): Löst Rätsel, indem Ihr Blöcke verschiebt. Trainiert Eure geistigen Fähigkeiten in diesem zunehmend schwierigen, aber einfach zu erlernenden Puzzlespiel! (Nicht in deutscher Sprache)

): Löst Rätsel, indem Ihr Blöcke verschiebt. Trainiert Eure geistigen Fähigkeiten in diesem zunehmend schwierigen, aber einfach zu erlernenden Puzzlespiel! (Nicht in deutscher Sprache) Topple! ( 2,29 €): Ein entspannendes Wortspiel, bei dem Ihr die verfügbaren Buchstaben verwenden müsst, um die richtigen Wörter zu finden. Ihr könnt endlose Stunden mit Worträtseln verbringen, denn die App bietet immerhin über über 288 Rätsel! (Nicht in deutscher Sprache)

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob Ihr weitere Vorschläge habt – oder, falls eine der Apps mittlerweile wieder kostenpflichtig geworden ist.